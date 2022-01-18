4 оттенка кислого

Различают несколько оттенков кислого привкуса во рту, по которым также можно кое-что сказать о возможной причине.

Кислый

Часто причиной кислого привкуса становится обратный заброс содержимого из желудка в ротовую полость . Если при этом есть першение в горле, чувство жжения в эпигастральной области, то, скорее всего, речь идёт о гастроэзофагиальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Она приводит к воспалительным заболеваниям пищевода, деминерализации эмали с появлением кариеса и эрозий твердых тканей зубов.

Кисло-металлический

Кислый привкус с металлическим оттенком чаще указывает на заболевания желудочно-кишечного тракта . Этот симптом характерен для хронического гастрита и язвенной болезни желудка.

Металлический привкус во рту может давать также гальванизм . Это заболевание возникает при установке в ротовой полости протезов из разных металлов. После ортопедического лечения человек начинает чувствовать жжение, покалывание во рту, металлический привкус, головные боли и общее ухудшение самочувствия. Для диагностики и коррекции такого состояния необходима консультация врача-стоматолога.

Кисло-металлический привкус во рту может появляться при нарушении микрофлоры в полости рта , вызванном плохой гигиеной. Как следствие — развитие таких воспалительных заболеваний, как гингивит, пародонтит, стоматит, которые сопровождаются кровоточивостью десен и вызывают подобный привкус.

Кисло-горький

Он может быть связан с заболеваниями печени и желчевыводящих путей (гепатит, желчнокаменная болезнь).

Кисло-сладкий