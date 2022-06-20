В поисках счастья, хорошего настроения, мы готовы заходить довольно далеко, вплоть до приема медикаментов даже при легкой тоске и незначительном стрессе. Так делать не надо, уверены эксперты-психологи, есть много способов повысить себе настроение с помощью совершенно простых вещей. Многое из того, что мы делаем каждый день, может заметно поднять уровень гормонов, которые отвечают за наше хорошее настроение.
- Почти все, что заставляет нас чувствовать себя «счастливым», связано с одним из четырех гормонов счастья: дофамином, серотонином, эндорфином и окситоцином, — говорит психолог, приглашенный профессор Калифорнийского университета Лоретта Бройнинг порталу Сnet. — И их можно увеличить естественным путем.
Дофамин
Этот гормон связан с мотивацией и вознаграждением. Он появляется, когда вы ставите цель и достигаете ее. А вот недостаток дофамина приводит к низкой мотивации, возможно, вы видите цель, но не верите, что сможете чего-то добиться.
- Приближение к награде вызывает выброс дофамина, — говорит Лоретта Бройнинг.
Как повысить
Выберите цель, подготовьте план и разделите цель на маленькие «подцели». Достигайте их каждый день. А ваш организм за это будет постоянно вознаграждать вас дофамином. Не обязательно, чтобы цель оказалась глобальной, была связана с карьерой, достижениями материальных благ. Выбирайте что-то личное, простое, чтобы порадовать себя.
- Сосредоточьтесь на вещах, которые вы можете контролировать, и не ждите, пока другие поставят ваши цели за вас, — говорит Бройнинг.
Кстати, есть некоторые не совсем здоровые привычки, которые повышают дофамин — кофе, сахар. Лучше, все же, обойтись без них в поисках счастья.
Серотонин
Этот гормон отвечает не только за настроение, но и помогает работе желудочно-кишечного тракта, формирует кости и обеспечивает здоровый сон. Серотонин способен уменьшать депрессию и регулировать тревогу.
Как повысить
Снижает серотонин неуверенность в себе. Вот над ней придется поработать и искоренить ее раз и навсегда.
- Не игнорируйте свою потребность в уважении и статусе, — советует Лоретта Бройнинг. — Не зацикливайтесь на потерях, так вы еще больше снизите уровень серотонина.
Отмечайте свои маленькие победы и достижения, хвалите себя за это, так вы укрепляете уверенность в себе. Каждый день выходите из зоны комфорта и адаптируйтесь к чему-то новому, что казалось вам неудобным.
Окситоцин
Иногда его называют гормоном любви, потому что он отвечает за сближение и доверие. Окситоцин помогает во время родов матке сокращаться, чтобы малыш появился на свет, налаживает грудное вскармливание. Выброс окситоцина могут вызвать поцелуи, объятия, секс.
Как повысить
Обниматься, целоваться, заниматься любовью, гладить домашних животных — выполнять любые действия, которые подразумевают близкий контакт с близкими людьми или животными. Тут важно, чтобы это были именно близкие.
- Социальное доверие — это то, что запускает окситоцин, — предупреждает психолог Бройнинг. — Если вы обнимаете кого-то, кому не доверяете, это не очень хорошо. Доверие — на первом месте.
Эндорфины
Эти гормоны действуют, как естественное обезболивающее. Очень часто они вырабатываются после физической нагрузки. Эндорфины минимизируют боль и усиливают удовольствие. Поэтому, например, спортсмены-бегуны могут выиграть гонку с травмой, которую они заметят уже после награждения.
- Когда-то эндорфин позволял раненным людям добежать за помощью, — объяснила врач. — Эти гормоны появлялись для выживания.
Как повысить
В первую очередь — смеяться. Также повысят уровень эндорфинов просмотр драмы, тренировка в спортзале или дома, растяжка и медитация. Можно дополнить все это небольшим кусочком темного шоколада, чтобы закрепить эффект.