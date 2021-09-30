Курение опасно для вашего здоровья — об этом нам твердят с самого детства, на упаковках с сигаретами красуются впечатляющие картинки. Никотин бьет по всем системам организма: сердечно-сосудистой, пищеварительной, эндокринной, провоцирует появление опухолей, может стать причиной выкидыша…

Но большинство курильщиков уверены, что их опасные заболевания точно не коснуться. Возможно, некоторые и правда обойдут человека стороной, но абсолютно у всех вредная привычка отражается на улыбке. Зубы желтеют, появляются коричневые пятна, неприятный запах, кариес.

Иногда человек может и не догадываться, что его зубы находятся в запущенном состоянии. Черные пятна могут поражать внутреннюю стенку зуба. И если они появились где-то возле зубов мудрости, то увидеть разрушение сможет только стоматолог при осмотре (далеко не все с фонариком в руках устраивают себе осмотры дома перед зеркалом).

Американский дантист Марьям Хадиан из Лос-Анджелеса решила показать, как могут выглядеть зубы курящего человека. Она сняла на видео ротовую полость мужчины и выложила ее в TikTok. Ролик быстро разошелся, на нем уже больше 10 миллионов просмотров. Такое точно не может оставить равнодушным.