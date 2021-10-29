Медики советуют регулярно измерять артериальное давление, чтобы быть в курсе возможных проблем со здоровьем и вовремя предпринять необходимые меры по его снижению. Известно, что повышенное давление никак особо себя не проявляет — обнаружить выход за пределы нормы без тонометра вряд ли получится. Зато оно часто становится триггером для развития других серьезных заболеваний и сосудистых катастроф со смертельным исходом — инфарктов и инсультов.
Однако есть факторы риска, имея которые нетрудно предположить у себя повышенное давление или, по крайней мере, следить за показателями тонометра более тщательно. Специалисты
Возраст
С возрастом риск развития гипертонии возрастает. Чем старше человек, тем важнее регулярный контроль давления. Однако у мужчин и женщин есть некоторые отличия в возрастном риске: у мужчин повышенное давление чаще встречается до 64 лет, у женщин — после 65.
Раса
По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), у темнокожих жителей Африки и стран Карибского бассейна вероятность развития повышенного артериального давления с возрастом выше обычного. При этом отмечается, что раса влияет также на риск развития гипертонии в более молодом возрасте.
Наследственность
Гипертония у ближайших родственников — так называемый семейный анамнез — означает, что есть большой риск унаследовать болезнь. И в один подходящий момент она может заявить о себе. Поэтому важно быть в курсе семейных болезней и заранее проконсультироваться по этому поводу со своим лечащим врачом.
Избыточный вес и ожирение
Чем больше весит человек, тем больше крови требуется для снабжения тканей организма кислородом и питательными веществами. А по мере увеличения кровотока создается дополнительное давленипе на стенки артерий. Уменьшить шансы на развитие гипертонии, как и проявления уже развившейся болезни можно, если постараться скорректировать свой образ жизни и питание.
Недостаток физической активности
Сидячий образ жизни «подталкивает» к развитию гипертонии. У малоподвижных людей частота пульса выше, поэтому сердце должно работать больше, чтобы перекачивать кровь по телу. Из-за этого растет нагрузка и на кровеносные сосуды. Выход есть — увеличивайте свою активность и начинайте делать регулярные упражнения.
Курение
Эту вредную привычку винят в развитии многих болезней, в том числе и гипертонии. Сначала курение просто временно повышает давление, но потом химические вещества в сигаретах повреждают еще и эндотелий сосудов. Отмечается, что риск гипертонии повышает не только активное курение, но и пассивное.
Любовь к обильным возлияниям
Злоупотребление алкоголем — тоже одна из главных причин, повышающих риск гипертонии и в дальнейшем проблем с сердцем. Как заявляют в NHS, мужчинам и женщинам рекомендуется выпивать не более 14 единиц горячительных напитков в неделю (одна единица — это 10 мл или 8 гр в пересчете на чистый этиловый спирт, именно столько средний взрослый человек может переварить за час). Этот объем спиртного специалисты советуют выпивать не сразу, а разделить на 3 и более дней в течение недели. А лучше постараться и начать с того, чтобы проводить хотя бы несколько дней в неделю абсолютно трезвым.
Избыток соли
Слишком соленая еда приводит к задержке жидкости в организме, а это со временем отражается на экране тонометра.
Недостаток калия
Калий — один из главных защитников сердца. Этот микроэлемент влияет на уровень натрия в организме и помогает сохранять натрий-калиевый баланс, отвечающий за благополучие всего организма. Калий, как и натрий относится к электролитам, влияющим на содержание воды в организме и потенциал клеточных мембран. Если у человека дефицит калия, то натрия накапливается в избытке.
Стресс
Регулярные стрессы сами по себе временно повышают давление. А с учетом того, что люди обычно любят «глушить» стрессы сигаретами и алкоголем, то риски гипертонии вырастают в разы.
Некоторые хронические заболевания
Заболевания почек, сахарный диабет, апноэ сна относятся к числу состояний, при которых высокое артериальное давление часто возникает как «побочный» эффект. Ваш врач может посоветовать оптимальный план, как лучше контролировать показатели давления в этом случае.
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