Что делать, если укусил клещ: врач ответила на 8 частых вопросов о клещевых инфекциях

Первый пик активности клещей начинается обычно в мае, поэтому самое время вспомнить о мерах безопасности. Когда будете собираться на шашлыки или просто погулять по лесу, не забудьте захватить с собой средства от клещей и подобрать подходящие варианты одежды.

Напомним, в прошлом году только за майские каникулы от этих кровососущих пострадали почти полтысячи петербуржцев, для семерых встреча закончилась серьезными проблемами со здоровьем — заражением боррелиозом и клещевым энцефалитом. Как сообщили сегодня в Роспотребнадзоре, в Петербурге за последнюю неделю активность клещей выросла в разы. С 22 по 28 апреля на присасывание клещей пожаловались 92 петербуржца, из них 14 были покусаны на территории города — к примеру, пятеро в Пушкинском районе.

Итак, что важно знать, отправляясь за город? На 8 частых вопросов о клещах ответила заведующая дневным стационаром Боткинской больницы Елена Юшина.