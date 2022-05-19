Йога и медитация

По данным одного из исследований, справиться с тревогой и стрессом помогают медитации. Они принесли облегчение 63 процентам участников тестовой группы. Ученые объяснили этот эффект тем, что медитация деактивирует симпатическую нервную систему, которая отвечает за реакцию «бей или беги». Благодаря этому в организм не выбрасываются излишки кортизола. Мы менее эмоционально реагируем на непривычные ситуации.

- Речь не идет о том, чтобы вы часами сидели со скрещенными ногами, — предупреждает психолог Кливлендской клиники Киа-Рай М. Превитт. — Достаточно на 5 минут сосредоточиться на своем дыхании , Делать глубокие вдохи и выдохи.

Для такой медитации вам не потребуются мантры — только осознанность, понимание, почему мы осуждаем себя, запрещаем себе чувствовать. Однако, если у вас достаточно времени, можно попробовать провести более расширенный вариант медитации.

Здоровое питание

Даже не поспоришь с изречением «мы то, что мы едим». Наше психическое здоровье довольно сильно зависит от нашего питания. Еда на самом деле может стать лекарством. С нашей уставшей психикой самое последнее — это голодать.

- Если кишечник не получает достаточного питания, страдает наше психическое здоровье, — предупреждает Ванесса Кеннеди. — 90 процентов серотонина, который необходим для того, чтобы поддерживать настроение, вырабатывается в кишечнике.

Но это не значит, что можно есть все подряд, эксперты Parade рекомендуют вычеркнуть из меню рафинированный сахар.

- Он может сделать людей более восприимчивыми к депрессии и тревоги , — предупреждает доктор Кеннеди.

А вот чего должно появиться больше в вашем рационе, так это рыбы, овоще и необработанных зерен.