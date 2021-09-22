Жительница английской деревни Нунторп в Великобритании страстно желала стать мамой второй раз. Проблема была только в одном — Стефани Тейлор была не замужем. Потенциального отца ребенка вообще на горизонте не было. Но она справилась — как сообщает издание The Mirror , осуществить мечту женщине помог заказанный на eBay специальный набор для оплодотворения.

У 33-летней Стефани Тейлор уже есть один ребенок. Мальчика зовут Фрэнки, ему скоро исполнится 5 лет. Молодая мама обожает своего первенца, но уже давно задумывалась о втором малыше. Женщина изначально хотела обратиться в специальный банк донорской спермы, но в итоге ей пришлось отказаться от этой идеи — ценник был слишком высоким.