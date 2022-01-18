По словам стоматолога-терапевта Ольги Филиной, кислый привкус во рту бывает и без всякой патологии — при беременности. В этот период в организме женщины происходит гормональная перестройка, которая проявляется таким причудливым образом. В остальных же случаях, скорее всего, он указывает на проблемы со здоровьем.
Ольга Филина
Медицина
Стоматолог-терапевт, главный врач филиала «Клиники Доброго Стоматолога»
4 оттенка кислого
Различают несколько оттенков кислого привкуса во рту, по которым также можно кое-что сказать о возможной причине.
Кислый
Часто причиной кислого привкуса становится обратный заброс содержимого из желудка в ротовую полость. Если при этом есть першение в горле, чувство жжения в эпигастральной области, то, скорее всего, речь идёт о гастроэзофагиальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Она приводит к воспалительным заболеваниям пищевода, деминерализации эмали с появлением кариеса и эрозий твердых тканей зубов.
Кисло-металлический
Кислый привкус с металлическим оттенком чаще указывает на заболевания желудочно-кишечного тракта. Этот симптом характерен для хронического гастрита и язвенной болезни желудка.
Металлический привкус во рту может давать также гальванизм. Это заболевание возникает при установке в ротовой полости протезов из разных металлов. После ортопедического лечения человек начинает чувствовать жжение, покалывание во рту, металлический привкус, головные боли и общее ухудшение самочувствия. Для диагностики и коррекции такого состояния необходима консультация врача-стоматолога.
Кисло-металлический привкус во рту может появляться при нарушении микрофлоры в полости рта, вызванном плохой гигиеной. Как следствие — развитие таких воспалительных заболеваний, как гингивит, пародонтит, стоматит, которые сопровождаются кровоточивостью десен и вызывают подобный привкус.
Кисло-горький
Он может быть связан с заболеваниями печени и желчевыводящих путей (гепатит, желчнокаменная болезнь).
Кисло-сладкий
Такой привкус часто бывает при сахарном диабете. На фоне этого заболевания, вызванного повышением уровня глюкозы в крови, также появляется неприятный запах ацетона изо рта.
При первых симптомах необычного привкуса во рту, если он никак не связан с едой, доктор советует не заниматься самодиагностикой и сходить все-таки на консультацию к врачу, чтобы поставить правильный диагноз и и вовремя начать лечение. Также, по словам Ольги Филиной, не стоит забывать регулярно делать профессиональную чистку зубов у стоматолога — желательно раз в полгода.
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