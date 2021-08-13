Что такое цитокиновый шторм
Цитокиновый шторм (он же цитокиновый каскад и гиперцитокинемия) — это системная воспалительная реакция, протекающая в крайне тяжелой форме. Врачи называют такое состояние «самоубийством организма». Цитокиновый шторм проносится по организму с разрушительной скоростью, убивая на своем пути все подряд. Под удар попадают здоровые органы — почки, сердце, головной мозг, печенью. Начинается полиорганная недостаточность. Этот неконтролируемый всплеск иммунных молекул часто приводит к фатальному отключению органов.
Анализ крови может показать повышенные уровни таких маркеров, как интерлейкин-6, интерлейкин-1, С-реактивный белок и фактор некроза опухоли-альфа.
Внезапный и непредсказуемый
«Все тело болит изнутри, каждая клеточка болит. Все тело как воспаленная рана, — говорят те, кто прошел через цитокиновый шторм. — Дома не спасешься, он внезапный и непредсказуемый». О своем опыте очевидцы рассказывают в
«У моей мамы 80% поражения, цитокиновый шторм, 2 месяца больницы. В итоге почти инвалид. Не восстановилась. Поражение еще 25% с октября прошлого года держится! Слабость, давление, печень посадили, миалгии, желудок, почки, депрессия и прочее. Одно подлечим, второе вылазит. С- реактивный белок периодами взлетает под 200. Курсы гормонов повторяем и повторяем. Лечится у пульмонолога, невролога, уролога. Иногда сил нет совсем, сатурация тоже нестабильная. До болезни совершенно здоровый работающий человек, простуды и грипп не брали, хроники нет, ожирения и давления нет, очень молодо выглядела, следила за модой, карточки медицинской за 7 лет на новом месте не было в поликлинике».
«Весь организм отказывает, понимаешь, что умираешь… Симптоматика мозговая: судороги, силы покидают, весь организм не под контролем. Состояние перепутать невозможно. Лабораторные и клинические анализы нарушены. Сердце в жесткой аритмии, только капельницы дают шанс. В реанимации нас было трое. Соседка слева на момент доставки моего тела уже умирала. И я, которая не говорила, но понимала, что по симптомам имею то же самое и вот мое „будущее“ слева. Слева умерла. Меня вовремя на капельницы и ИВЛ поставили. У третьей не было шторма, но помогла с окном и воздухом в моем случае. Парадокс, но это помогало лучше кислорода».
«У меня вначале был паралич, только правая рука шевелилась, а потом судорожно-гипертонусные приступы. Когда как струной натягивало все мышцы и невозможно было шевелить от пальцев ног, заканчивая глазами. И дыхательные мышцы в том числе».
«Я пережила буквально три недели назад. Меня не хотели брать в больницу долго. Была температура 39-40,5 8 дней. Только когда сатурация снизилась до 86 меня забрали на скорой. Про цитокиновый шторм узнала только в процессе лечения. Сейчас депрессия и панические атаки (боюсь ложиться спать ночью мне все кажется что я не проснусь, давление 165-100 (хотя всегда было 110-70) пульс скачет на пульсоксиметре (то 120 -то тут же снижается до 90), боли в органах (печень, почки, поджелудочная — кто знает может осложнения пошли), бессонница».
«Упала, очнулась под маской в реанимации»
«Лично я не поняла, как он, шторм, напал на меня. Сказал врач потом, что я пережила цитокиновый шторм. У меня не было симптомов ковида, была температура один день 38,5, через неделю не смогла дышать. Вызвали скорую, увезли в стационар, там КТ, мазки и палата. Из палаты пошла в туалет и упала, очнулась в реанимации под маской и капельницей».
«Рост температуры и снизить было не возможно, 11 суток ада с температурой 39,5. путанное сознание, реальность или сон, или галлюцинации, я была уже точно не в себе. Я не смогу всего перечислить что „поломалось“ теперь в моем организме, много всего. Цитокиновый шторм диагностируется врачами по крови и поверьте от глюкозы не проходит, там требуются серьезные препараты очень».
«У меня был цитокиновый шторм. При этом высокая ничем, даже холодными капельницами, не сбиваемая температура почти 40, молниеносно развившееся поражение легких около 80%, СРБ у меня был 418, а тромбоциты 800, и сатурация резко падает до 84-86. Спасло то, что почти ночью, в мороз -30, медбрат съездил и привез необходимый препарат, он меня и спас».
Можно ли предотвратить цитокиновый шторм, «Доктор Питер» спросил врача-реаниматолога Сергея Саяпина.
Сергей Саяпин
медицина
врач анестезиолог-реаниматолог
- Термин «цитокиновый шторм» стал пугалкой для населения. Причем, что он означает, многие просто не понимают. Гиперпродукция цитокинов (различных сигнальных молекул) возникает при любом достаточно сильном повреждении, как инфекционном, так травматическом или ишемическом. Например, при том же травматическом шоке или инфаркте миокарда уровень этих самых цитокинов гораздо выше, чем при тяжелом ковиде. Поэтому «избежать» его можно только если не болеть…
Ни один анализ не может однозначно сказать что-либо, всегда рассматривается комплекс — анализы, клиническая картина, данные инструментальной диагностики.
Люди погибают не из-за цитокинового шторма, а вследствие основного заболевания, которое и вызывает этот «шторм», и лечим мы пациента, а не «шторм». Применение специфических средств не приводят у улучшению выживаемости, что уже признано во всем развитом мире.
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