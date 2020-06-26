Что делать, если укусил клещ: врач ответила на 8 частых вопросов о клещевых инфекциях

Первый пик активности клещей начинается обычно в мае, поэтому самое время вспомнить о мерах безопасности. Когда будете собираться на шашлыки или просто погулять по лесу, не забудьте захватить с собой средства от клещей и подобрать подходящие варианты одежды.
Напомним, в прошлом году только за майские каникулы от этих кровососущих пострадали почти полтысячи петербуржцев, для семерых встреча закончилась серьезными проблемами со здоровьем — заражением боррелиозом и клещевым энцефалитом. Как сообщили сегодня в Роспотребнадзоре, в Петербурге за последнюю неделю активность клещей выросла в разы. С 22 по 28 апреля на присасывание клещей пожаловались 92 петербуржца, из них 14 были покусаны на территории города — к примеру, пятеро в Пушкинском районе.
Итак, что важно знать, отправляясь за город? На 8 частых вопросов о клещах ответила заведующая дневным стационаром Боткинской больницы Елена Юшина.
Врач-инфекционист высшей категории, заведующая дневным стационаром Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина
Что делать, если укусил клещ?
Необходимо как можно быстрее удалить присосавшегося клеща, чтобы отправить его на исследование. По его результатам проводится профилактика клещевых инфекций, с которой надо поторопиться. К примеру, для профилактики клещевого вирусного энцефалита иммуноглобулин вводят в течение первых 96 часов (4-х суток) с момента укуса.
3 варианта действий:
сразу обратиться за помощью в медучреждение, где удалят клеща и отправят его на бесплатное исследование.
самому снять клеща и сдать его на исследование. Пострадавшим необходимо лично обращаться в медучреждение с паспортом. Врач обязательно осматривает пациента, проверяет, правильно ли человек удалил клеща. Клещей от знакомых или родственников на бесплатное исследование не принимают.
сдать клеща на платное исследование в любую частную лабораторию.
Как правильно самому вытащить клеща?
Его удаляют с помощью подручных средств (пинцет или нитка) или специального приспособления — ручки лассо. Клеща захватывают около кожи и вытаскивают выкручивающими движениями. В какую сторону крутить — не имеет значения. Важно при этом постараться не раздавить клеща.
После удаления место обрабатывают любым дезинфицирующим средством, которое есть под рукой — спиртом, йодом.
Кстати
Врачи Боткинской больницы назвали еще 3 важных правила:
клеща нужно вытаскивать целиком вместе с головкой.
нельзя давить его пальцами — при надавливании большее количество возбудителей клещевых инфекций может попасть в кровь.
нельзя капать на клеща маслом или спиртом. Это приводит к тому, что клещ начинает задыхаться и интенсивнее вбрасывает содержимое кишечника в свою жертву, что увеличивает риск инфицирования.
На какие клещевые инфекции исследуют клещей?
Как правило, определяют возбудителей четырех инфекций: клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз и моноцитарный эрлихиоз.
В Боткинской больнице результат на клещевой энцефалит готов в течение 1-2 суток. Время в этом случае важно для экстренной профилактики. Остальные инфекции определяются в течение 2-4-х суток. При выявлении возбудителей пациента приглашают для проведения профилактики по телефону или смс-оповещением.
Если укусил заразный клещ, значит ли, что человек точно заболеет?
Нет, не всегда. Вероятность заражения зависит от разных причин, в частности от того, насколько быстро удалили клеща.
Как понять, что все-таки заразился клещевой инфекцией?
Необходимо измерять температуру тела и осматривать место укуса каждый день в течение трех недель после присасывания — это средний инкубационный период основных клещевых инфекций (время от заражения до появления первых симптомов — Прим. ред.). Минимальный — около трех дней, максимальный — около месяца.
Возможные симптомы:
высокая температура. Все индивидуально, но, как правило, она повышается до 38 градусов и выше;
головная боль;
слабость;
при боррелиозе — эритема (покраснение), которая появляется в месте укуса. Она постепенно увеличивается в размерах и потом может приобретать кольцевидную форму.
Если что-то из этого заметили, необходимо как можно быстрее обратиться к врачу. Даже если результат исследования еще не готов.
Смертельные случаи клещевого энцефалита — виноват суперзаразный клещ или позднее обращение к врачу?
Чаще всего это зависит от вирулентности вируса (его способности вызывать заболевание — Прим. ред.). Чем она выше, тем меньше инкубационный (скрытый) период болезни и тяжелее течение заболевания.
Как защититься от самой страшной клещевой инфекции — энцефалита?
Самая надежная защита от клещевого вирусного энцефалита — прививка. Вакцинация проводится по стандартной или экстренной схеме, ее начинают осенью. От других клещевых инфекций (боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз) прививок нет.
