Похудейте

При наборе веса меняется работа эндокринной и нервной систем. Начинают вырабатываться гормоны, повышающие тонус сосудов, как следствие, начинает расти давление. Особенно важно похудеть тем, у кого ожирение сформировалось по типу «яблоко».

Есть два типа распределения жировой ткани в теле: она либо в основном находится подкожно в области бедер — тип «груша» или максимально сконцентрирована вокруг внутренних органов (так называемый висцеральный жир) — тип «яблоко». Второй вариант больше влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета. Висцеральный жир гормонально активен и вырабатывает в кровоток вещества, повышающие уровень давления, холестерина, сахара.

В норме окружность талии должна быть у мужчин менее 94 см, а у женщин — меньше 80 см.

Результаты разных исследований говорят о том, что в среднем у человека, похудевшего на 5 кг, систолическое артериальное давление (верхнее — Прим. ред.) стойко снижается на 4,5 мм рт. ст. У конкретного пациента оно может снизиться и сильнее — это зависит от исходного веса и исходного АД. Кроме того, если человек уже принимает препараты от давления, то при снижении веса их эффект будет усиливаться.

Считайте калории

Самое главное для похудения — ограничить калорийность пищи. Это серьезное испытание для тех, кто любит поесть, но результат того стоит. Если в среднем энергетическая ценность (калорийность) рациона составляет 1800–2400 ккал для женщин и 2200–3000 ккал для мужчин, то для снижения веса надо ее уменьшить примерно на 500–700 ккал. Получается, что в среднем рацион для худеющих женщин должен быть в пределах 1200–1500 ккал в сутки, для мужчин — 1500–2000 ккал.

Пейте в меру

Стакан воды перед приемом пищи может снизить аппетит. Кроме того, вода способна «активизировать» работу желудочно-кишечного тракта, особенно утром, «подбодрить» пищеварение. Однако при гипертонии увлекаться водой нельзя. Надо рассчитывать так, чтобы зимой за сутки выпивать всего около 1,8 литра жидкости, летом — около 2,3 литра.

Откажитесь от колбасы и квашеной капусты

Досаливание еды — вкусовая привычка, в натуральных продуктах соли и так достаточно. Сначала еда покажется пресной, но к «новому» вкусу пищи привыкаешь, и, если уже через какое-то время вернуться к прежнему количеству соли, то есть такую еду вряд ли сможешь — она покажется пересоленой. Чтобы разнообразить вкус, можно добавлять в блюда некоторые специи — будут полезны, к примеру, куркума, чеснок, кардамон.

Максимально в сутки натрия в еде должно быть не больше 2 граммов (это 5 граммов соли). Чтобы выполнить эту норму, надо не только отказаться от досаливания готовых блюд, но и от маринованных продуктов, солений, квашеной капусты, копченой рыбы, консервов, колбас, а также от полуфабрикатов и готовых блюд — неизвестно, сколько соли туда положили. Такие «рамки» могут снизить давление на 5-10 мм рт.ст.

В магазине проходите мимо тортиков и соков

При повышенном давлении необходимо отказаться от рафинированного сахара и продуктов, где его много — промышленные соки, лимонады, йогурты и творожки с добавками. Если без сахара жизнь покажется совсем грустной, можно заменить его на натуральные сахарозаменители — стевию или топинамбур. Забыть надо и продуктах с большим количеством легкоусвояемых углеводов — то есть с высоким гликемическим индексом (булочки, выпечка, мед, белый рис, картофель, кукурузные хлопья, шоколадные батончики).