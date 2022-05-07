Комары и мошки — самые надоедливые и противные существа. Они с легкостью могут испортить романтический вечер на природе, пикник, поход или отдых на даче. Кроме того, многие люди активно реагируют на этих насекомых, и если вдруг укусила мошка, на коже образуется отек с сильным зудом. Аналогично и с комарами. Особенно от них страдают аллергики, дети и люди с тонкой чувствительной кожей. Помимо этого, в южных регионах нашей страны есть риск после укуса комара заработать крайне неприятные, опасные для жизни заболевания — геморрагические лихорадки.
«Доктор Питер» совместно с педиатром Марией Самсоновой разбирался — что делать, если укусила мошка или комар, чем мазать укус, и когда не обойтись без помощи врача.
Ожидается много мошки
Поскольку зима в этом году была снежная, почва напиталась влагой, и водоемы наполнились талыми водами, во многих регионах сформировались болотистые, водянистые участки, заросшие камышом, травой и прогреваемые солнцем. Это идеальные условия для массового выплода комаров и мошки, плюс постепенно идет сброс воды в верховьях рек, формируются массовые разливы, а солнце во многих регионах уже теплое, хорошо прогревает. Так, в южных регионах уже полно комаров, а еще через несколько недель пойдет мошка — от нее нет покоя никому, она не щадит ни взрослых, ни детей.
Но кроме комаров и мошек кусать людей многие другие насекомые, которые могут представлять опасность для определенных групп. Особенно детей или взрослых, страдающих аллергией.
Кто нас чаще всего кусает
Наиболее часто человека кусают комары, мошки, слепни (в тропических странах еще есть москиты). Реже агрессию в отношении людей проявляют осы и пчелы. Но важно знать некоторые нюансы. Если к вам или ребенку подлетела пчела или оса, не стоит пытаться ее отогнать, махая руками — это может спровоцировать насекомое на агрессию, поскольку оно воспринимает это как опасность. У пчел или ос изначально нет цели вас укусить, особенно у пчелы, потому что после укуса она погибает. Жалят все эти насекомые только в целях самообороны.
Гораздо реже люди сталкиваются со шмелями или шершнями, их укусы болезненны, могут вести к серьезным, иногда угрожающим жизни последствиям. На яды этих насекомых нередко формируется выраженная реакция тканей.
Как выглядит укус мошки
К группе мошек относятся несколько видов насекомых, которые собственно считаются мошкой согласно науке и насекомые, которые относятся к другим группам, но внешне похожи на этих кусачих тварей. Объединяет этих насекомых одно общее свойство — они могут пить кровь, кусая как человека, так и домашних животных. Плотоядных мошек и близких к ним тварей относят к общей группе — гнус. Укусы выглядят практически одинаково, а способы оказания помощи — едины.
На проявления общего и местного характера влияют индивидуальные реакции организма, толщина кожи, возраст покусанного и реакции иммунитета. Но не стоит самостоятельно ставить себе диагноз, поскольку укусы насекомых могут быть похожи на многие другие патологии.
Два варианта проявлений
В местах укусов мошки возможно два варианта проявлений:
Маленькая точка, имеющая темно-бордовый цвет, если мошка прокалывает кожу и пьет кровь хоботком аналогично комарам.
Небольшая округлая красная ссадина с неровными краями, если у насекомого нет сосущего аппарата и оно буквально вырывает зубами кусочек кожи.
Укус мошки второго типа первое время может кровить, на поверхности образуется корочка. Если в ранку попадает слюна мошки, рана зудит и жжет, кровь длительно не свертывается, усиливается отек.
Дополнительно укусы мошки могут сопровождаться кожными симптомами:
уплотнение в месте, где был укус;
выраженная краснота в месте укуса и вокруг;
припухание, уплотнение тканей.
Размеры уплотнения и отек индивидуальны, они зависят от организма, могут быть до 5-10 мм и более. В редких случаях размер отека и красноты достигает 5-10 см. Обычно так бывает у лиц, склонных к аллергии. Реакции возникают на слюну насекомых.
Укусила мошка и ранка опухла: что делать
Какие меры принять, если вас все же укусила мошка или другое насекомое, как снять жжение и отек? Это важно знать, отправляясь на природу, чтобы не пришлось экстренно возвращаться домой. При укусе мошки или комара в месте укуса развивается местный отёк и покраснение. Как правило, опасности это не предоставляет.
Нужно обработать место укуса антисептиком — любым, который есть в дачной, автомобильной аптечке — и приложить холод. Если у вас выраженная реакция на укус, необходимо принять внутрь антигистаминный препарат.
В дальнейшем стоит уточнить у своего врача, как лечить укусы мошек, если волдыри крупные и сильно зудят. Обычно специалисты рекомендуют местные гели с антигистаминными компонентами.
Если укусили жалящие насекомые
При укусе осы или слепня алгоритм действий такой же. Обработка антисептиком обязательна, потому что высок риск инфицирования раны. Трогать ранку, чесать ее и беспокоить не стоит, даже с учетом того, что боль и зуд первое время могут быть сильными.
Если вас укусила пчела, следует аккуратно извлечь жало, обработать место укуса антисептиком, приложить холод и обязательно принять антигистаминный препарат.
В каких случаях нужно идти к врачу
Большинство людей переносят укусы насекомых без последствий, только с местными симптомами. Но есть и ряд ситуаций, когда нужно немедленно обратиться к врачу. Если после укуса появилась:
головная боль,
тошнота,
рвота,
затруднение дыхания,
отеки за пределами места укуса,
сыпь,
нужно обратиться к врачу как можно быстрее.
При укусе жалящих насекомых в лицо или голову, особенно если это несколько пчел или ос, шершни, обращение за медицинской помощью обязательно.
Как избежать укусов насекомых
Используйте репелленты при выезде на природу.
Не надевайте яркую одежду.
Не используйте сладкий парфюм.
Носите одежду однотонных расцветок.
Прикрывайте еду сетками или тарелками.
Избегайте мест, где много цветущих растений, деревьев с дуплами и трухлявых пней. В них насекомые строят гнезда.