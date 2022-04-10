Вариант — смените место жительства на время — подходит далеко не всем. И от некоторых растений «сбежать» бывает попросту сложно.

- Например, та же береза распространена и в европейской части России, и на Кавказе, и даже в Сибири, — рассказывает Елена Грек. — Кроме того, уже добравшись до «места назначения» можно столкнуться с местными аллергенами. Так, пыльца грецкого ореха часто вызывает аллергическую реакцию у людей с непереносимостью березовой пыльцы.

Важно также знать, что людям с аллергией на пыльцу деревьев противопоказаны фитопрепараты, например, содержащие экстракт березы, а также лекарственные средства и отвары на основе листьев, шишек и меда.

Выбирайте правильные продукты

- Весной аллергикам также следует уделить больше внимания своему рациону, — говорит врач-аллерголог. — Дело в том, что некоторые продукты способны вызывать так называемую перекрестную аллергию — когда воздействие основного аллергена усугубляется за счет чувствительности к другому. Такой эффект могут дать косточковые фрукты, например яблоки или персики, а также разные виды орехов — грецкий, фундук и другие.

Эффективные лекарства

- Используйте симптоматическую терапию, — советует врач. — Какой препарат и в какой дозировке использовать — расскажет доктор. Не стоит назначать себе лекарства самостоятельно.