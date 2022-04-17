Почему нужно раз и навсегда перестать стирать белье руками: объясняет врач

Современные технологии сильно облегчили быт и работу по дому. Теперь стиральная машинка позволяет с легкостью решить проблему груды грязного белья — полоскать белье в проруби уже давно никто не ходит. Ну или почти никто.

Только вот некоторые вещи, увы, в машинке стирать нельзя — деликатные ткани нередко советуют стирать вручную. А безопасно ли это? Подробнее обо всех рисках рассказывает косметолог Наталья Ратникова.