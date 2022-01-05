Страх пред стоматологами заставляет многих оттягивать поход к этим врачам до последнего, что отрицательно сказывается на здоровье. Между тем, с этой фобией можно справиться, разобравшись в себе
Почему стоматологи такие страшные
Боязнь испытать боль, нежелание услышать неприятный диагноз, испуг перед любым человеком в белом халате — у страха перед походом к стоматологу много причин. По словам стоматолога Максима Копылова, порой страхи перед стоматологами основываются на историях из прошлого.
Максим Копылов
Медицина
Стоматолог-хирург, пародонтолог. Стаж работы — 14 лет.
- Сегодня стоматологическое лечение максимально дружелюбно, наш главный приоритет — комфорт пациента. Но так было не всегда.
В СССР врач-стоматолог был один из главных кошмаров. Это отображается и в советском кино — вы наверняка помните комичный эпизод из «Иван Васильевич меняет профессию», где доктор Шпак варварски лечит пациента.
Но в каждой шутке есть доля правды — от наших пациентов мы часто слышим истории, как им лечили зубы без анестезии, делали удаление «на живую». Конечно, такой травматический опыт рождает панический страх перед стоматологами, — рассказывает доктор Копылов.
Свою лепту в ужас перед лечением зубом, считает Копылов, внесло развитие Интернета.
- У некоторых людей развивается «воображаемая» дентофобия, то есть его представление о стоматологическом лечении сформировано сугубо информацией из Интернета и СМИ. Прочитал ужасов в соцсетях — и сам теперь боится.
О других, более глубоких причинах страха перед дантистами рассказал психолог Петр Галигабаров, соавтор книги «Откровения зубной феи».
Петр Галигабаров
Психология
Практикующий психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, сказкотерапевт, арт-терапевт.
По его словам, страх перед перед стоматологом бывает двух типов — заложенный в процессе взросления и обусловленный природой.
Второй связан с одной из самых древней частью нашего мозга — «рептильной». Именно она блокирует критическое мышление, если видит опасность, которая кажется реальной. При этом на деле никакой опасности вообще может и не быть, однако вокруг будут вещи, которые заставят о ней вспомнить. В этом плане кабинет стоматолога — отличное поле для такого внутреннего «паникера»: там и хромированные инструменты, и муляжи челюстей, и бормашинка с неприятным звуком, и незнакомые люди в белых халатах, пугающий, неприятный запах и другие раздражители.
Экскурсия к дантисту
Если страх перед стоматологом появился от страшилок в Интернете или из-за незнания, помочь ему сможет доверительная беседа с лечащим врачом, уверен стоматолог Копылов.
- Иногда достаточно провести консультацию, в ходе которой пациент знакомится с доктором и клиникой, и понимает, что в современной стоматологии нет места боли и насилию. Мы в клинике проводим экскурсии для всех первичных пациентах, на которых мы показываем, как у нас все устроено, показываем стерилизационную, заглядываем в окошки кабинетов, где люди проходят лечение. Кроме того, пациент обязательно должен знать, как и что ему будут делать — тогда сможет сам контролировать процесс, — отмечает медик.
Что делать, когда страх слишком силен
Мало кто испытывает приятные эмоции перед походом к стоматологу, однако у некоторых людей страх перед этой процедурой приобретает форму фобии.
Дентофобия — это не какой-то каприз пациента, на который можно закрыть глаза. Это настоящая фобия, которая может проявляться перепадами артериального давления, усилением сердцебиения, повышенным потоотделением, напряжением и дрожью в мышцах, предобморочным состоянием.
По мнению психолога Галигобарова, помочь победить дентофобию могут следующие действия:
Необходимо определить причины страха. Сделать это можно с помощью психотерапевта — он сможет поработать с бессознательным
Страх нужно проработать — самостоятельно или с помощью специалиста.
Для самостоятельной работы можно использовать арт-терапию и сказки. Второй метод подразумевает истории, написанные с учетом черт личности клиентов и их ситуации. Такие сказки позволяют встать в метапозицию — то есть со стороны посмотреть и увидеть решение вопроса. Действует данная терапия глубоко, но не моментально.
В запущенных случаях допустимо снизить страх перед стоматологом с помощью медикаментов.
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