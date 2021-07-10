Летом как в городе, так и за его чертой многие сталкиваются с шершнями, осами, пчелами — насекомые могут атаковать человека даже в квартире, прилетая на запах еды, цветов и даже пищевых отходов. Как обезопасить себя и что делать, если вас все-таки укусили, рассказали эксперты Роспотребнадзора.

Почему укус может быть опасен для жизни

После укуса пчелы или осы у человека может начаться аллергическая реакция различной степени тяжести. Яд насекомого оказывает токсическое воздействие, самое неблагоприятное последствие — это анафилактический шок. Он опасен для жизни, в таком состоянии пострадавшему потребуется срочная медицинская помощь.

Медики говорят, что чем меньше времени проходит до развития симптомов, тем хуже прогноз. Обычно реакция возникает в течение нескольких минут (до часа). Ужаленное место будет болеть, воспаляется, может появиться зуд и подняться температура. Покраснение кожи, появление крапивницы, отек губ, языка, першение в горле, одышка, колики в животе, диарея должны насторожить пострадавшего — это тревожные симптомы. К самым опасным симптомам врачи относят серовато-голубоватый цвет кожи, судороги, потерю сознания и невозможность дышать из-за отека дыхательных путей. Именно из-за такого отека наступает 40-60% смертей.