Невролог Демьяновская перечислила способы повысить уровень эндорфинов для счастья

Эндорфины относятся к нейромедиаторам. Это специальные химические соединения, которые синтезируются нейронами (нервными клетками) и участвуют в различных процессах — например, в восприятии и передаче нервных импульсов на клеточном уровне. Происходит это следующим образом. Нервная клетка выделяет молекулы нейромедиатора и направляет их своей «коллеге», в этом послании может содержаться один из двух приказов — возбудиться или блокировать активность.