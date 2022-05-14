Комары тысячелетиями живут в окружающей природе и досаждают человеку. Каждое лето они отравляют отдых на природе, особенно вблизи водоемов. Укусы комаров неприятны: на коже остаются красные пятна, волдыри, а иногда и мелкие кровоподтеки. Кроме того, чем больше вас накусали, тем сильнее зудит кожа в местах, где комары впрыснули свою слюну. Но только эти реакции не так опасны, спустя пару дней места укусов заживают.
Совсем иное дело, если после укуса в организм попадают возбудители опасных инфекций. Справедливости ради стоит заметить, что на территории РФ не так много заболеваний, переносчиками которых могут стать эти надоедливые насекомые. А вот любителям заграничного отдыха, особенно в экваториальных странах, стоит больше знать о трансмиссивных инфекциях — так называют группу болезней, передаваемых через укусы насекомых (комаров, москитов и т.д.). «Доктор Питер» выяснил у патофизиолога, иммунолога Елены Парецкой, какие болезни переносят комары и можно ли ими заразиться на территории нашей страны.
Самые известные болезни от комаров
В нашей стране насчитывается до 100 разных видов комаров-кровопийц, которые относятся к 8 разным родам. Переносчиками инфекций являются только пять родов из восьми, но и этого достаточно, чтобы навредить здоровью. Инфекции передаются при укусе, когда комар впрыскивает свою слюну, чтобы кровь не свертывалась, пока он ее пьет. Среди ключевых инфекций, которые возможны при контакте с насекомыми:
туляремия;
малярия;
арбовирусная инфекция;
дирофиляритоз, вызванный паразитами;
сибирская язва (чисто теоретически, поскольку это особо опасная инфекция).
Чаще всего из вирусных инфекций выявляют лихорадку Западного Нила (ЛЗН), инфекции из группы калифорнийского энцефалита, карельскую лихорадку и некоторые другие. Выявляются они, за исключением ЛЗН редко.
Помимо всех этих инфекций, туристы, которые отдыхали в экзотических странах и контактировали с москитами и «заграничными» тварями, могут завезти на территорию страны и разные другие болезни, переносимые комарами. Это вирус Зика, желтая лихорадка, японский энцефалит и еще пара десятков различных экзотических тяжелых инфекций.
Малярия — исключаем одной из первых
Врачи без раздумий отвечают — какая болезнь передается комарами – это малярия. Известно как минимум 5 разновидностей инфекции, и соответственно — разные виды комаров из рода Anopheles могут ее переносить. В нашей стране малярия особо актуальна для южных регионов. В северных широтах малярийные комары не выживают — мерзнут. Инфекцию провоцируют простейшие паразиты — малярийные плазмодии, которые используют тело комара как перевалочный пункт. Из всех видов малярии самые тяжелые — два: P.falciparum либо P.vivax.
От момента укуса зараженного комара до первых признаков болезни проходит до 10-15 суток. Первые признаки похожи на простудные. Лихорадка, головная боль, сильные ознобы. Заподозрить диагноз, если это не путешественник, недавно вернувшийся со Шри-Ланки, Гоа или из Вьетнама, сложно. Поэтому часто малярию выявляют уже в больнице, при критическом состоянии. Лечение есть — но чем раньше его начинают, тем лучше.
Желтая лихорадка — только у туристов
Распространена инфекция в тропических регионах Южной Америки и Африке. В нашу страну может попасть только как завозной вариант, наши комары ее не предают. Первые проявления болезни возникают спустя примерно 4-6 суток после заражения. Сначала повышается температура, которую сложно сбить, возникают боли в голове и мышцах, потеря аппетита и озноб, тошнота с рвотой.
Эти проявления длится около 3-4 суток и постепенно проходят. Но затем наступает токсическая стадия, вновь повышается температура, отказывает печень, из-за чего возникают желтуха и кровотечения. До 50% людей в токсической стадии погибают. Никаких лекарств от этой лихорадки нет, но есть прививка, которую делают тем, кто планирует выезжать в местность, эндемичную по желтой лихорадке.
Лихорадка Зика — опасна для беременных
Еще одна из группы лихорадок, от которой пока не разработано никакого специфического лечения, провоцируется вирусом Зика. Ее переносят комары рода Aedes. В отличие от своих крылатых собратьев, охотящихся в сумерках, эти твари кусаются днем. Проявления похожи на желтую лихорадку, но слабее и длятся не более 3-7 дней. На фоне лихорадки и общего плохого самочувствия возникает кожная сыпь, воспаление конъюнктивы, ломота в суставах и мышечная боль.
Примерно 80% людей переносят инфекцию относительно легко. Но остальные 20% могут столкнуться с развитием аутоиммунной патологии — синдром Гийена-Барре, из-за чего возникает частичный паралич рук и ног. Он временный, может длиться несколько часов или суток, но если он затронет дыхательные мышцы, можно погибнуть.
У беременных вирус провоцирует грубые пороки плода — микроцефалию, расщелины позвоночника, выкидыши и мертворождения.