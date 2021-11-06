Эндокринолог Зухра Павлова призвала женщин отказаться от приема витамина К вместе с витамином D3. По словам врача, в последнее время эта рекомендация стала очень популярной, но она может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
Зухра Павлова
Медицина
Кандидат медицинских наук, врач-эндокринологwww.instagram.com/doctorpavlova/?hl=ru
- Только за один день ко мне пришли две молодые женщины, которым приём этого витамина создал огромные проблемы с сосудами. Одной — 23-летней москвичке — спровоцировал тромбоз глубоких вен нижних конечностей, а у другой развился тромбофлебит. Конечно, у них была предрасположенность, но ситуацию усугубил именно бездумный прием витамина К, —
Доктор уточнила, что избыток витамина К вреден также и мужчинам, просто у женщин варикоз развивается чуть чаще.
- У очень большого количества людей есть предрасположенность к варикозной болезни вен, к повышенной свертываемости крови, и даже небольшой избыток витамина К может привести к глобальным проблемам. Плюс многие препараты, которые мы принимаем, могут способствовать повышению активности свёртывающей системы крови, — предупредила Зухра Павлова.
Жирорастворимый витамин К поддерживает так называемую систему гомеостаза — он помогает свертыванию крови, способствует быстрому заживлению ран и не дает человеку при травмах или небольших порезах истечь кровью. Как объяснила эндокринолог, того витамина К, который вырабатывается в организме, для обычного человека «более чем достаточно». Тотальный же дефицит может возникнуть только в случае такого маловероятного события, как полное удаление толстого кишечника.
В то же время, как добавила Зухра Павлова, это не значит, что витамин К вообще нельзя принимать. По ее словам, можно, но только предварительно врач должен убедиться в его необходимости и отсутствии у пациента определенных проблем.
Ранее аллерголог-иммунолог Андрей Продеус посоветовал людям с повышенным риском тромбообразования исключать из рациона продукты, богатые витамином К. По словам доктора, они могут повысить риск тромбоза, а вместе с ним инсульта или тромбоэмболии легочной артерии. Также они способны уменьшать действие коагулянтов — препаратов, назначаемых для разжижения крови. В список таких продуктов Андрей Продеус включил, прежде всего, петрушку, базилик и шпинат. К примеру, в 100 граммах петрушки содержится 20 суточных доз витамина К.
В то же время в одном из недавних исследований ученых, опубликованном в журнале Американской кардиологической ассоциации, говорилось о пользе для сердца и кровеносных сосудов употребление в пищу продуктов, богатых витамином К. По мнению авторов, в частности, они могут защитить артерии от накопления кальция. Однако автор этой работы Николя Бондонно считает, что о возможности и необходимости дополнительного приема витамина К обязательно надо посоветоваться со своим врачом. Врачи объясняли «Доктору Питеру», как витамин К влияет на здоровье сердца, в каких продуктах его много и кому противопоказан его прием.
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