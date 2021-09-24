респираторно-синтициальный вирус RSV
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«Новое» — это хорошо забытое старое

Как и любой другой инфекционный возбудитель РС-вирус распространяется по всему миру. Вспышки заболеваемости уже зафиксированы в США, Японии, Швейцарии и большинстве европейских стран. Но из-за того, что стартовал он раньше обычного, еще в августе, многие посчитали, что пришел «новый» вирус (чуть ли не опаснее ковида), который массово поражает детей, а потом якобы возьмется за взрослых. Но это «новый» вирус по словам профессора Алексея Яковлева, давно известен и изучен.

Алексей Яковлев

Алексей Яковлев

Медицина

д.м.н., профессор, завкафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии медицинского факультета СПбГУ

- Это классический респираторный вирус, который часто поражает детей, — говорит профессор Алексей Яковлев, 25 лет возглавлявший Боткинскую инфекционную больницу. — Он давно и подробно описан, входит в нашу тест-систему «ОРВИ-скрин» (вирусы, наиболее часто вызывающих инфекции верхних и нижних дыхательных путей, идентифицируют на основе выявления в исследуемом материале генетического материала возбудителя, — прим. ред.).

Именно этот анализ, по словам Алексея Яковлева, поможет определить в большой группе респираторных вирусов конкретный тип вируса — к примеру, перепутать ОРВИ с ковидом благодаря этому тесту уже не получится.

Карантин сняли — вернулись привычные инфекции

В течение всего сентября в детских поликлиниках наплыв детей с одинаковыми «простудными» симптомами — насморк, кашель, невысокая температура.

- В классе моей 16-летней дочки из 23 учеников ходят в школу только три человека, остальные с диагнозом ОРВИ сидят на больничном, — рассказывает читательница «Доктора Питера» Анастасия Чернова. — А сейчас уже неделю ОРВИ болеет мой 5-летний сын. Симптомы — сухой кашель, осипший голос и насморк. Температуры, к счастью, не было. Но педиатр все равно отправил нас на больничный. В нашей районной поликлинике не протолкнуться — в очереди к врачу стояли два часа.

Причина такой массовой вспышки заболеваемости детей и подростков — активизация РСВ, респираторно-синцитиального вируса. Как рассказал «Доктору Питеру» педиатр Андрей Степанов, вирусу подвержены в основном дети и подростки, но им могут заразиться и взрослые.

Андрей Степанов

Андрей Степанов

педиатрия, неонатология, организация здравоохранения и общественное здоровье, вакцинопрофилактика

Заместитель главного врача ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» УД Президента РФ по медицинской части (по педиатрии). Главный внештатный педиатр Главного медицинского управления УДП РФ, доктор медицинских наук

- Сейчас все вирусы традиционно увеличиваются по частоте встречаемости, — говорит профессор Степанов. — Дети встретились после летних каникул, привезли друг другу вирусы, флора перемешалась и все давай болеть.

Но нет ничего аномального в таком активном распространении респираторно-синцитиального вируса среди детей, который наблюдается сегодня в стране и вообще во всем мире, говорит врач.

- В прошлом году не было вообще никаких инфекционных заболеваний, потому что все сидели на самоизоляции, мыли руки и ходили в масках. Все боялись коронавируса. Сейчас не боятся — и в результате вся инфекционная картина стала прежней, как в предыдущие годы до ковида. Это же касается и гриппа, — рассказывает Андрей Степанов.

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Наиболее распространенные симптомы:

  • насморк

  • головная боль

  • слабость

  • невысокий подъем температуры (в пределах 37-37,5ºС)

  • При более тяжелой форме, в первую очередь у детей младшего возраста, может развиваться сухой приступообразный кашель.

Как отмечают специалисты Роспотребнадзора, отличительный признак РС-инфекции — сухой, изнурительный, приступообразный кашель, продолжающийся до 3 недель. У больных могут быть одышка, чувство тяжести в грудной клетке, цианоз (посинение) губ. В 25% случаев заболевание приводит к пневмонии.

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- Респираторно-синцитиальный вирус протекает в большинстве случаев легко, — рассказывает профессор Степанов. — Но бывают обструктивные состояния на фоне РС-вируса, бронхоспазмы в том числе — особенно у детей раннего возраста до 5 лет.

Но никакого серьезного осложнения вплоть до летального исхода, в отличие от других вирусов, в том числе COVID-19 и гриппа, РС-вирус не вызывает.

Прививки от РС-вируса нет. Поэтому надо укреплять иммунитет и вести здоровый образ жизни, советуют врачи. Полноценно питаться, спать, больше бывать на свежем воздухе и двигаться.

- Полоскание горла, промывание носоглотки (подойдет обычный физраствор), закаливание, — перечисляет профилактические меры профессор Степанов.

В группе риска:

  • Недоношенные дети

  • Пожилые люди

  • Новорожденные

  • Взрослые с заболеваниями сердца и легких, а также с иммунодефицитными состояниями.

Пускать ОРВИ на самотек ни в коем случае нельзя. Даже если течение болезни легкое, без ярко выраженных симптомов, лучше всего уйти на домашний режим, чтобы не распространять цепочку заражений, и показаться врачу.

Вслед за осенней вспышкой заболевания РС-вируса по традиции придет весенняя, говорят специалисты. А вот будет ли предстоящей зимой эпидемия гриппа — пока большой вопрос. По словам профессора Яковлева, в Европе нет подъема заболеваемости гриппом. В России по данным НИИ гриппа, также все спокойно — все показатели далеки от эпидемического порога.

Ирина Фигурина