Неврит

«Тройничный нерв — это самый крупный нерв из 12 пар черепных нервов. Он имеет три ветви: глазную, верхнечелюстную и нижнечелюстную, отсюда и жалобы. Пациент может прийти и сказать стоматологу, что у него болят глаза, лоб, зубы верхней челюсти, при этом очень сложно дифференцировать, какой именно зуб болит», — поясняет стоматолог.

Также боль может распространяться в области щек, верхней губы, неба , если речь идет о верхнечелюстной ветке. Если же говорить о нижнечелюстной ветке тройничного нерва, пациент может жаловаться на боли в нижней челюсти, его также могут беспокоить зубы нижней челюсти , (опять возникает сложность дифференцирования больного зуба). Могут болеть нижняя губа, мышцы, которые участвуют в глотании и жевании. В таком случае стоматолог выяснят, действительно ли причина боли в зубах и, если нужно, направляет пациента к неврологу для лечения неврита.

Инфаркт

«Очень грозным симптомом является скрытый признак инфаркта миокарда: сердечная боль по сплетению нервных волокон отдает в нижнюю челюсть, создавая впечатление, что там болят все зубы. Или же это могут быть предвестники инфаркта миокарда — короткие приступы ломоты в нижней челюсти. В таком случае пациент будет жаловаться именно на ломоту».

Здесь стоматолог должен быть очень внимателен и вовремя направить пациента к кардиологу.