Психолог Лабковский рассказал, как научиться получать удовольствие от жизни

«Смысл в том, что любой досуг — правильный, если эти моменты приносят вам удовольствие. И когда вы по-настоящему сосредоточены на том, что делаете, то находитесь здесь и сейчас. Играя на пианино, вы думаете о нотах, а не о проблемах. Именно в этот момент жить не скучно, а хорошо и легко» , — продолжает Михаил Лабковский.