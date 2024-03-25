Что видят люди перед смертью: рассказы медсестры, которые могут утешить

«Тело знает, как умирать», — говорит бывшая медсестра отделения интенсивной терапии, а теперь работница хосписа Джули Макфадден. Она уже 16 лет работает с неизлечимыми пациентами и постоянно видит, как приходит смерть.
Чтобы поддержать неизлечимо больных и их близких, Джули ведет блог, где честно и подробно рассказывает о смерти. Она также написала книгу с говорящим названием «Нечего бояться».
По словам медсестры, чем ближе час кончины, тем больше человек проводит во сне.
«Пациент почти не ест и не пьет, но спит по 16-18 часов. Функциональные способности становятся все ниже и ниже, человек уже не такой общительный», — говорит Джули.
Медсестра подчеркивает: не смерть причиняет боль, а болезнь, от которой человек умирает. Испытывает ли человек боль ближе к смерти? Все зависит от болезни. Но в последние часы, как правило, он чувствует себя лучше.
«Пациент переходит к активной смерти, обычно это занимает от нескольких часов до нескольких дней. В это время человек полностью без сознания и не просыпается. Дыхание, цвет кожи меняются. Глаза и рот обычно открыты, потому что все мышцы расслабляются. Родственники думают, что их близкий человек страдает. Но, поверьте, медсестры знают, когда человеку комфортно, а когда нет. Если он выглядит расслабленным, будто спит, поверьте, с ним все хорошо», — рассказывает Джули в подкасте
По словам Джули, за месяц до смерти у пациентов начинаются видения.
«Люди видят мертвых родственников, мертвых домашних животных, мертвых близких, — рассказывает медсестра. — Эти видения приносят им утешение. Умершие люди иногда приходят во сне, но чаще всего, когда пациент в полном сознании и здравом уме. Они говорят: „Я скоро приду за тобой, тебе не о чем беспокоиться“. Это звучит пугающе, но могу сказать, что в 100% случаев после таких видений люди утешаются. Они как будто понимают, что будет дальше. И это дает им чувство комфорта. Я видела много пациентов, которые не могли смириться со смертью, а затем у них случались видения, и они успокаивались».
И дело даже не в религии. Медсестра говорит, что близкие наведываются как к глубоко верующим, так и к атеистам. Джули признается, несколько раз пациенты видели своих умерших родственников прямо во время разговора с ней.
«Вы не поверите, но я буквально вижу здесь своего отца», — вспоминает она слова одного из пациентов.
И Джули действительно верит, что все это не бред больных людей.
«Я думаю, что это действительно члены семьи. В такие моменты мне кажется, будто я нахожусь в другом пространстве, — говорит она. — Если у человека бред, галлюцинации, я бы почувствовала разницу. Такое не утешает».
Ведущие подкаста спросили, правда ли, что тело уменьшается в весе после смерти, и видела ли медсестра, как душа покидает человека.
«Я не знаю, кто и когда взвешивает тела, чтобы прийти к таким выводам, — ответила Джули. — Знаю, что в нашем хосписе людей после смерти не взвешивают. Так что, думаю, это одна из городских легенд. Видела ли я, как душа покидает тело? Тоже нет. Я ничего не вижу. Однако несколько раз я замечала, что в последние часы комната с умирающим пациентом кажется другой. Такое ощущение, что она расширяется. А потом человек делает последний вздох, и палата становится прежней. Но это скорее на уровне чувств. Физически я ничего не видела».
Джули призналась, что действительно верит в жизнь после смерти. Поэтому ей не страшно умирать.
«Но я всегда говорю, что если завтра мне поставят диагноз неизлечимой болезни, то у меня будут все человеческие эмоции: страх, гнев, печаль и все остальное, потому что я обычный человек».