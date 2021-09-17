Смертность во время родов или сразу же после них — настоящая трагедия для семьи. Малыш, которого женщина 9 месяцев носила под сердцем, покидает этот мир, даже не узнав его. Зачастую, вместе с ребенком покидает и мать. Всемирная организация здравоохранения, накануне Всемирного дня безопасности пациентов, который отмечают 17 сентября, озвучила цифры младенческой смертности.

- Ежедневно примерно 800 женщин и 6 700 младенцев умирают во время родов, — озвучивает статистику ВОЗ. — Кроме того, ежедневно почти 5 400 младенцев рождаются мертвыми. Большинство случаев мертворождения, смерти матерей и новорожденных, причинения им вреда можно избежать, если предоставить безопасный, уважительный и качественный уход во время беременности, родов и в первые дни жизни.