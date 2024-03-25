Что видят люди перед смертью: рассказы медсестры, которые могут утешить

«Пациент переходит к активной смерти, обычно это занимает от нескольких часов до нескольких дней. В это время человек полностью без сознания и не просыпается. Дыхание, цвет кожи меняются. Глаза и рот обычно открыты, потому что все мышцы расслабляются. Родственники думают, что их близкий человек страдает. Но, поверьте, медсестры знают, когда человеку комфортно, а когда нет. Если он выглядит расслабленным, будто спит, поверьте, с ним все хорошо», — рассказывает Джули в подкасте «Скептик-метафизик» . — Мы просто позволяем телу делать свое дело, потому что тело знает, как умирать . Пациент перестает есть и пить, и в конце концов тело переходит в кетоз. Оно выделяет эндорфины, и это притупляет его болевые рецепторы. Он действительно чувствует себя лучше».