Одномоментная имплантация

10 лет назад решение было однозначным, совмещать одновременно удаление и имплантацию невозможно. Чтобы установить имплантат требовалось не менее полугода , до полного заживления лунки. Такую информацию и сейчас можно найти на просторах Интернета, но к реальному положению вещей она имеет весьма косвенное отношение.

Во-первых, поменялись сами имплантаты — их строение резьбы, поверхность, соединение с коронкой и множество других параметров. Теперь это не «титановые болтики с высокими рисками отторжения», а высокотехнологичные биоинертные инструменты, успешно замещающие разрушенные зубы и аналогичные им практически по всем параметрам.