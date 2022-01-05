Страх пред стоматологами заставляет многих оттягивать поход к этим врачам до последнего, что отрицательно сказывается на здоровье. Между тем, с этой фобией можно справиться, разобравшись в себе

Почему стоматологи такие страшные

Боязнь испытать боль, нежелание услышать неприятный диагноз, испуг перед любым человеком в белом халате — у страха перед походом к стоматологу много причин. По словам стоматолога Максима Копылова, порой страхи перед стоматологами основываются на историях из прошлого.