Комары тысячелетиями живут в окружающей природе и досаждают человеку. Каждое лето они отравляют отдых на природе, особенно вблизи водоемов. Укусы комаров неприятны: на коже остаются красные пятна, волдыри, а иногда и мелкие кровоподтеки. Кроме того, чем больше вас накусали, тем сильнее зудит кожа в местах, где комары впрыснули свою слюну. Но только эти реакции не так опасны, спустя пару дней места укусов заживают.

Совсем иное дело, если после укуса в организм попадают возбудители опасных инфекций. Справедливости ради стоит заметить, что на территории РФ не так много заболеваний, переносчиками которых могут стать эти надоедливые насекомые. А вот любителям заграничного отдыха, особенно в экваториальных странах, стоит больше знать о трансмиссивных инфекциях — так называют группу болезней, передаваемых через укусы насекомых (комаров, москитов и т.д.). «Доктор Питер» выяснил у патофизиолога, иммунолога Елены Парецкой, какие болезни переносят комары и можно ли ими заразиться на территории нашей страны.