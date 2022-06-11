Комедии

Конечно же, этот жанр у всех нас ассоциируется с хорошим настроением. За него отвечают гормоны эндорфины, которые заставляют нас смеяться над происходящим. Благодаря им мы также укрепляем иммунитет . А еще комедии полезны для мозга.

- Исследователи из Университета Мэриленда выяснили, что благодаря просмотру таких фильмов у нас увеличивается мозговой кровоток, происходит это из-за расширения сосудов, — говорит Денис Долгов. — И все вместе положительно влияет на работу головного мозга .

Ужасы

Казалось бы, в случае с ужасами ничего хорошего с нашим организмом не происходит. Виной всему негативные эмоции. Однако не все так однозначно. Дело в том, что ужасы повышают уровень адреналина .

- Благодаря просмотру фильмов ужасов в организм вбрасываются химические вещества, которые учащают сердцебиение, повышают кровяное давление и вырабатывают пот, — перечислил, что происходит с организмом любителей «ужастиков» доктор Долгов.

Есть исследования, которые утверждают, что качественный фильм ужасов также полезен для организма, как купание в ледяной проруби .

- Поклонники этого жанра даже болеют реже, зато живут дольше, — говорит психолог. — Благодаря тому, что страх в умеренных дозах ускоряет обмен веществ, улучшает питание мозга и усиливает сопротивляемость болезням.