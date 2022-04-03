Врачи рассказали, что будет, если мыть голову, лицо и тело хозяйственным мылом

В Сети порой можно встретить довольно странные бьюти-советы. Например, чего только не советуют делать с хозяйственным мылом! Если верить всем интернет-экспертам, то мыло вообще может заменить половину косметички. Якобы если мыть голову хозяйственным мылом, будет невероятный результат, что можно и маски для волос из него делать, и лицо умывать, и вместо геля для душа использовать. Мол, и от прыщей поможет, и от перхоти.

Но так ли это на самом деле? Отвечают специалисты.