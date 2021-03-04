На основании 200 проведенных исследований ученые утверждают: беременные - в группе высокого риска развития тяжелых форм COVID-19

Новое исследование Бирмингемского университета и ВОЗ показало, что беременные с большей вероятностью попадут в реанимацию, заразившись коронавирусом, или будут нуждаться в инвазивной вентиляции легких, чем другие женщины репродуктивного возраста. Но петербургские врачи не подтверждают информацию, что беременные тяжелее переносят ковид.

Исследование о влиянии ковид на беременных опубликованы в Британском медицинском журнале. Это большой итоговый отчет на основаниии результатов почти 200 исследований, которые ученые проводили с апреля 2020 года, сообщает издание Independent.

Были проанализированы данные по 41664 беременным. Ученые выяснили, что у каждой десятой, госпитализированной с различными симптомами, подтверждался COVID-19. 339 из них умерли. При этом общие показатели мертворождения и неонатальной смертности у женщин с подозрением или подтвержденным COVID-19 оказались низкими.

Самыми частыми клиническими симптомами COVID-19 у беременных были лихорадка (40%) и кашель (41%). Также ученые назвали факторы риска для будущих рожениц. Тяжелая форма ковид чаще может развиться у женщин с большим весом, "возрастных" беременных и с хроническими заболеваниями - гипертензией и диабетом.

«Беременных следует рассматривать как "группу высокого риска" по ковид, особенно тех, у кого есть отягчающие факторы для тяжелой формы COVID-19", - говорит автор исследования Джон Аллотей из Центра сотрудничества ВОЗ по глобальному здоровью женщин при Университете Бирмингема.

Ученые полагают, что в нынешней ситуации эти выводы нужно использовать для формирования новой политики в области здравоохранения и принятии решений о вариантах лечения.

«Собирающимся рожать необходимо будет учитывать дополнительные риски, с которыми сталкиваются беременные женщины из-за COVID-19, и планировать ведение беременности», - говорит профессор Шакила Тангаратинам из Бирмингемского университета.

Ранее руководитель Клиники акушерства и гинекологии ПСПбГМУ им. Павлова, главный акушер-гинеколог Петербурга, профессор Виталий Беженарь сообщал, что с начала пандемии в городе заболели ковидом около 1 200 беременных и рожениц. Как правило, беременные переносили болезнь в легкой форме. В средне-тяжелой и тяжелой формах COVID-19 перенесли 1,6% беременных — им потребовалась реанимация и искусственная вентиляция легких. За прошлый год 8 беременных и родивших женщин с ковидом врачам спасти не удалось. По словам Виталия Беженаря, анализ этих летальных случаев показал, что в группы риска по тяжелому течению инфекции во время беременности входят женщины с соматическими заболеваниями. В октябре прошлого года Виталий Беженарь также рассказывал «Доктору Питеру», что данных о специфическом влиянии коронавируса на беременность, которое приводило бы к увеличению числа потерь беременности, на тот момент в литературе не было. Как отмечал акушер-гинеколог, коронавирус, как и любая другая инфекция, может осложнять течение беременности и приводить в ряде случаев к повышению температуры, развитию дыхательной недостаточности, пневмонии, гипоксии.

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