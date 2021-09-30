Курение опасно для вашего здоровья — об этом нам твердят с самого детства, на упаковках с сигаретами красуются впечатляющие картинки. Никотин бьет по всем системам организма: сердечно-сосудистой, пищеварительной, эндокринной, провоцирует появление опухолей, может стать причиной выкидыша…
Но большинство курильщиков уверены, что их опасные заболевания точно не коснуться. Возможно, некоторые и правда обойдут человека стороной, но абсолютно у всех вредная привычка отражается на улыбке. Зубы желтеют, появляются коричневые пятна, неприятный запах, кариес.
Иногда человек может и не догадываться, что его зубы находятся в запущенном состоянии. Черные пятна могут поражать внутреннюю стенку зуба. И если они появились где-то возле зубов мудрости, то увидеть разрушение сможет только стоматолог при осмотре (далеко не все с фонариком в руках устраивают себе осмотры дома перед зеркалом).
Американский дантист Марьям Хадиан из Лос-Анджелеса решила показать, как могут выглядеть зубы курящего человека. Она сняла на видео ротовую полость мужчины и выложила ее в TikTok. Ролик быстро разошелся, на нем уже больше 10 миллионов просмотров. Такое точно не может оставить равнодушным.
На видео врач сначала показывает состояние зубов, а потом начинает очищать их от толстого слоя коричневого налета специальным инструментом. Некоторые зубы уже черные — они кое-где становятся чище, но точно не белее. На ролике также видно, что у мужчины есть довольно крупное образование под языком. О нем дантист никак не упомянула.
Чистка зубов два раза в день может отсрочить появление пятен. Также необходимо проходиться щеткой по зубам после каждой выкуренной сигареты. Но вряд ли есть хоть один человек, который это практикует.
Курение также может спровоцировать болезни десен. На видео можно заметить, что десна у мужчины начала кровоточить. Еще одно опасное последствие — это потеря зубов.
Для здоровья не менее опасно и пассивное курение. Достаточно два часа в неделю проводить рядом с курящими людьми, чтобы увеличить риски в два раза — так некурящие расплачиваются своим здоровьем за чужую вредную привычку. Исследователи из Городской больницы Гаосюн Сяоганг в Тайване обнаружили взаимосвязь между пассивным курением и почечнокаменной болезнью.
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