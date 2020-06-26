Если вас укусил клещ: как правильно его снять и по каким симптомам можно распознать заражение

Первые клещи появляются еще с середины весны, а пик их активности приходится на июнь. Обезопасить себя можно с помощью закрытой одежды и специальных спреев и лосьонов. Впрочем, самой надежной защитой от клещевого энцефалита по-прежнему остается вакцинация, напомнили в Роспотребнадзоре. Эксперты рассказали, как правильно удалить присосавшегося клеща, и какие симптомы после укуса могут сигнализировать о заражении.

В России начался сезон клещей, пик которого, как правило, приходится на июнь. В этом году, по прогнозам эпидемиологов, активность клещей обещает быть высокой. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно вытаскивать членистоногое и какие симптомы должны насторожить, если клещ вас все-таки укусил.

Как правильно снять клеща

Снимать клещей лучше в травматологическом пункте или другом медучреждении. Если такой возможности нет, можно сделать это самостоятельно. Помните, что снимать клеща следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.

Для начала нужно захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату. Затем, держа его строго перпендикулярно поверхности кожи, повернуть тело клеща вокруг оси и аккуратно извлечь его. После удаления необходимо продезенфицировать место укуса, например, 70% спиртом или йодом. После обработки тщательно вымойте руки с мылом. Ели в месте укуса осталась черная точка (ротовой аппарат клеща), то ее нужно обработать 5% йодом и оставить до естественной элиминации - то есть, покуда она не отвалится сама по себе.

Куда нести клеща на исследование

Только специалист сможет точно сказать, был ли опасен клещ для вашего здоровья. Членистоногое нужно поместить в хорошо закрывающуюся емкость. Если нет возможности - плотно заверните его в бумагу или ткань. Будет лучше, если вы доставите экспертам живого клеща, но и в мертвом виде он тоже может пригодиться для исследования.

Отнести клеща нужно в травмпункт поликлиники по месту жительства и как можно быстрее. Или же его можно отдать в микробиологическую лабораторию. Адреса лабораторий в Петербурге можно посмотреть здесь.

Какие симптомы после укуса должны насторожить в первую очередь

- Чаще всего – высокая температура. Все индивидуально, но, как правило, она повышается до 38 градусов и выше. Может быть головная боль, слабость. При боррелиозе изменяется место укуса – там появляется так называемая эритема - покраснение, которая постепенно увеличивается в размерах и потом может приобретать кольцевидную форму. Когда появились такие симптомы, даже если результат исследования пока не готов, необходимо обратиться к врачу, - рассказывала "Доктору Питеру" заведующая дневным стационаром Боткинской больницы Елена Юшина.

Вероятность заражения зависит от разных причин, в частности от того, насколько быстро удалили клеща.

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