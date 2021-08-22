— Если один ребенок на первой минуте жизни получил 7 баллов, а другой 9 — для родителей это абсолютно не повод переживать. Вторая оценка — на пятой минуте — по-хорошему должна выше первой, но, если будет 8/8, — тоже неплохо. Показатели же ниже 7 — неважно, разные они будут или одинаковые, уже сигналят, что ребенку требуется помощь врачей. В целом выделяют три степени состояния новорожденного: норму (если оценка на 5-й минуте достигает 7-10 баллов), среднетяжелую (4-6 баллов) и тяжелую (1-3 балла), — объясняет доктор.

Показательные 5 минут

Почему при оценке по шкале Апгар врачи учитывают именно первые 5 минут жизни, а не 7 или 10? По словам неонатолога, исследования показали, что этот временной промежуток обладает наибольшей информативностью в отношении исхода: если при изначально тяжелом состоянии новорожденного через 5 минут не удалось улучшить показатели, возможно развитие осложнений или даже летальный исход. В особо тяжелых случаях, когда проведение реанимационных действий не дает нужного результата, состояние малыша оценивают в третий раз — на 10-й минуте, в критичных — еще и на 20-й.

Можно ли по шкале Апгар «предсказать» будущее?

По словам врача, одной шкалы Апгар недостаточно, чтобы полноценно оценить тяжесть состояния новорожденного.

- Шкала хороша для быстрого скрининга. Конечно, в процессе родов неонатологи ориентируются и на другие показатели — мы оцениваем все в комплексе. Например, при необходимости смотрим газовый состав крови — уровень оксигенации (насыщения кислородом — прим. ред.), дефицит оснований и уровень лактата (прогностический признак неврологических нарушений после перенесенной внутриутробно или при родах асфиксии — прим. ред.). Анализ выполняется практически моментально, для этого в каждом роддоме есть специальные аппараты — газоанализаторы, — объясняет специалист Педиатрического университета.