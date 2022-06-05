Везет же людям! Психологи назвали 8 способов прокачать свою удачливость

Если ты не знаешь куда идешь, там ты и окажешься

Это известная истина, которую многие игнорируют до сих пор. Личностям, которые действуют ради достижения конкретных задач с опорой на жизненные ценности, сопутствует удача. Например, одна моя клиентка решила наконец-то разорвать порочный круг неуспешных отношений с мужчинами, поэтому повременила со свиданиями и начала общаться с новым мужчиной в переписке и по телефону. Спустя месяц галантный, добрый, заботливый на словах мужчина сорвал с себя маску, оказавшись на самом деле женоненавистником, абьюзером и альфонсом.

Что в этом примере? Ценности этой женщины — семья и здоровье (душевное в том числе), задачи — научиться различать неподходящих мужчин и не размениваться на первых попавшихся. «Мне так повезло, что я отказалась от интимных встреч спустя две недели общения», — радовалась она. Не повезло! Это конкретные действия (и бездействия) на фундаменте ясных ценностей жизни.

Везучим людям свойственно подвижное мышление

В практиках осознанности в стиле майндфулнесс подобное называется «Ум новичка» — видеть больше, чем окружающие. Иначе говоря, не надо жить «на автомате» 24/7 — иногда стоит быть «новичком» в этом мире. Пример подобного везения хорошо показан в криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены» и в советских экранизациях приключений Остапа Бендера.

Удачливые люди учатся на провалах и победах

Каждая ситуация, каждый человек — это преподаватели. Один из характерных примеров — Уолт Дисней, который упорно не сдавался, делая выводы из неудач. Вы расстались с партнером? Да, больно! Но письменно выпишите, чему научила вас эта связь.

Удачливые люди бескорыстно помогают окружающим

Делая что-то полезное и доброе для людей, мира, ты помогаешь себе. Пример: клиентка проявила заботу о бабушке-соседке и та огорошила ее информацией: «Пока тебя вчера не было дома, к мужу девушка приезжала, блондинка». Грустно, но удача — узнать про измену и обман близкого человека. Девушка перепроверила сведения, случайно преподнесенные старушкой, и они оказались правдой, — в итоге, подала на развод.