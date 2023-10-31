Невролог Демьяновская перечислила способы повысить уровень эндорфинов для счастья

Эндорфины часто называют гормонами счастья, но это не совсем верно. Главная их задача — обеспечить устойчивость организма при сильном стрессе. Эндорфины предупреждают избыточную реакцию на сильную боль, поэтому наиболее активно они выделяются в моменты опасности, при физических нагрузках, во время родов. О том, на какие процессы в нашем теле влияют эндорфины, «Доктору Питеру» рассказала эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская, врач-невролог, кандидат медицинских наук.
Невролог, к.м.н., врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
Они нужны нервным клеткам
Эндорфины относятся к нейромедиаторам. Это специальные химические соединения, которые синтезируются нейронами (нервными клетками) и участвуют в различных процессах — например, в восприятии и передаче нервных импульсов на клеточном уровне. Происходит это следующим образом. Нервная клетка выделяет молекулы нейромедиатора и направляет их своей «коллеге», в этом послании может содержаться один из двух приказов — возбудиться или блокировать активность.
Нейромедиатор связывается со специальными рецепторами — белковыми комплексами, расположенными на мембране принимающей клетки, и таким образом сигнал «считывается». С помощью нейромедиаторов нейроны также могут «общаться» с мышечными, эндокринными и другими видами клеток. Такая система позволяет организму быстро реагировать на изменения в окружающей среде.
Похожи на опиаты, но слабее
Эндорфины вырабатываются нейронами головного мозга, по способу воздействия на рецепторы других клеток они сходны с опиатами. Они начинают активно выделяться, когда человек испытывает боль — например, во время травмы, после активной тренировки, при родах. Это защитный природный механизм, который помогает избежать болевого шока, сохраняет возможность рационально мыслить и найти пути для спасения.
Они помогают выжить при опасности
Активный синтез эндорфинов также происходит в минуты опасности, в ответ на сильный стресс: мозг предвидит возможность травмы и выделяет естественную анестезию заранее, про запас. Если опасность миновала, а обезболивание не потребовалось, выделившийся эндорфин уходит в эйфорию. Любителей экстремального спорта и опасных для жизни развлечений привлекает именно этот эффект — восторг от эндорфинов, выделившихся в момент угрозы.
Таких людей часто называют адреналиновыми наркоманами, но это неверно. Адреналин, вырабатывающийся при опасности, просто мобилизует силы организма, а эндорфины вызывают чувство успокоения и радости. Так что логичнее было бы их назвать эндорфиновыми наркоманами.
Они — вознаграждение для мозга
Другая важная функция эндорфинов — участие в системе вознаграждения мозга, то есть системе внутреннего подкрепления. Это сложная реакция разных компонентов нервной системы, благодаря которой у человека закрепляются полезные паттерны поведения. Если он делает что-то важное для выживания, продолжения рода, обеспечения безопасности, он ощущает удовольствие. Так нервная система побуждает человека к приятным и важным вещам: есть вкусную еду, заниматься сексом, общаться с друзьями, покупать безопасный дом, строить карьеру.
Строго говоря, за чувство удовлетворения в данной схеме в большей степени отвечает другой нейромедиатор — дофамин, который синтезируется в ответ на достижение значимой и полезной цели. Но эндорфин способствует его выработке и тем самым стимулирует чувство удовольствия.
Их выделение приносит удовольствие
Выброс эндорфинов (особенно совместно с дофамином) — явление очень приятное. Уровень этих нейромедиаторов отлично повышают, например, занятия спортом. Причем вид физической активности значения не имеет: это может быть плавание, бег, спортивная ходьба, танцы — главное, чтобы это занятие нравилось человеку.
Физическая нагрузка — стресс для организма, поэтому нейроны начинают вырабатывать эндорфины, которые помогут снизить мышечную боль и адаптировать организм к новым нагрузкам. А достижения — пробежал лишний километр, взял больший вес, разучил новую танцевальную связку — добавляют к эндорфину дофамин, отвечающий за ощущение радости и удовлетворения.
И во время секса
Эти же два нейромедиатора, а также еще два вещества, отвечающие за удовольствие, — серотонин и окситоцин — вырабатываются во время секса. Нервная система «засчитывает» это жизнеутверждающее занятие за попытку продолжить род и вознаграждает человека букетом приятных ощущений.
Выплеску эндорфинов способствует и вкусная еда, но с ней нужно быть осторожными: именно из-за положительных эмоций пища может становиться не средством получения энергии, а источником удовольствия, что может легко привести к перееданию и лишнему весу.