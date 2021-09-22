Еще также менее заметные и очевидные признаки сосудистой катастрофы, на которые часто не обращают внимания. О них пишет Express со ссылкой на WebMD.

7 незаметных признаков инсульта:

Слабость мышц лица (например, опущенное веко или губа). Тошнота Головокружение Онемение, потеря чувствительности какой-либо части тела Потеря баланса (проблемы с чувством равновесия) Невнятная речь Головная боль

Чтобы увеличить шансы на выздоровление после инсульта, специалисты призывают не игнорировать эти менее острые симптомы — время здесь играет решающую роль.