«Новое» — это хорошо забытое старое
Как и любой другой инфекционный возбудитель РС-вирус распространяется по всему миру. Вспышки заболеваемости уже зафиксированы в США, Японии, Швейцарии и большинстве европейских стран. Но из-за того, что стартовал он раньше обычного, еще в августе, многие посчитали, что пришел «новый» вирус (чуть ли не опаснее ковида), который массово поражает детей, а потом якобы возьмется за взрослых. Но это «новый» вирус по словам профессора Алексея Яковлева, давно известен и изучен.
Алексей Яковлев
Медицина
д.м.н., профессор, завкафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии медицинского факультета СПбГУ
- Это классический респираторный вирус, который часто поражает детей, — говорит профессор Алексей Яковлев, 25 лет возглавлявший Боткинскую инфекционную больницу. — Он давно и подробно описан, входит в нашу тест-систему «ОРВИ-скрин» (вирусы, наиболее часто вызывающих инфекции верхних и нижних дыхательных путей, идентифицируют на основе выявления в исследуемом материале генетического материала возбудителя, — прим. ред.).
Именно этот анализ, по словам Алексея Яковлева, поможет определить в большой группе респираторных вирусов конкретный тип вируса — к примеру, перепутать ОРВИ с ковидом благодаря этому тесту уже не получится.
Карантин сняли — вернулись привычные инфекции
В течение всего сентября в детских поликлиниках наплыв детей с одинаковыми «простудными» симптомами — насморк, кашель, невысокая температура.
- В классе моей 16-летней дочки из 23 учеников ходят в школу только три человека, остальные с диагнозом ОРВИ сидят на больничном, — рассказывает читательница «Доктора Питера» Анастасия Чернова. — А сейчас уже неделю ОРВИ болеет мой 5-летний сын. Симптомы — сухой кашель, осипший голос и насморк. Температуры, к счастью, не было. Но педиатр все равно отправил нас на больничный. В нашей районной поликлинике не протолкнуться — в очереди к врачу стояли два часа.
Причина такой массовой вспышки заболеваемости детей и подростков — активизация РСВ, респираторно-синцитиального вируса. Как рассказал «Доктору Питеру» педиатр Андрей Степанов, вирусу подвержены в основном дети и подростки, но им могут заразиться и взрослые.
Андрей Степанов
педиатрия, неонатология, организация здравоохранения и общественное здоровье, вакцинопрофилактика
Заместитель главного врача ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» УД Президента РФ по медицинской части (по педиатрии). Главный внештатный педиатр Главного медицинского управления УДП РФ, доктор медицинских наук
- Сейчас все вирусы традиционно увеличиваются по частоте встречаемости, — говорит профессор Степанов. — Дети встретились после летних каникул, привезли друг другу вирусы, флора перемешалась и все давай болеть.
Но нет ничего аномального в таком активном распространении респираторно-синцитиального вируса среди детей, который наблюдается сегодня в стране и вообще во всем мире, говорит врач.
- В прошлом году не было вообще никаких инфекционных заболеваний, потому что все сидели на самоизоляции, мыли руки и ходили в масках. Все боялись коронавируса. Сейчас не боятся — и в результате вся инфекционная картина стала прежней, как в предыдущие годы до ковида. Это же касается и гриппа, — рассказывает Андрей Степанов.
Как проявляет себя РС-вирус
Наиболее распространенные симптомы:
насморк
головная боль
слабость
невысокий подъем температуры (в пределах 37-37,5ºС)
При более тяжелой форме, в первую очередь у детей младшего возраста, может развиваться сухой приступообразный кашель.
Как
- Респираторно-синцитиальный вирус протекает в большинстве случаев легко, — рассказывает профессор Степанов. — Но бывают обструктивные состояния на фоне РС-вируса, бронхоспазмы в том числе — особенно у детей раннего возраста до 5 лет.
Но никакого серьезного осложнения вплоть до летального исхода, в отличие от других вирусов, в том числе COVID-19 и гриппа, РС-вирус не вызывает.
Прививки от РС-вируса нет. Поэтому надо укреплять иммунитет и вести здоровый образ жизни, советуют врачи. Полноценно питаться, спать, больше бывать на свежем воздухе и двигаться.
- Полоскание горла, промывание носоглотки (подойдет обычный физраствор), закаливание, — перечисляет профилактические меры профессор Степанов.
В группе риска:
Недоношенные дети
Пожилые люди
Новорожденные
Взрослые с заболеваниями сердца и легких, а также с иммунодефицитными состояниями.
Пускать ОРВИ на самотек ни в коем случае нельзя. Даже если течение болезни легкое, без ярко выраженных симптомов, лучше всего уйти на домашний режим, чтобы не распространять цепочку заражений, и показаться врачу.
Вслед за осенней вспышкой заболевания РС-вируса по традиции придет весенняя, говорят специалисты. А вот будет ли предстоящей зимой эпидемия гриппа — пока большой вопрос. По словам профессора Яковлева, в Европе нет подъема заболеваемости гриппом. В России по данным НИИ гриппа, также все спокойно — все показатели далеки от эпидемического порога.
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