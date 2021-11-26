Рецепт и рекомендации по приему выписали несколько лет назад. Будет высокое давление — примите эту таблетку, при нормальных показателях — другую. Люди с гипертонией рекомендациям следуют, в большинстве случаев необходимые препараты всегда носят с собой. Однако начинают сомневаться, а точно ли они помогут, если что-то произойдет?
- Этот вопрос мне задают постоянно, — говорит кардиолог Анна Кореневич. — Основная цель лечения гипертонии — получить стабильные цифры артериального давления в покое в диапазоне от 110/70 до 130/90. Если вы принимаете одни и те же лекарства для снижения давления долго время: год, два, пять или более лет, и у вас хорошее самочувствие, и давление покоя находится в нормальном диапазоне, то смело можно делать вывод, что таблетка в вашем случае работает. Привыкания нет, и вреда для организма — тоже нет.
Другое дело, если препарат перестает действовать, или эффект от него становится стертым.
- Но в этой истории есть небольшой нюанс, если вас в принципе интересует вопрос: «нет ли привыкания», значит, вы уже давно не были у врача, — подчеркнула Анна Кореневич. — А между тем, гипертонику необходимо ежегодно проходить обследование: диспансеризацию, если говорить по старинке, или чек-ап, как сейчас модно.
В обследование входит:
ЭКГ;
УЗИ сердца и сосудов шеи;
проверка глазного дна;
клинический анализ крови и мочи;
уровень креатинина и калия;
холестерин и его фракции;
Глюкоза;
Билирубин и печеночные ферменты (АЛТ, АСТ, ГГТ);
Уровень мочевой кислоты;
Гормоны щитовидной железы.
И результаты надо сравнить с прошлыми показателями, чтобы проследить изменения.
- Это необходимо, чтобы вовремя заметить отклонения в работе почек, печени, повышении сахара или холестерина и устранить эти проблемы, — объяснила кардиолог. — К сожалению, многие из этих состояний могут протекать бессимптомно вплоть до появлений серьезных осложнений в виде инфаркта или инсульта, почечной недостаточности или отслоения сетчатки, почувствовать их на начальной стадии практически невозможно.
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