проблемы с пищеварением (диарея, тошнота, рвота). Ацидоз может вызвать воспаление слизистой оболочки желудка, кишечный микоз. головокружение, склонность к частым простудам, бронхитам. Это объясняется тем, что кислая среда не способна противостоять вирусным инфекциям. ожирение, частый кариес, бессонница, усталость, ломкость ногтей, выпадение волос, сухость кожи.

Кроме того, по словам доктора, повышенная кислотность негативно отражается также на работе сердца и сосудов, что влияет на развитие гипертонии, мигрени и даже инфаркта миокарда.