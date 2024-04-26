Внезапный прилив cил и еще 5 загадочных явлений, которые происходят с человеком перед смертью

Конечно, это случается не со всеми, и все-таки есть некая закономерность. Медсестра хосписа, 41-летняя Джули Макфадден на своем канале
«Мне было очень трудно в это поверить. Когда я работала в отделении интенсивной терапии, с такими явлениями я не сталкивалась. Но потом перешла работать в хоспис и с годами начала видеть все больше и больше», — говорит Джули.
1. Терминальная ясность сознания
Необъяснимое явление, когда, к примеру, люди с тяжелым слабоумием внезапно прямо перед смертью обретают ясность ума.
«Это такой всплеск энергии, когда кто-то, кто был очень болен, внезапно будто наполняется силами, — рассказывает медсестра. — Что это? Мы не знаем. Есть разные теории. Например, что это всплеск кортизола. Может, причина в других гормонах. Но случается подобное достаточно часто — у каждого третьего нашего пациента».
Очень часто близкие осознают это уже после смерти человека, оглядываясь назад. Поэтому людям важно рассказывать о подобном.
«Кажется, что человеку стало лучше. У него внезапно просыпается аппетит. Он внезапно встает с кровати и начинает ходить, становится очень внимательным и сориентированным. Но вскоре после этого, обычно через день или два, человек умирает», — говорит сотрудница хосписа.
По словам Джули, это может быть очень тяжело для родственников, которые вроде бы смирились с приближающейся кончиной близкого, но вдруг снова обрели надежду. Обрадовались, что он пошел на поправку, а на следующий день наступила смерть.
Поэтому медсестра советует: просто наслаждайтесь этим днем вместе с любимым человеком, порадуйтесь, что к нему на время вернулись силы, и знайте, что, возможно, скоро его не станет.
2. Видения
Медсестра говорит: люди перед смертью часто видят умерших близких или питомцев, рассказывают о каких-то вспышках света. При этом большинство из них находится в сознании.
«Я бы никогда не поверила, если бы лично это не наблюдала. Кто-то говорит, что все эти видения из-за лекарств или из-за недостатка кислорода. Но это не так», — уверяет работница хосписа.
По словам медсестры, видения необязательно приходят непосредственно перед смертью. Бывает, что они случаются за несколько недель до кончины.
«Человек может сидеть в кресле, общаться с семьей и вдруг увидеть умершего отца в углу комнаты, который с улыбкой говорит, что скоро придет за ним, и предупреждает, чтобы сын не волновался», — рассказывает Джули.
Что делать в такие моменты родственникам?
«Не нужно думать, что у вашего близкого галлюцинации. Если видение успокаивает его, просто примите это. Но знайте, что, скорее всего, человеку осталось жить не больше месяца», — говорит медсестра.
3. Люди выбирают день смерти
«Пациенты просто говорят: „Сегодня я умру. Я знаю это, я это чувствую“. И они действительно умирают», — рассказывает медсестра.
Случается, что люди ждут, когда их близкие приедут к ним из других городов или просто придут в больницу, и лишь потом умирают. А бывает, что пациент очень скрытный, независимый или сильно переживает за чувства членов своей семьи, поэтому «откладывает» смерть до тех пор, пока родственники не выйдут из комнаты.
«Некоторые люди будут ждать до тех пор, пока не пройдет важное событие, свадьба или день рождения. Я видела подобное очень часто», — говорит Джули.
4. Люди тянутся к смерти
«Человек лежит в постели и внезапно поднимает руки вверх, как будто видит кого-то или тянется к кому-то, чтобы обнять, пожать ему руку. Нередко умирающий может держать руки поднятыми довольно долгое время», — объясняет медсестра.
5. Смертельный взгляд
Еще одно необычное явление, когда умирающий человек пристально смотрит вдаль — например, в угол комнаты, на стену или на что-то позади вас.
«Можно щелкнуть пальцами перед его лицом, попытаться произнести его имя, но он не отреагирует, пока не будет готов», — говорит Джули.
6. Общий опыт смерти
«Я давно наблюдала это явление, но не знала, как оно называется. „Общий опыт смерти“ — это когда кто-то, кто не умирает, чувствует, видит или понимает, что происходит с умирающим человеком, — рассказывает медсестра. — Например, вы лежите в кровати и вдруг осознаете, что ваша бабушка умерла. Вы звоните маме и узнаете, что да, бабушка скончалась. Будто умирающий делится с вами чем-то, через что он проходит. Звучит как нечто пугающее, но, судя по моему опыту и всем историям, которые я слышала, обычно это хорошее, успокаивающее чувство».