Психолог Лабковский рассказал, как научиться получать удовольствие от жизни

По словам известного психолога Михаила Лабковского, главный поставщик нашего оптимизма и воли к жизни — дофамин. Это нейромедиатор — один из так называемых «гормонов счастья», который вырабатывается в головном мозге, надпочечниках и отвечает за предвкушение радости. Он мотивирует нас действовать и искать удовольствие.
«Предвкушение удовольствия побуждает нас перестать слоняться по комнате, прокручивая в голове неприятные мысли, и заняться каким-то делом, чтобы получить дофаминовое вознаграждение. Например, уделить время любимому хобби, вылазке в кафе с близкими, чтению книжки, да и просто лежанию на диване, но с поправкой, что лежите вы в удовольствие, а не от скуки, бессилия и нежелания жить», —
При этом чувствительность дофаминовых рецепторов у всех разная. Одним для активации дофаминового центра достаточно малого — вечером посмотреть любимый сериал или съесть мороженое. А другим, чтобы стимулировать выброс дофамина и почувствовать вкус к жизни, надо постоянно пробовать что-то новое или совершать подвиги, как барону Мюнхгаузену.
«Смысл в том, что любой досуг — правильный, если эти моменты приносят вам удовольствие. И когда вы по-настоящему сосредоточены на том, что делаете, то находитесь здесь и сейчас. Играя на пианино, вы думаете о нотах, а не о проблемах. Именно в этот момент жить не скучно, а хорошо и легко», — продолжает Михаил Лабковский.
Учимся наслаждаться
По словам психолога, воспитать в себе умение наслаждаться можно. Начинать надо с простого. Например, попробовать получить удовольствие от самого обычного ужина. Для этого надо попытаться полностью сосредоточиться на еде, то есть быть в моменте.
«Попробуйте за ужином убрать гаджеты, не включать телевизор, не думать о том, что надо проверить у ребенка домашку, выбежать погулять с собакой или погладить одежду на утро, а просто сфокусируйтесь на том, что вам вкусно. Вы поймете, какое удовольствие может доставить простой ужин, когда вы не забиваете себе голову всем подряд, а находитесь в моменте. И жизнь станет приятнее», — советует специалист.
Избыток дофамина вреден?
Как рассказывала врач-эндокринолог Зухра Павлова, дофамин можно сравнить с музой в творчестве. Он вырабатывается в процессе работы, поиска решения, исследовательской деятельности и даже во время уборки. Его уровень повышается с приближением к желаемому результату.
При этом дофамин не только заставляет нас проявлять активность и дарит нам удовольствие, но и влияет на синтез других важных веществ в организме — например, лютеинизирующего гормона (ЛГ), под действием которого производится гормон тестостерон.
Когда ты можешь получать радость от приятных мелочей и сюрпризов — шоколадки или цветочка, — это говорит о хорошем уровне дофамина. Однако есть и оборотная сторона: постоянное стимулирование центра удовольствий может вызывать зависимость. По словам Зухры Павловой, так, например, возникает шопоголизм, причина которого — расстройство или утрата контроля импульсов.
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