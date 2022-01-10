Почему удалять и вставлять зубы лучше одновременно
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Имплантация зубов благодаря рекламе стала обычной услугой на уровне маникюра, а не сложным и опасным хирургическим вмешательством. Хотя, признают стоматологи, вопросов к имплантации все равно предостаточно: в каких случаях можно совместить установку имплантата и удаление зуба, сколько имплантатов потребуется для максимального эффекта, как не «накрутить» лишнего. Насколько метод в принципе безобиден рассказала «Доктору Питеру» стоматолог-ортопед, хирург-имплантолог Юлиана Романова.

Юлиана Романова

Медицина

Челюстно-лицевой хирург, имплантолог, пародонтолог

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Одномоментная имплантация

10 лет назад решение было однозначным, совмещать одновременно удаление и имплантацию невозможно. Чтобы установить имплантат требовалось не менее полугода, до полного заживления лунки. Такую информацию и сейчас можно найти на просторах Интернета, но к реальному положению вещей она имеет весьма косвенное отношение.

Во-первых, поменялись сами имплантаты — их строение резьбы, поверхность, соединение с коронкой и множество других параметров. Теперь это не «титановые болтики с высокими рисками отторжения», а высокотехнологичные биоинертные инструменты, успешно замещающие разрушенные зубы и аналогичные им практически по всем параметрам.

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Во-вторых, давно доказано, что успешность имплантации, выполненной одномоментно с удалением или отсроченной через несколько месяцев, идентична.

И, наконец, в-третьих, вряд ли можно придумать зону более идеальную для установки имплантата, чем лунка удаленного зуба — анатомически правильная, идеальная по направлению, практически всегда представленная качественной костью и, главное, содержащая готовые факторы роста, необходимые для гарантированного приживления имплантата.

Благодаря этому в большинстве случаев при одномоментной имплантации можно избежать костно-пластических операций. А это тоже существенный плюс и для пациентов, и для докторов.

Противопоказания к одномоментной имплантации

Крайне низкое качество костных структур — в этом случае потребуется выполнить реконструктивную костную операцию.

Обострение воспалительного процесса в зоне удаляемого зуба — в данной ситуации придется отложить любое вмешательство до момента его купирования при помощи антибиотикотерапии и противовоспалительных.

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С корнем или без

Корень зуба сохраняет костные стенки лунки и определяет максимально физиологичное направление будущего имплантата, но тот же корень может свести его на «нет», являясь причиной постоянного воспаления и инфекции. Чтобы разобраться, какой корень принесет пользу, а какой — вред, необходимо обследование — начиная от обычного клинического осмотра до 3D анализа ситуации.

Такое важное решение принимается только на основании консультации и диагностики, назначенной врачом-стоматологом.

Существуют современные методики, которые используют структуры корня зуба во время операции. Например, «корневой щит». Тонкий фрагмент корня служит основой для восстановления разрушенной костной стенки лунки.  

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Есть и более радикальные методы, предполагающие не только использование фрагментов, но целостных зубов — речь идет о реплантации. Ее суть заключается в замещении разрушенного зуба здоровым собратом, удаленным в этот же день у того же пациента.

В качестве такого донора наиболее часто используют всеми нелюбимые зубы мудрости, в том числе непрорезавшиеся.

Таким образом решается сразу несколько проблем. Успех вмешательства возможен при соблюдении трех условий: первое — «донор» должен быть здоров и соответствующим образом подготовлен стоматологом-терапевтом, второе — соответствие размеров и формы «реципиентной» зоны его корню, и, наконец, третье — отсутствие у пациента тяжелых хронических заболеваний в стадии обострения. Именно поэтому данная операция не нашла широкого применения по сравнению с классической имплантацией.

Алена Безменова