- Только за один день ко мне пришли две молодые женщины, которым приём этого витамина создал огромные проблемы с сосудами. Одной — 23-летней москвичке — спровоцировал тромбоз глубоких вен нижних конечностей, а у другой развился тромбофлебит. Конечно, у них была предрасположенность, но ситуацию усугубил именно бездумный прием витамина К, — написала врач в своем Telegram-канале.

Доктор уточнила, что избыток витамина К вреден также и мужчинам, просто у женщин варикоз развивается чуть чаще.

- У очень большого количества людей есть предрасположенность к варикозной болезни вен, к повышенной свертываемости крови, и даже небольшой избыток витамина К может привести к глобальным проблемам. Плюс многие препараты, которые мы принимаем, могут способствовать повышению активности свёртывающей системы крови, — предупредила Зухра Павлова.

Жирорастворимый витамин К поддерживает так называемую систему гомеостаза — он помогает свертыванию крови, способствует быстрому заживлению ран и не дает человеку при травмах или небольших порезах истечь кровью. Как объяснила эндокринолог, того витамина К, который вырабатывается в организме, для обычного человека «более чем достаточно». Тотальный же дефицит может возникнуть только в случае такого маловероятного события, как полное удаление толстого кишечника.

В то же время, как добавила Зухра Павлова, это не значит, что витамин К вообще нельзя принимать. По ее словам, можно, но только предварительно врач должен убедиться в его необходимости и отсутствии у пациента определенных проблем.