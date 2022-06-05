Везет же людям! Психологи назвали 8 способов прокачать свою удачливость

Феномен везения, удачливости волнует людей уже давно. Ведь часто не понятно, почему при всех, казалось бы, равных один человек участвует первый раз в конкурсе и сразу выигрывает, идет на собеседование — и получает «работу мечты», выходит на 5 минут в магазин — и встречает любовь. А у другого ничего не получается — удача будто его не замечает.
По словам психолога Петра Галигабарова, ученые тоже изучают черты везунчиков. Итак, кого же любит удача? Вот какие выводы можно сделать на основе их исследований.
Практикующий психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, сказкотерапевт, арт-терапевт.t.me/pshychospoyler
Если ты не знаешь куда идешь, там ты и окажешься
Это известная истина, которую многие игнорируют до сих пор. Личностям, которые действуют ради достижения конкретных задач с опорой на жизненные ценности, сопутствует удача. Например, одна моя клиентка решила наконец-то разорвать порочный круг неуспешных отношений с мужчинами, поэтому повременила со свиданиями и начала общаться с новым мужчиной в переписке и по телефону. Спустя месяц галантный, добрый, заботливый на словах мужчина сорвал с себя маску, оказавшись на самом деле женоненавистником, абьюзером и альфонсом.
Что в этом примере? Ценности этой женщины — семья и здоровье (душевное в том числе), задачи — научиться различать неподходящих мужчин и не размениваться на первых попавшихся. «Мне так повезло, что я отказалась от интимных встреч спустя две недели общения», — радовалась она. Не повезло! Это конкретные действия (и бездействия) на фундаменте ясных ценностей жизни.
Везучим людям свойственно подвижное мышление
В практиках осознанности в стиле майндфулнесс подобное называется «Ум новичка» — видеть больше, чем окружающие. Иначе говоря, не надо жить «на автомате» 24/7 — иногда стоит быть «новичком» в этом мире. Пример подобного везения хорошо показан в криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены» и в советских экранизациях приключений Остапа Бендера.
Удачливые люди учатся на провалах и победах
Каждая ситуация, каждый человек — это преподаватели. Один из характерных примеров — Уолт Дисней, который упорно не сдавался, делая выводы из неудач. Вы расстались с партнером? Да, больно! Но письменно выпишите, чему научила вас эта связь.
Удачливые люди бескорыстно помогают окружающим
Делая что-то полезное и доброе для людей, мира, ты помогаешь себе. Пример: клиентка проявила заботу о бабушке-соседке и та огорошила ее информацией: «Пока тебя вчера не было дома, к мужу девушка приезжала, блондинка». Грустно, но удача — узнать про измену и обман близкого человека. Девушка перепроверила сведения, случайно преподнесенные старушкой, и они оказались правдой, — в итоге, подала на развод.
Психолог, семейный психолог
По словам психолога Елизаветы Филоненко, феномен везения, действительно, связан с особенностями восприятия и поведения людей. Везунчики ведут себя и воспринимают мир иначе, чем неудачники. Эксперт назвала 3 особенности, которые отличают удачливых людей от тех, кому не везет.
Жизнерадостность
Неудачники — люди, как правило, тревожные и сконцентрированные на контроле знаков опасности вокруг себя, у них узкий спектр восприятия. В экспериментах ученые выяснили, что тревожные люди часто не видят возможностей, которые легко заметны более жизнерадостным и спокойным людям. Например, тревожный человек мог даже не заметить денежной купюры, которую экспериментаторы подкладывали ему. А спокойный и расслабленный ее обязательно замечал.
Активность
Везунчики более активны. Количество действий, которые они предпринимают в определенный отрезок времени, больше, чем у нерешительных «невезунчиков». Соответственно, и возможность удачи у них выше, и наработка опыта и понимания любой ситуации более широкая.
Открытость всему новому
Везучие люди более открыты к новому и неожиданному опыту, а невезучие часто замкнуты. Так, везучий человек может в очереди, разговорившись с кем-то случайно, завязать интересные отношения, а невезучий делает только то, что входит в его непосредственную задачу — то есть ждет своей очереди.
Как стать везунчиком
Елизавета Филоненко назвала 7 способов помочь везению и удаче наконец-то вас заметить и прийти в вашу жизнь.
Развивайте возможность радоваться каждому проявлению жизни. Чувство удовлетворенности жизнью можно намеренно тренировать, концентрируя свое внимание на хорошем.
Чаще делайте то, что неожиданно предлагает вам жизнь. И не бойтесь менять свои планы под влиянием обстоятельств.
Учитесь принимать собственные ошибки. Чтобы выиграть, нужно уметь проигрывать.
Развивайте в себе чувство любопытства. Старайтесь как можно активнее осваивать те пространства, куда попадаете, — будь то учебное заведение или дом отдыха. Везучие люди более активно ищут возможности и узнают о них.
Увеличьте свою жизненную активность. Под лежачий камень, как известно, вода не течет — активность сильно увеличит ваши шансы на везение.
Старайтесь не быть слишком консервативными. Избегание всего нового и приверженность уже знакомому снижает уровень ваших возможностей.
И никогда ни вслух, ни про себя не называйте себя неудачником — слова тоже имеют значение.
Практикующий психолог-консультант, гештальт терапевт, кандидат философских наук
В том, что удачу можно прокачать, уверена и практикующий психолог-консультант, кандидат философских наук Марина Майорова. Специалист рассказала, что надо сделать для привлечения удачи. Только выполняя это упражнение, будьте честны с собой.
Запишите в блокнот этапы выполнения упражнения. Подключая тело, мы формируем новые нейронные связи в мозге;
Четко сформулируйте и пропишите свои желания, намерения, цели;
Ответьте себе на вопрос «Мне, действительно, это нужно или это убеждение, сформированное родителями, окружением?». Помните, легко воплощаются только истинные желания;
Представьте образ конечного результата — как вы поймете, что вы его достигли?
Сформируйте сенсорный опыт. Для мозга не важно, прожили вы что-то, а потом у вас появились об этом воспоминания, или наоборот, вы сначала сформировали чувственный опыт, а потом эти события произошли в вашей жизни. Опишите, что вы увидите, что услышите и что почувствуете, когда осуществится желаемое?
Проработайте вторичные выгоды. Определите и выпишите все, что может помешать воплотиться желаемому, а также как изменится ваша жизнь, от чего придется отказаться, что или кого вы можете потерять?
Сделайте тест на экологичность. Для этого ответьте на вопрос: «Может ли повредить кому-либо или мне исполнение моего желания?»;
Набросайте примерный план достижения желаемого или хотя бы первые три шага, которые нужно сделать уже сегодня по направлению его воплощения;
Будьте готовы, что план может кардинально измениться, и желаемое вы получите совершенно другим способом. Наблюдайте за происходящим, будьте открыты новым событиям, людям, даже если они слишком непривычны для вас;
Подготовьтесь принять новый результат. Для этого ответьте себе на вопрос: «Каким нужно стать мне, чтобы легко принять желаемое и интегрировать его в мою жизнь?»;
Сохраняйте уверенность в том, что вы получите желаемое в свое время и своим способом, но не зацикливайтесь на нем. Наслаждайтесь жизнью — удача любит тех, кто живет легко.