Комары и мошки — самые надоедливые и противные существа. Они с легкостью могут испортить романтический вечер на природе, пикник, поход или отдых на даче. Кроме того, многие люди активно реагируют на этих насекомых, и если вдруг укусила мошка, на коже образуется отек с сильным зудом. Аналогично и с комарами. Особенно от них страдают аллергики, дети и люди с тонкой чувствительной кожей. Помимо этого, в южных регионах нашей страны есть риск после укуса комара заработать крайне неприятные, опасные для жизни заболевания — геморрагические лихорадки.

«Доктор Питер» совместно с педиатром Марией Самсоновой разбирался — что делать, если укусила мошка или комар, чем мазать укус, и когда не обойтись без помощи врача.