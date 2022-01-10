Имплантация зубов благодаря рекламе стала обычной услугой на уровне маникюра, а не сложным и опасным хирургическим вмешательством. Хотя, признают стоматологи, вопросов к имплантации все равно предостаточно: в каких случаях можно совместить установку имплантата и удаление зуба, сколько имплантатов потребуется для максимального эффекта, как не «накрутить» лишнего. Насколько метод в принципе безобиден рассказала «Доктору Питеру» стоматолог-ортопед, хирург-имплантолог Юлиана Романова.
Юлиана Романова
Медицина
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог, пародонтологwww.instagram.com/dr_malakh/
Одномоментная имплантация
10 лет назад решение было однозначным, совмещать одновременно удаление и имплантацию невозможно. Чтобы установить имплантат требовалось не менее полугода, до полного заживления лунки. Такую информацию и сейчас можно найти на просторах Интернета, но к реальному положению вещей она имеет весьма косвенное отношение.
Во-первых, поменялись сами имплантаты — их строение резьбы, поверхность, соединение с коронкой и множество других параметров. Теперь это не «титановые болтики с высокими рисками отторжения», а высокотехнологичные биоинертные инструменты, успешно замещающие разрушенные зубы и аналогичные им практически по всем параметрам.
Во-вторых, давно доказано, что успешность имплантации, выполненной одномоментно с удалением или отсроченной через несколько месяцев, идентична.
И, наконец, в-третьих, вряд ли можно придумать зону более идеальную для установки имплантата, чем лунка удаленного зуба — анатомически правильная, идеальная по направлению, практически всегда представленная качественной костью и, главное, содержащая готовые факторы роста, необходимые для гарантированного приживления имплантата.
Благодаря этому в большинстве случаев при одномоментной имплантации можно избежать костно-пластических операций. А это тоже существенный плюс и для пациентов, и для докторов.
Противопоказания к одномоментной имплантации
Крайне низкое качество костных структур — в этом случае потребуется выполнить реконструктивную костную операцию.
Обострение воспалительного процесса в зоне удаляемого зуба — в данной ситуации придется отложить любое вмешательство до момента его купирования при помощи антибиотикотерапии и противовоспалительных.
С корнем или без
Корень зуба сохраняет костные стенки лунки и определяет максимально физиологичное направление будущего имплантата, но тот же корень может свести его на «нет», являясь причиной постоянного воспаления и инфекции. Чтобы разобраться, какой корень принесет пользу, а какой — вред, необходимо обследование — начиная от обычного клинического осмотра до 3D анализа ситуации.
Такое важное решение принимается только на основании консультации и диагностики, назначенной врачом-стоматологом.
Существуют современные методики, которые используют структуры корня зуба во время операции. Например, «корневой щит». Тонкий фрагмент корня служит основой для восстановления разрушенной костной стенки лунки.
Есть и более радикальные методы, предполагающие не только использование фрагментов, но целостных зубов — речь идет о реплантации. Ее суть заключается в замещении разрушенного зуба здоровым собратом, удаленным в этот же день у того же пациента.
В качестве такого донора наиболее часто используют всеми нелюбимые зубы мудрости, в том числе непрорезавшиеся.
Таким образом решается сразу несколько проблем. Успех вмешательства возможен при соблюдении трех условий: первое — «донор» должен быть здоров и соответствующим образом подготовлен стоматологом-терапевтом, второе — соответствие размеров и формы «реципиентной» зоны его корню, и, наконец, третье — отсутствие у пациента тяжелых хронических заболеваний в стадии обострения. Именно поэтому данная операция не нашла широкого применения по сравнению с классической имплантацией.
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