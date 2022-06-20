Серотонин

Этот гормон отвечает не только за настроение, но и помогает работе желудочно-кишечного тракта, формирует кости и обеспечивает здоровый сон . Серотонин способен уменьшать депрессию и регулировать тревогу.

Как повысить

Снижает серотонин неуверенность в себе. Вот над ней придется поработать и искоренить ее раз и навсегда.

- Не игнорируйте свою потребность в уважении и статусе, — советует Лоретта Бройнинг. — Не зацикливайтесь на потерях, так вы еще больше снизите уровень серотонина.

Отмечайте свои маленькие победы и достижения , хвалите себя за это, так вы укрепляете уверенность в себе. Каждый день выходите из зоны комфорта и адаптируйтесь к чему-то новому, что казалось вам неудобным.

Окситоцин

Иногда его называют гормоном любви, потому что он отвечает за сближение и доверие. Окситоцин помогает во время родов матке сокращаться, чтобы малыш появился на свет, налаживает грудное вскармливание. Выброс окситоцина могут вызвать поцелуи, объятия, секс.

Как повысить

Обниматься, целоваться, заниматься любовью, гладить домашних животных — выполнять любые действия, которые подразумевают близкий контакт с близкими людьми или животными. Тут важно, чтобы это были именно близкие.

- Социальное доверие — это то, что запускает окситоцин, — предупреждает психолог Бройнинг. — Если вы обнимаете кого-то, кому не доверяете, это не очень хорошо. Доверие — на первом месте.