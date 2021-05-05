Киндер-сюрприз. Женщина из Мали родила сразу 9 детей

Киндер-сюрприз. Женщина из Мали родила сразу 9 детей12:32, 05.05.2021 / Верcия для печати / 5 комментариев
Жительница Мали 25-летняя Халима Сиссе родила за один раз сразу девять детей - пять девочек и четыре мальчика. Такое количество детей стало сюрпризом не только для матери, но и для врачей. УЗИ показывало семь малышей.
Мать и новорожденные чувствует себя хорошо, сообщает министерство здравоохранения республики. По данным ведомства, Халима Сиссе после двухнедельного пребывания в больнице столицы Мали Бамако в конце марта была переведена в марокканскую клинику по указу президента страны Ба Ндау. 4 мая женщина родила путем кесарева сечения девять новорожденных вместо семи, что объявлялось по результатам ультразвукового исследования, проводившегося как в Мали, так и в Марокко.
Министр здравоохранения Мали Фанта Сиби поздравила медицинских специалистов обеих стран, чей "профессионализм стал залогом счастливого исхода этой беременности".
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© Доктор Питер
5 комментариев Оставить комментарий
Песец она матрёшка.
А срок на каком родила-сложно написать?
Вот это баба, это я понимаю! Не то что здешние!
azimut : здешним некогда ерундой заниматься, они попу в зале качают и губы.
Двое прям будущие разведчики))) Сныкались так, что и аппарат УЗИ не нашел их)))