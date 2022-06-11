Хорошая новость для любителей кино и сериалов. Оказывается, фильмы могут и развлекать, и лечить — все зависит от выбранного жанра. Какие-то улучшают работу сердца, какие-то — отвечают за долгую и счастливую жизнь.
- Разные жанры кино влияют на разные мозговые функции, — говорит психолог Денис Долгов. — Нейрофизиологическим исследованием реакции мозга на происходящее на экране занимается нейрокинематика.
Конечно, если вы отдаете предпочтение научно-популярным фильмам или учебным лентам, то таким образом вы улучшаете когнитивные способности. Но вряд ли это основной выбор. Все же больше поклонников у комедий, ужасов и драм. Есть ли от них польза?
Комедии
Конечно же, этот жанр у всех нас ассоциируется с хорошим настроением. За него отвечают гормоны эндорфины, которые заставляют нас смеяться над происходящим. Благодаря им мы также укрепляем иммунитет. А еще комедии полезны для мозга.
- Исследователи из Университета Мэриленда выяснили, что благодаря просмотру таких фильмов у нас увеличивается мозговой кровоток, происходит это из-за расширения сосудов, — говорит Денис Долгов. — И все вместе положительно влияет на работу головного мозга.
Ужасы
Казалось бы, в случае с ужасами ничего хорошего с нашим организмом не происходит. Виной всему негативные эмоции. Однако не все так однозначно. Дело в том, что ужасы повышают уровень адреналина.
- Благодаря просмотру фильмов ужасов в организм вбрасываются химические вещества, которые учащают сердцебиение, повышают кровяное давление и вырабатывают пот, — перечислил, что происходит с организмом любителей «ужастиков» доктор Долгов.
Есть исследования, которые утверждают, что качественный фильм ужасов также полезен для организма, как купание в ледяной проруби.
- Поклонники этого жанра даже болеют реже, зато живут дольше, — говорит психолог. — Благодаря тому, что страх в умеренных дозах ускоряет обмен веществ, улучшает питание мозга и усиливает сопротивляемость болезням.
Драмы
Их предпочитают те, кто любят искать смысл жизни, познают себя через киношные сюжеты.
- Мы задумываемся о том, что сделали плохого, в голове возникают миллионы мыслей, даже мелочам человек придает огромное значение, — говорит психолог Денис Долгов.
У драм есть существенный минус. Их не стоит смотреть тем, кто зациклен на какой-то проблеме, или переживает из-за того, что совершил плохой поступок. Такие люди еще больше погружаются в проблему, начинают ассоциировать себя с антигероем.