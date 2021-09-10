Все мы знаем, что чистить зубы надо два раза в день — утром и вечером. Но многие пренебрегают этим простым правилом, ссылаясь на нехватку времени или лень. А чтобы полностью обезопасить зубы и десны от кариеса и воспалений, обычной чистки недостаточно, так как боковая поверхность зуба все равно не прочищается. В итоге там скапливается налет, который приводит к кариесу и пародонтиту, воспалению десны. Также налет способствует образованию биопленки, которая представляет собой плотно слипшиеся между собой микробы — их можно убрать только механически, разрушив их стройную систему. Ни ополаскивателей, ни жвачек они не боятся. Поэтому чистка между зубами не просто важна, а крайне необходима, говорит стоматолог Юлия Волкова.
Юлия Волкова
Медицина
Врач стоматолог-хирург, пародонтолог, главный врач стоматологической клиники «Мегаполис Дент»
Ирригатор, зубная нить, специальные ершики — что выбрать
Одного универсального средства на все случаи жизни не существует, равно как и универсальной зубной щетки. Каждое средство гигиены полости рта «заточено» для определенных целей:
Зубная нить (или флосс, как ее называют стоматологи) убирает остатки пищи и часть налета на боковой поверхности зуба;
Ирригатор можно использовать после того, как вы почистили зубы щеткой. Он поможет убрать остатки пищи и окончательно промыть межзубные промежутки;
Если мы говорим именно о гигиене и здоровье межзубных промежутков, то наиболее эффективны ершики — это маленькие щеточки, которые прочищают пространства между зубами. Для качественной процедуры необходимо правильно подобрать ершик по размеру: он варьируется от самых тоненьких до довольно объемных. Инструмент нельзя подбирать самостоятельно — попросите стоматолога помочь выбрать верный размер. Именно ершик разрушит опасную биопленку. Он очень удобен и прост в использовании, похож на мягкую зубочистку, а чистка полного зубного ряда займет 1-2 минуты. Это совершенно не сложно, но очень эффективно. «Лично я обеими руками „за“ ершик», — говорит Юлия Волкова.
Полезна ли электрическая щетка
Такая щетка хороша не для всех. Например, некоторым банально не нравится ощущение жужжания во рту — для такого человека предпочтительнее будет ручная щетка. У электрических щеток масса преимуществ: они совершают много очищающих действий и, как правило, почти все снабжены полезными функциями:
Таймером, который дисциплинирует человека чистить зубы минимум 2 минуты;
Маленькой рабочей поверхностью — она поможет эффективно очистить дальние зубы;
Разными режимами чистки, которые сделают процедуру более интересной и привлекательной.
«Электрические щетки бывают нескольких видов: электрические и звуковые. Звуковая щетка — современный вариант, так как человек получает более тщательный и результативный уход. Такая щетка „выметает“ налет, накопившийся рядом с десной. Однако ни электрическая, ни звуковая щетка не прочистит межзубные промежутки», — пояснила эксперт.
Грамотная чистка после удаления зуба
Есть устоявшийся миф, что после удаления зуба нельзя чистить зубы, а полоскать можно. На самом деле все наоборот. С чистыми соседними зубами лунка будет заживать быстрее. Главное — чистить зубы максимально аккуратно, используя мягкую щетку. При серьезном лечении, например, удалении с имплантацией, специалист предложит хирургическую щетку — очень мягкую и не травмирующую десну.
А вот с полосканием стоит быть осторожным, так как лунка после удаления заживает хорошо, когда в ней сохраняется сгусток крови — именно он боится полоскания, особенно в первые сутки после удаления. Стоматологи обычно рекомендуют делать ротовые ванночки — нужно набрать воду в рот, подержать и выплюнуть. Для этого не обязательно использовать специальные средства, подойдет и обычная вода.
Как вышеперечисленные средства помогут в уходе за имплантатами
«Не стоит забывать о том, что имплантаты нужно чистить как самостоятельно, так и профессионально. Почему это важно? Образование налета может привести к разрушению зуба из-за кариеса, в то время как имплантат не разрушается и не коррозирует в полости рта. На имплантате есть придесневая зона, которая очень чувствительна к зубному налету. Если рядом с десной и коронкой будет накапливаться биопленка, это приведет к воспалению десны — мукозиту, который в дальнейшем может превратиться в переимплантит. Он-то и может стать причиной потери имплантата, поэтому очень важно чистить коронку на имплантате и межзубные промежутки», — пояснила Юлия Волкова.
Для ухода подойдут все вышеупомянутые средства: щетка ручная или электрическая, ершики, специально созданные для имплантатов. Но с осторожностью стоит обращаться с ирригаторами, так как на имплантате, в отличие от натурального зуба, отсутствует связка, сопротивляющаяся сильной водяной струе: десна сразу соединяется с костной тканью. При наличии воспаления, ирригатор может усугубить ситуацию и водяной струей загнать биопленку под десну. Поэтому очень аккуратно прочищайте имплант этим инструментом.
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