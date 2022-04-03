Врачи рассказали, что будет, если мыть голову, лицо и тело хозяйственным мылом

В Сети порой можно встретить довольно странные бьюти-советы. Например, чего только не советуют делать с хозяйственным мылом! Если верить всем интернет-экспертам, то мыло вообще может заменить половину косметички. Якобы если мыть голову хозяйственным мылом, будет невероятный результат, что можно и маски для волос из него делать, и лицо умывать, и вместо геля для душа использовать. Мол, и от прыщей поможет, и от перхоти.
Но так ли это на самом деле? Отвечают специалисты.
Главный врач клиники по пересадке волос HFE, трихолог
- Если речь идет о простом хозяйственном мыле без смягчителей и отдушек, то его использование для мытья волос и кожи лица крайне нежелательно. Несмотря на то, что оно обладает бактерицидным действием и эффективно удаляет загрязнения, на кожу головы такое мыло оказывает слишком агрессивное воздействие.
Использование мыла с высоким содержанием щелочи:
Разрушает защитную оболочку волосяного стержня;
Приводит к сухости кожи;
Вызывает зуд и раздражение;
В некоторых случаях провоцирует возникновение себореи.
Для нормального, сухого и комбинированного типов кожи выбор хозяйственного мыла в качестве средства для мытья может иметь и более серьезные последствия. А в случае с окрашенными волосами к такому способу и вовсе лучше не прибегать.
Обладателям жирной кожи это уходовое средство нанесет меньше всего вреда, но если есть хотя бы какая-то альтернатива, то стоит обратиться к ней и не пытаться на себе выяснить, что будет, если мыть голову хозяйственным мылом.
Если помыть голову больше нечем
Но что делать, если кроме хозяйственного мыла дома ничего нет, а помыть волосы все-таки надо? Ситуация странная, но чего только в жизни не бывает.
- Если же никаких других вариантов нет и в ближайшей перспективе не появится, то к мытью волос хозяйственным мылом следует тщательно подготовиться.
Приготовить раствор. Натереть мыло на терке или измельчить любым другим удобным образом и залить кипятком. В образовавшуюся кашицу можно также по желанию добавить масла или отвар трав;
Помыть волосы полученным раствором;
Ополоснуть волосы после мытья кипяченой водой с добавлением лимонного сока или уксуса.
Конечно, после одного раза ничего страшного не произойдет. Но систематическое использование хозяйственного мыла в качестве моющего средства приводит к ухудшению качества волос, так как оно слишком сильно сушит кожу и негативно влияет на структуру волос, — отмечает Ляшенко.
Врач-невролог, косметолог
Прыщи мыло не вылечит
А что будет, если мыть лицо хозяйственным мылом? По словам косметолога Натальи Ратниковой, умывание любым агрессивным мылом, вопреки распространенным мифам, не поможет победить акне. Даже наоборот — кожа станет только хуже.
Зачастую люди с жирной, проблемной кожей, склонной к высыпанием думают, что смогут справиться с прыщами, если будут тщательней мыть лицо. Поэтому зачастую выбирают агрессивные средства для умывания. Например, хозяйственное мыло.
Однако если постоянно умывать лицо таким способом, можно иссушить кожу.
- Такое радикальное очищение приводит к нарушению кожного барьера, обезвоживанию кожи и делает только хуже, — отмечает специалист.
Кстати
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