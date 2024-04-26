Внезапный прилив cил и еще 5 загадочных явлений, которые происходят с человеком перед смертью

«Я давно наблюдала это явление, но не знала, как оно называется. „Общий опыт смерти“ — это когда кто-то, кто не умирает, чувствует, видит или понимает, что происходит с умирающим человеком, — рассказывает медсестра. — Например, вы лежите в кровати и вдруг осознаете, что ваша бабушка умерла. Вы звоните маме и узнаете, что да, бабушка скончалась. Будто умирающий делится с вами чем-то, через что он проходит. Звучит как нечто пугающее, но, судя по моему опыту и всем историям, которые я слышала, обычно это хорошее, успокаивающее чувство».