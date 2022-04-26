Действенный способ избавления от пылевых клещей — стирка постельного белья (при температуре не ниже 60 градусов), сушка на свежем воздухе и глажка, говорит эксперт.

- Но стирать постельное белье каждый день вряд ли кому-то захочется, — признает врач. — Решить проблему можно следующим образом. Пылевые клещи боятся прямого солнечного света, свежего воздуха и сухости. Идеальная среда для их размножения — влажность выше 55% и температура воздуха около +25 градусов по Цельсию. Поэтому после пробуждения не нужно сразу застилать постель. Лучше на какое-то время откинуть одеяло и хорошо проветрить помещение, чтобы постель просохла.

При длительном использовании одного и того же комплекта постельного белья создаются идеальные условия для размножения пылевых клещей, предупреждает медик.

- К тому же, весной и летом на постели могут оседать аллергены, — говорит Ирина Юзуп. — Взрослым в летнее время необходимо менять постельное белье раз в неделю, зимой — раз в две недели. Детям постельное белье меняют чаще, причем вне зависимости от сезона года — 2 раза в неделю.