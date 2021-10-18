Зубная боль — это то, что терпеть нельзя. Еще лучше — не доводит ситуацию до того, когда зубы начнут болеть, но это, к сожалению, не всегда возможно. А еще бывает, что все болит, ничего не помогает, а стоматолог говорит, что по его части все в порядке. И тогда за помощью придется идти к кардиологу, ревматологу или лору. Когда зубная боль сигнализирует о других болезнях и как можно самостоятельно выяснить, что именно вас беспокоит, «Доктору Питеру» рассказала врач-стоматолог Анна Дубинская.
Анна Дубинская
Стоматология
Врач-стоматолог, терапевт.
Неврит
«Тройничный нерв — это самый крупный нерв из 12 пар черепных нервов. Он имеет три ветви: глазную, верхнечелюстную и нижнечелюстную, отсюда и жалобы. Пациент может прийти и сказать стоматологу, что у него болят глаза, лоб, зубы верхней челюсти, при этом очень сложно дифференцировать, какой именно зуб болит», — поясняет стоматолог.
Также боль может распространяться в области щек, верхней губы, неба, если речь идет о верхнечелюстной ветке. Если же говорить о нижнечелюстной ветке тройничного нерва, пациент может жаловаться на боли в нижней челюсти, его также могут беспокоить зубы нижней челюсти, (опять возникает сложность дифференцирования больного зуба). Могут болеть нижняя губа, мышцы, которые участвуют в глотании и жевании. В таком случае стоматолог выяснят, действительно ли причина боли в зубах и, если нужно, направляет пациента к неврологу для лечения неврита.
Инфаркт
«Очень грозным симптомом является скрытый признак инфаркта миокарда: сердечная боль по сплетению нервных волокон отдает в нижнюю челюсть, создавая впечатление, что там болят все зубы. Или же это могут быть предвестники инфаркта миокарда — короткие приступы ломоты в нижней челюсти. В таком случае пациент будет жаловаться именно на ломоту».
Здесь стоматолог должен быть очень внимателен и вовремя направить пациента к кардиологу.
Отит
Теперь разберем ситуацию, когда пациент жалуется на боль в ухе. Такое возможно при прорезывании восьмых зубов или при воспалении височно-нижнечелюстного сустава.
Иногда такие боли в ухе провоцируют болезнь седьмых зубов — обострение хронического пульпита, чисто стоматологическое заболевание. Но здесь можно провести дифференциальную диагностику, она достаточно проста: человек должен резко надавить на козелок уха и так же резко отпустить. Если будет больно, значит, скорее всего, речь идет об отите. В таком случае нужно идти к отоларингологу.
Артрит
«Следующая ситуация — жалобы на боли в суставе. Это, как правило, могут быть артроз или артрит. Артроз — жалобы на щелчки, хруст при открывании рта, человеку трудно или он вообще не может закрыть рот. Здесь необходимо осмотреть пациента совместно с врачом ревматологом. Если речь идет об артрите — а их бывает много разновидностей — как правило, это резкая боль в челюсти, бывают так же покраснения в области сустава. Во время обострения у человека даже может подняться температура».
Гайморит и синусит
«Гайморит и синусит — очень частые поводы обращения к стоматологу. Как правило, здесь нужна консультация лора. Также обязательно следует сделать компьютерную томографию — зубы смотрят в трехмерном изображении, потому что ортопантомограмма дает только двухмерную картинку. Поэтому иногда стоматолог может не видеть очаги в зубах на верхней челюсти».
Также лор может найти кисту гайморовой пазухи. Еще один очень важный момент: пациент может самостоятельно определить, что ему нужно к лору, а не к стоматологу. Для этого нужно наклонить голову вниз и проверить, есть ли чувство тяжести в области гайморовой пазухи (носовой полости). Потому что такие симптомы могут возникать как при гайморите, так и при изолированной кисте гайморовой пазухи, если она достаточно больших размеров.
Кстати
Некоторые заболевания можно поймать на ранней стадии, если подойти к зеркалу и внимательно осмотреть свою ротовую полость.
«Речь идет о таком грозном и заразном вирусном заболевании, как корь. Пациент сам может его заметить. Первые симптомы — пятна белесого цвета с красноватой окантовкой, так называемые пятна Бельского-Филатова-Коплика на слизистой оболочке щек. Эти пятна — первые проявления болезни, их видно уже на второй день после заражения. Высыпания на коже к этому времени еще не появляются».
И второе заболевание — это кандидоз, так называемые дрожжевые грибы. Их можно назвать нормальными представителями микрофлоры полости рта. Но когда по той или иной причине происходит сдвиг в иммунной системе организма, ослабевает иммунитет — кандидоз ярко проявляется в ротовой полости в виде беловатого творожистого налета, который можно легко удалить. Но если это гиперпластическая форма заболевания, то так просто избавиться от налета не получится, заключила Анна Дубинская.
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