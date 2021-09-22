Методические рекомендации Минздрава по лечению ковида начали публиковаться с начала пандемии. Всего за более, чем полтора года, было написано 12 схем лечения, диагностики и профилактики ковида.

Предыдущая, 11-версия, появилась в начале мая 2021 года — на самом старте третьей волны коронавируса, пока самой разрушительной за всю эпидемию. Тогда из рекомендаций Минздрава убрали противомалярийный препарат гидроксихлорохин, который ВОЗ уже давно не рекомендовал для лечения пациентов с COVID. В документ тогда же включили российские вакцины «КовиВак» и «Спутник Лайт».