Полезна ли электрическая щетка

Такая щетка хороша не для всех. Например, некоторым банально не нравится ощущение жужжания во рту — для такого человека предпочтительнее будет ручная щетка. У электрических щеток масса преимуществ: они совершают много очищающих действий и, как правило, почти все снабжены полезными функциями:

Таймером, который дисциплинирует человека чистить зубы минимум 2 минуты;

Маленькой рабочей поверхностью — она поможет эффективно очистить дальние зубы;

Разными режимами чистки, которые сделают процедуру более интересной и привлекательной.

«Электрические щетки бывают нескольких видов: электрические и звуковые. Звуковая щетка — современный вариант, так как человек получает более тщательный и результативный уход. Такая щетка „выметает“ налет, накопившийся рядом с десной. Однако ни электрическая, ни звуковая щетка не прочистит межзубные промежутки », — пояснила эксперт.

Грамотная чистка после удаления зуба

Есть устоявшийся миф, что после удаления зуба нельзя чистить зубы, а полоскать можно. На самом деле все наоборот. С чистыми соседними зубами лунка будет заживать быстрее. Главное — чистить зубы максимально аккуратно, используя мягкую щетку. При серьезном лечении, например, удалении с имплантацией, специалист предложит хирургическую щетку — очень мягкую и не травмирующую десну.