Идеальных не бывает
Шкала Апгар — это система оценки состояния новорожденного (как говорят врачи, «клинического статуса») в первые минуты жизни. Она была предложена американским анестезиологом Вирджинией Апгар почти 70 лет назад, но остается актуальной до сих пор. Этой шкалой пользуются во всем мире и, прежде всего, полученные баллы нужны не родителям, а медикам в роддоме — от них зависит дальнейшая тактика их действий, необходимость в первичной реанимации. По сути, шкала Апгар показывает — нуждается ли только что появившийся на свет малыш здесь и сейчас в медицинской помощи. Особенность такого скрининга в том, что для него не нужно какое-то специальное оборудование — оценка дается, что называется, «на глаз», быстро и при этом точно.
Шкала состоит из 5 блоков:
цвет кожи;
частота сердечных сокращений;
рефлекторная возбудимость (реакция на внешние раздражители);
мышечный тонус;
дыхание.
Каждый блок оценивается отдельно друг от друга и дает максимум по 2 балла. Итого в общей сумме может получиться 10. Но родителям лучше не рассчитывать на идеальную оценку — ее выставляют крайне редко.
В разных странах по-своему «обыгрывают» название шкалы Апгар. К примеру, англоязычные медики спустя 10 лет после ее появления придумали такую «расшифровку» — бэкроним для лучшего запоминания критериев шкалы:
Appearance (внешний вид);
Pulse (пульс);
Grimace (гримаса в ответ на раздражение);
Activity (активность движений);
Respiration (дыхание).
Важна динамика
На самом деле шкала Апгар предполагает не одну оценку. Состояние ребенка врачи оценивают дважды — в конце первой и пятой минуты жизни, поэтому полученные баллы пишутся через слеш 6/7 или 8/9.
Как рассказала неонатолог СПбГПМУ Лариса Федорова, в пределы нормы попадают 7 баллов и выше. При этом желательно, чтобы вторая оценка была выше первой, ведь после рождения ребенок не сразу адаптируется к новому для себя миру. Важна положительная динамика.
Лариса Федорова
неонатология
Врач-неонатолог, доцент кафедры неонатологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета
— Если один ребенок на первой минуте жизни получил 7 баллов, а другой 9 — для родителей это абсолютно не повод переживать. Вторая оценка — на пятой минуте — по-хорошему должна выше первой, но, если будет 8/8, — тоже неплохо. Показатели же ниже 7 — неважно, разные они будут или одинаковые, уже сигналят, что ребенку требуется помощь врачей. В целом выделяют три степени состояния новорожденного: норму (если оценка на 5-й минуте достигает 7-10 баллов), среднетяжелую (4-6 баллов) и тяжелую (1-3 балла), — объясняет доктор.
Показательные 5 минут
Почему при оценке по шкале Апгар врачи учитывают именно первые 5 минут жизни, а не 7 или 10? По словам неонатолога, исследования показали, что этот временной промежуток обладает наибольшей информативностью в отношении исхода: если при изначально тяжелом состоянии новорожденного через 5 минут не удалось улучшить показатели, возможно развитие осложнений или даже летальный исход. В особо тяжелых случаях, когда проведение реанимационных действий не дает нужного результата, состояние малыша оценивают в третий раз — на 10-й минуте, в критичных — еще и на 20-й.
Можно ли по шкале Апгар «предсказать» будущее?
По словам врача, одной шкалы Апгар недостаточно, чтобы полноценно оценить тяжесть состояния новорожденного.
- Шкала хороша для быстрого скрининга. Конечно, в процессе родов неонатологи ориентируются и на другие показатели — мы оцениваем все в комплексе. Например, при необходимости смотрим газовый состав крови — уровень оксигенации (насыщения кислородом — прим. ред.), дефицит оснований и уровень лактата (прогностический признак неврологических нарушений после перенесенной внутриутробно или при родах асфиксии — прим. ред.). Анализ выполняется практически моментально, для этого в каждом роддоме есть специальные аппараты — газоанализаторы, — объясняет специалист Педиатрического университета.
Судить о здоровье ребенка в будущем только по оценкам 5/7 или 8/9 тоже не получится — по словам врача, они ничего не говорят об этом. О неблагоприятном прогнозе могут сигналить слишком низкие оценки, которые сохраняются до 10-й минуты жизни, но и это не 100-процентный факт.
- По сути, речь идет о тяжелых случаях асфиксии (кислородного голодания), с которой долго не получается справиться. Она может развиться у ребенка как внутриутробно (на фоне болезней матери, недостатка плацентарного кровотока и питательных веществ), так и внезапно в родах — например, из-за аномального предлежания плода, обвития пуповины или слабой родовой деятельности, — сказала Лариса Федорова.
За что снижают баллы
Где теряется тот самый балл, которого часто не хватает для достижения идеала? По словам неонатолога, балл, как правило, снимают за незначительное снижение мышечного тонуса или за недостаточно розовый цвет.
- Чтобы поставить максимальные 2 балла за кожные покровы, новорожденный должен быть полностью розового цвета. Но такое при рождении бывает редко. Обычно на ладонях и стопах какое-то время еще сохраняется акроцианоз (синюшность), вот и получается минус 1 балл. Но это не считается патологическим знаком — принципиальное значение имеют функции сердца и дыхания.
Кстати
Вирджиния Апгар
У нее не было своих детей, а главной любовью в жизни была музыка — доктор не расставалась со своей скрипкой и даже занималась изготовлением музыкальных инструментов. Были у известного анестезиолога и другие хобби. Она обожала рыбалку, занималась садоводством, собирала марки и играла в гольф.
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