О «закислении» принято говорить при повышении кислотности в организме и снижении pH крови. Это нарушение кислотно-щелочного баланса врачи называют ацидоз. По словам специалистов, желудку необходима высокая кислотность для переваривания пищи, а иммунная система, наоборот, нуждается в щелочной среде. Чтобы внутренние органы работали нормально, pH крови должен быть нейтральным.
Для справки
Нормальная кислотность крови составляет 7,35 — 7,45 по шкале рН. Смещение показателя ниже 7,35 говорит об ацидозе (увеличение кислотности), а при превышении 7,45 — об алкалозе (избытке в крови веществ со свойствами щелочей).
Как понять, что это ацидоз
Распознать нарушение кислотно-щелочного баланса по клиническим признакам непросто — они характерны для многих заболеваний.
Вот 10 типичных проявлений ацидоза, которые назвала гастроэнтеролог ФМБА Ирина Бакулина.
Врач-гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА России (Федерального научно-клинического центра ФМБА России)
проблемы с пищеварением (диарея, тошнота, рвота). Ацидоз может вызвать воспаление слизистой оболочки желудка, кишечный микоз.
головокружение,
склонность к частым простудам, бронхитам. Это объясняется тем, что кислая среда не способна противостоять вирусным инфекциям.
ожирение,
частый кариес,
бессонница,
усталость,
ломкость ногтей,
выпадение волос,
сухость кожи.
Кроме того, по словам доктора, повышенная кислотность негативно отражается также на работе сердца и сосудов, что влияет на развитие гипертонии, мигрени и даже инфаркта миокарда.
- Самое доступное средство для проверки кислотности в организме — лакмусовая бумага. Ее необходимо окунуть в слюну на 2-3 секунды и сравнить с цветом на специальной шкале, которая содержится в упаковке лакмусовой бумаги. В лабораторных условиях эффективно определить уровень кислотности помогут общие анализы крови и мочи, глюкозы, показатели работы печени и почек, — рассказала Ирина Бакулина.
Основные причины
По словам доктора, чаще всего ацидоз может развиваться после перенесенной операции на кишечнике, на фоне нарушения микрофлоры опять же кишечника, а также у тех, кто долго принимает сосудосуживающие средства. Но это нее все. К «закислению» могут приводить также:
неправильный рацион (употребление большого количества красного мяса, яиц, морепродуктов, кофе) или, наоборот, голодание,
нарушение обмена веществ,
патологии дыхательной системы,
патологии сердечно-сосудистой системы,
беременность.
Что делать
Если «закисление» организма подтвердилось, врачи советуют, в первую очередь, скорректировать свой рацион питания.
6 советов от врача-гастроэнтеролога ФНКЦ ФМБА России:
Сократите потребление кислой, жареной пищи и еды с большим гликемическим индексом (макароны, белые хлеб, рис).
Добавьте в рацион зелень и зеленые овощи.
Включите в меню крахмалистые корнеплоды — картофель, свеклу.
Разнообразьте питание растительными белками — бобовыми и орехами.
Не забывайте о фруктах.
Сократите потребление токсинов — алкоголя, табака и медикаментов.
Врач-токсиколог Михаил Кутушов считает, что для борьбы с «закислением» организма главное, что надо сделать, — отказаться от сахара.
врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий
- Щелочная диета — наиболее простой и естественный способ для нормализации баланса pH и улучшения общего состояния, — говорит профессор Кутушов и объясняет, что в нее входит.
В меню вводят листовую капусту, кабачки, шпинат, семечки, разные виды орехов, изюм, соли.
Максимально из рациона убирают молочные продукты, яйца, фастфуд, шоколад и сладости.
Также можно использовать травы, которые обладают ощелачивающим действием на организм: мать-мачеху, календулу, шиповник, мелиссу, мяту.
По утрам можно выпивать стакан воды с лимоном. Несмотря на то, что этот фрукт кислый на вкус, щелочных веществ в нем все-таки больше, чем кислотных — при употреблении он дает в организме именно щелочную реакцию.