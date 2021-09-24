- Это классический респираторный вирус, который часто поражает детей, — говорит профессор Алексей Яковлев, 25 лет возглавлявший Боткинскую инфекционную больницу. — Он давно и подробно описан, входит в нашу тест-систему «ОРВИ-скрин» (вирусы, наиболее часто вызывающих инфекции верхних и нижних дыхательных путей, идентифицируют на основе выявления в исследуемом материале генетического материала возбудителя, — прим. ред.).

Именно этот анализ, по словам Алексея Яковлева, поможет определить в большой группе респираторных вирусов конкретный тип вируса — к примеру, перепутать ОРВИ с ковидом благодаря этому тесту уже не получится.

Карантин сняли — вернулись привычные инфекции

В течение всего сентября в детских поликлиниках наплыв детей с одинаковыми «простудными» симптомами — насморк, кашель, невысокая температура.

- В классе моей 16-летней дочки из 23 учеников ходят в школу только три человека, остальные с диагнозом ОРВИ сидят на больничном, — рассказывает читательница «Доктора Питера» Анастасия Чернова. — А сейчас уже неделю ОРВИ болеет мой 5-летний сын. Симптомы — сухой кашель, осипший голос и насморк. Температуры, к счастью, не было. Но педиатр все равно отправил нас на больничный. В нашей районной поликлинике не протолкнуться — в очереди к врачу стояли два часа.

Причина такой массовой вспышки заболеваемости детей и подростков — активизация РСВ, респираторно-синцитиального вируса. Как рассказал «Доктору Питеру» педиатр Андрей Степанов, вирусу подвержены в основном дети и подростки, но им могут заразиться и взрослые.