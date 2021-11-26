- Этот вопрос мне задают постоянно, — говорит кардиолог Анна Кореневич. — Основная цель лечения гипертонии — получить стабильные цифры артериального давления в покое в диапазоне от 110/70 до 130/90. Если вы принимаете одни и те же лекарства для снижения давления долго время: год, два, пять или более лет, и у вас хорошее самочувствие, и давление покоя находится в нормальном диапазоне, то смело можно делать вывод, что таблетка в вашем случае работает. Привыкания нет, и вреда для организма — тоже нет.

Другое дело, если препарат перестает действовать, или эффект от него становится стертым.