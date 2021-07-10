Летом как в городе, так и за его чертой многие сталкиваются с шершнями, осами, пчелами — насекомые могут атаковать человека даже в квартире, прилетая на запах еды, цветов и даже пищевых отходов. Как обезопасить себя и что делать, если вас все-таки укусили, рассказали эксперты Роспотребнадзора.
Почему укус может быть опасен для жизни
После укуса пчелы или осы у человека может начаться аллергическая реакция различной степени тяжести. Яд насекомого оказывает токсическое воздействие, самое неблагоприятное последствие — это анафилактический шок. Он опасен для жизни, в таком состоянии пострадавшему потребуется срочная медицинская помощь.
Медики говорят, что чем меньше времени проходит до развития симптомов, тем хуже прогноз. Обычно реакция возникает в течение нескольких минут (до часа). Ужаленное место будет болеть, воспаляется, может появиться зуд и подняться температура. Покраснение кожи, появление крапивницы, отек губ, языка, першение в горле, одышка, колики в животе, диарея должны насторожить пострадавшего — это тревожные симптомы. К самым опасным симптомам врачи относят серовато-голубоватый цвет кожи, судороги, потерю сознания и невозможность дышать из-за отека дыхательных путей. Именно из-за такого отека наступает 40-60% смертей.
Для аллергиков особенно опасны укусы в глаз или рот, а также множественные укусы насекомых. Для других, не страдающих аллергией, опасность представляют укусы в горло — например, если человек проглотит попавшее в еду насекомое или вдохнет осу, то у него может произойти отек дыхательных путей.
Как избавиться от осиного гнезда
Обработку гнезд лучше всего проводить в конце весны или в конце лета — начале осени в прохладные дни, так как осы активнее и агрессивнее в теплую погоду. Наиболее подходящее время — раннее утро (перед восходом солнца) или в сумерки — в это время почти все рабочие особи находятся в гнезде,
Перед обработкой гнезда специальным средством необходимо надеть защитную одежду, хорошо закрывающую голову и шею, кисти рук (например, плащ или куртку из водоотталкивающей ткани с капюшоном, плотные перчатки). Не следует перед обработкой пользоваться парфюмерией и употреблять спиртные напитки, так как осы агрессивно реагируют на резкие запахи. Во время процедуры не используйте карманный фонарик или другой источник света — это может спровоцировать ос.
Что делать, если насекомое все же ужалило
Если вас укусило одно насекомое, то в ужаленной области разовьется отек, место воспалиться. Если ужалили сразу несколько, то вдобавок может резко заболеть голова, может даже стошнить. Первая помощь должна быть следующей:
Осмотрите место укуса и убедитесь, что в коже не осталось жала (может остаться только после укуса пчелы). Чтобы вытащить жало, подденьте его ногтем или лезвием ножа, ножниц — не сдавливайте пальцами выступающий над кожей конец;
Промойте укус водой с мылом или протрите спиртом;
Приложите на 15-20 минут пакет со льдом, чтобы замедлить всасывание яда и уменьшить боль;
Для уменьшения боли и зуда примите обезболивающие;
Место укуса можно смазать мазью или кремом, которые содержат кортикостероидные гормоны, чтобы снять зуд и отек. Смягчить местные симптомы также помогут антигистаминные препараты;
Наблюдайте за состоянием пострадавшего не менее 30 минут, обращая внимание на развитие признаков аллергической реакции. Аллергику можно дать антигистаминные препараты. Но врачи предупреждают: антигистаминные препараты в таблетках лучше принимать для профилактики — они действуют слишком медленно, поэтому не могут помочь при угрожающей жизни аллергической реакции.
Если вы видите, что у пострадавшего ухудшается состояние, то необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.
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