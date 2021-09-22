Инсульт возникает, когда нарушается кровоснабжение части головного мозга. Если поступление вместе с кровью кислорода и питательных веществ к мозгу ограничивается или прекращается, его клетки начинают отмирать. Это ишемический инсульт, на который приходится 85 процентов всех инсультов. Есть еще геморрагический инсульт, который возникает, когда ослабленный кровеносный сосуд, снабжающий мозг, разрывается. Преходящие ишемические атаки, также известные как микроинсульт, нарушают кровоснабжение мозга от нескольких минут до 24 часов.
Большинство инсультов распознается по признакам, включенным в тест FAST:
face: лицо — появляется асимметрия, заметная при улыбке. Может опуститься веко, исказиться положение губ;
arm: рука — слабость в руке или ноге, человек зачастую не в состоянии поднять обе руки одновременно, удержать их на весу;
speech: речь — нарушение, «каша во рту»; человек не спит, но говорить не может, могут быть трудности с пониманием того, что ему говорят;
touch: прикосновения — нарушение чувствительности, онемение в какой-либо из частей тела.
Еще также менее заметные и очевидные признаки сосудистой катастрофы, на которые часто не обращают внимания. О них
7 незаметных признаков инсульта:
Слабость мышц лица (например, опущенное веко или губа).
Тошнота
Головокружение
Онемение, потеря чувствительности какой-либо части тела
Потеря баланса (проблемы с чувством равновесия)
Невнятная речь
Головная боль
Чтобы увеличить шансы на выздоровление после инсульта, специалисты призывают не игнорировать эти менее острые симптомы — время здесь играет решающую роль.
Исследование, проведенное в 2003 году, показало, что перечисленные проблемы часто встречаются при инсультах, хоть они и бывают не столь значительны. После изучения записей звонков пациентов с инсультом, поступивших в одну из немецких больниц, было обнаружено, что трудности с речью регистрировались в каждом четвертом случае, слабость в ногах и руках — в 22% случаев, измененное состояние сознания — примерно в 15% случаев. Звонившие редко жаловались на легкие симптомы инсульта: слабость мышц лица упомянули только 10% звонивших, онемение — 8% и головокружение — 6%.
«Многие пациенты ждут, пока их состояние улучшится или симптомы исчезнут. С их точки зрения, онемение одной конечности или даже головокружение и тошнота — это не настолько серьезно, чтобы беспокоить всех своих соседей и вызывать скорую помощь с мигалками и сиреной», — сказал Рене Хандшу, исследователь, доктор медицины Университета Эрлангена — Нюрнберга (Германия).
Ранее сообщалось, что одним из ранних признаков инсульта может быть внезапная потеря равновесия во время ходьбы. По данным клиники Мауо, такое может происходить при обоих типах инсульта — ишемическом и геморрагическом.
Комментарии0