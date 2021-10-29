Однако есть факторы риска, имея которые нетрудно предположить у себя повышенное давление или, по крайней мере, следить за показателями тонометра более тщательно. Специалисты назвали изданию Express 11 распространенных факторов риска развития гипертонии.

Возраст

С возрастом риск развития гипертонии возрастает. Чем старше человек, тем важнее регулярный контроль давления. Однако у мужчин и женщин есть некоторые отличия в возрастном риске: у мужчин повышенное давление чаще встречается до 64 лет, у женщин — после 65.