Что можно предпринять, если укусивший человека клещ инфицирован вирусом? Один из вариантов — введение в течение первых 96 часов после укуса противоклещевого иммуноглобулина (это иммунологически активная фракция белка, выделенная из донорской плазмы переболевшего энцефалитом — Прим. ред.). Позже вводить препарат бессмысленно. Об эффективности этого метода профилактики у врачей нет однозначного мнения. В Европе отказались от него еще в 1994 году. В Боткинской больнице пациентам его вводят бесплатно, если в клеще обнаружен возбудитель клещевого энцефалита.
Если четверо суток с момента укуса прошло или человек вообще потерял клеща, могут быть назначены препараты анаферон или йодантипирин.
Есть ли экстренная профилактика боррелиоза?
Профилактический курс назначается, если прошло не более 5 дней с момента укуса. Позже применяются уже лечебные схемы.
Для профилактики, как и для лечения болезни Лайма назначается курс антибактериальной терапии. Препарат выбора — доксициклин. Его эффективность против боррелиоза составляет 98%, в 2% случаев боррелии могут быть к нему устойчивы и тогда назначается другая схема профилактики.
Где в Петербурге получить помощь при укусе клеща
В Боткинской больнице принимают только взрослых пациентов:
поликлиника (Миргородская ул., д. 3 и Пискаревский пр. , д. 49) по будням с 8.30 до 16.00,
приемное отделение стационара на Миргородской улице — круглосуточно.
По
Адмиралтейский: Поликлиническое отделение Городской поликлиники № 27 (Вознесенский пр., д. 27 лит. А), круглосуточно;
Василеостровский: Городская поликлиника № 3 (В.О., 8-я линия, д. 51), круглосуточно;
Выборгский: Городская поликлиника № 104 (ул. Курчатова, д. 6, к. 3);
Калининский: Городская поликлиника № 54 (ул. Комсомола, д. 14), круглосуточно, Городская поликлиника № 96 (пр. Просвещения, д. 53, к.2), круглосуточно, Поликлиническое отделение № 55 Городской поликлиники № 112 (ул. Гжатская, д. 3), круглосуточно;
Кировский: Консультативно-диагностический центр № 85 (ул. Лени Голикова, д. 29, к.4), круглосуточно; Городская поликлиника № 23 (ул. Косинова, д. 17 лит. А), круглосуточно;
Колпинский: Городская поликлиника № 71 (Павловская ул., д. 10), круглосуточно;
Красногвардейский: Городская поликлиника № 120 (ул. Ленская, д. 4/1, лит. А), круглосуточно;
Красносельский: Городская поликлиника № 91 (ул. Отважных, д. 8), круглосуточно; Городская поликлиника № 106 (ул. Рихарда Зорге, д. 18, лит. А), круглосуточно; Городская поликлиника № 93 (Красное Село, ул. Освобождения, д. 15), понедельник-пятница с 8.00 до 20.00;
Кронштадтский: Городская поликлиника № 74 (Кронштадт, ул. Комсомола, д. 2), понедельник — пятница с 8.00 до 20.00, суббота и воскресенье с 9.00 до 16.30; Городская больница Святого Праведного Иоанна Кронштадтского (Кронштадт, ул. Газовый Завод, д. 3, лит. А), круглосуточно;
Курортный: Городская больница № 40 (Сестрорецк, ул. Борисова, д. 9, лит. Б), круглосуточно;
Московский: Городская поликлиника № 48 (Московский пр., д. 87), круглосуточно; Городская поликлиника № 51 (пр. Космонавтов, д. 54), круглосуточно;
Невский: Городская поликлиника № 6 (пр. Елизарова, д. 32. к. 2), круглосуточно; Городская поликлиника № 8 (ул. Новоселов, д. 45), круглосуточно; Городская поликлиника № 25 (пр. Солидарности, д. 1, к. 1), с 8.00 до 20.00;
Петроградский: Городская поликлиника № 30 (ул. Малая Зеленина, д. 6), с 8.00 до 20.00; Городская поликлиника № 32 (Вяземский переулок, д. 3, лит. А), по рабочим дням; Поликлиника с КДЦ ПСПбГМУ им. Павлова (ул. Льва Толстого, д. 6-8, корпус 5), круглосуточно;
Петродворцовый: Николаевская больница (Петергоф, ул. Константиновская, д. 1), круглосуточно; Николаевская больница (Петергоф, ул. Царицынская, д. 1), по будням с 9.00 до 19.00 и выходным с 9.00 до 15.00; Городская поликлиника № 122 (Ломоносов, ул. Красноармейская, д. 20) по будням; Поликлиническое отделение № 110 (ул. Красного Флота, д. 13), по будням с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 20.00; Поликлиническое отделение № 64 (пос. Стрельна, ул. Львовская, д. 16), по будням с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 20.00;
Приморский: Центр травматологии и реабилитации Городской поликлиники № 114 (ул. Генерала Хрулева. д. 7а), круглосуточно;
Пушкинский: Городская поликлиника № 60 (Пушкин, ул. Московская, д. 15), круглосуточно;
Фрунзенский: Поликлиническое отделение № 123 Городской поликлиники № 109 (Моравский пер., д. 5), круглосуточно;
Центральный: Городская поликлиника № 37 (ул. Правды, д. 18), круглосуточно.