18+ / fontanka.ru

Киндер-сюрприз. Женщина из Мали родила сразу 9 детей

12:32, 05.05.2021 / Верcия для печати / 5 комментариев

Жительница Мали 25-летняя Халима Сиссе родила за один раз сразу девять детей - пять девочек и четыре мальчика. Такое количество детей стало сюрпризом не только для матери, но и для врачей. УЗИ показывало семь малышей.

Киндер-сюрприз. Женщина из Мали родила сразу 9 детей
Фото: Facebook

Мать и новорожденные чувствует себя хорошо, сообщает министерство здравоохранения республики. По данным ведомства, Халима Сиссе после двухнедельного пребывания в больнице столицы Мали Бамако в конце марта была переведена в марокканскую клинику по указу президента страны Ба Ндау. 4 мая женщина родила путем кесарева сечения девять новорожденных вместо семи, что объявлялось по результатам ультразвукового исследования, проводившегося как в Мали, так и в Марокко.

Министр здравоохранения Мали Фанта Сиби поздравила медицинских специалистов обеих стран, чей "профессионализм стал залогом счастливого исхода этой беременности".

Читайте также: На основании 200 проведенных исследований ученые утверждают: беременные - в группе высокого риска развития тяжелых форм COVID-19

© Доктор Питер

Рубрики: Акушерство

5 комментариев Оставить комментарий

Песец она матрёшка.

Ответить

А срок на каком родила-сложно написать?

Ответить

Вот это баба, это я понимаю! Не то что здешние!

Ответить

azimut : здешним некогда ерундой заниматься, они попу в зале качают и губы.

Ответить

Двое прям будущие разведчики))) Сныкались так, что и аппарат УЗИ не нашел их)))

Ответить

Написать комментарий:

Вы также можете оставить комментарий, авторизировавшись.

Новости

Читать дальше

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Отзывы о клиниках

Читать все отзывы

Нашли ошибку?

captcha Обновить картинку
×