На основании 200 проведенных исследований ученые утверждают: беременные - в группе высокого риска развития тяжелых форм COVID-19

На основании 200 проведенных исследований ученые утверждают: беременные - в группе высокого риска развития тяжелых форм COVID-1914:54, 11.03.2021 / Верcия для печати / 0 комментариев
Новое исследование Бирмингемского университета и ВОЗ показало, что беременные с большей вероятностью попадут в реанимацию, заразившись коронавирусом, или будут нуждаться в инвазивной вентиляции легких, чем другие женщины репродуктивного возраста. Но петербургские врачи не подтверждают информацию, что беременные тяжелее переносят ковид.
Исследование о влиянии ковид на беременных опубликованы в Британском медицинском журнале. Это большой итоговый отчет на основаниии результатов почти 200 исследований, которые ученые проводили с апреля 2020 года, сообщает издание Independent.
Были проанализированы данные по 41664 беременным. Ученые выяснили, что у каждой десятой, госпитализированной с различными симптомами, подтверждался COVID-19. 339 из них умерли. При этом общие показатели мертворождения и неонатальной смертности у женщин с подозрением или подтвержденным COVID-19 оказались низкими.
Самыми частыми клиническими симптомами COVID-19 у беременных были лихорадка (40%) и кашель (41%). Также ученые назвали факторы риска для будущих рожениц. Тяжелая форма ковид чаще может развиться у женщин с большим весом, "возрастных" беременных и с хроническими заболеваниями - гипертензией и диабетом.
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«Беременных следует рассматривать как "группу высокого риска" по ковид, особенно тех, у кого есть отягчающие факторы для тяжелой формы COVID-19", - говорит автор исследования Джон Аллотей из Центра сотрудничества ВОЗ по глобальному здоровью женщин при Университете Бирмингема.
Ученые полагают, что в нынешней ситуации эти выводы нужно использовать для формирования новой политики в области здравоохранения и принятии решений о вариантах лечения.
«Собирающимся рожать необходимо будет учитывать дополнительные риски, с которыми сталкиваются беременные женщины из-за COVID-19, и планировать ведение беременности», - говорит профессор Шакила Тангаратинам из Бирмингемского университета.
© Доктор Питер
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