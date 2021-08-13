«Упала, очнулась под маской в реанимации»

«Лично я не поняла, как он, шторм, напал на меня. Сказал врач потом, что я пережила цитокиновый шторм. У меня не было симптомов ковида, была температура один день 38,5, через неделю не смогла дышать. Вызвали скорую, увезли в стационар, там КТ, мазки и палата. Из палаты пошла в туалет и упала, очнулась в реанимации под маской и капельницей».

«Рост температуры и снизить было не возможно, 11 суток ада с температурой 39,5. путанное сознание, реальность или сон, или галлюцинации, я была уже точно не в себе. Я не смогу всего перечислить что „поломалось“ теперь в моем организме, много всего. Цитокиновый шторм диагностируется врачами по крови и поверьте от глюкозы не проходит, там требуются серьезные препараты очень».

«У меня был цитокиновый шторм. При этом высокая ничем, даже холодными капельницами, не сбиваемая температура почти 40, молниеносно развившееся поражение легких около 80%, СРБ у меня был 418, а тромбоциты 800, и сатурация резко падает до 84-86. Спасло то, что почти ночью, в мороз -30, медбрат съездил и привез необходимый препарат, он меня и спас».