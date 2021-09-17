Смертность во время родов или сразу же после них — настоящая трагедия для семьи. Малыш, которого женщина 9 месяцев носила под сердцем, покидает этот мир, даже не узнав его. Зачастую, вместе с ребенком покидает и мать. Всемирная организация здравоохранения, накануне Всемирного дня безопасности пациентов, который отмечают 17 сентября, озвучила цифры младенческой смертности.
- Ежедневно примерно 800 женщин и 6 700 младенцев умирают во время родов, — озвучивает статистику ВОЗ. — Кроме того, ежедневно почти 5 400 младенцев рождаются мертвыми. Большинство случаев мертворождения, смерти матерей и новорожденных, причинения им вреда можно избежать, если предоставить безопасный, уважительный и качественный уход во время беременности, родов и в первые дни жизни.
Все это в последнее время усугубляется нарушением работы медслужб из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Чтобы обезопасить женщин и малышей, ВОЗ предлагает всем странам мира принять и выполнять 5 условий:
Сократить ненужную и вредную практику для женщин и новорожденных во время родов;
Укрепить потенциал медицинских работников и оказание им поддержки при обеспечении безопасного ухода за матерями и новорожденными;
Содействовать уважительному уходу за безопасными родами;
Улучшить безопасное использование лекарств и переливание крови во время родов;
Анализировать инциденты, связанные с безопасностью во время родов.
- Важно привлекать беременных женщин, партнеров и семьи и создавать достаточные и компетентные медицинские кадры, которые подкрепляются достаточными ресурсами, культурой безопасности и безопасными условиями труда, — уверены сотрудники ВОЗ.
В чем причина младенческой смертности
Несвоевременный и неправильный диагноз;
ошибки в назначении лекарств;
ошибки при проведении анестезии и хирургических операциях;
небезопасное переливание крови;
отсутствие инфекционного контроля;
ненужные вмешательства;
жестокое обращение.
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