Долгожданное весеннее потепление, яркое солнце и зеленеющие скверы для одних — радостное событие, которого так долго ждали после зимних месяцев, для других — мучительный период обострения поллиноза с бесконечным насморком, слезотечением и общим недомоганием. Как же подготовиться к сезону весенней аллергии?
ведущий аллерголог-иммунолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, врач высшей категории
- Причиной обострения аллергии в весенний период чаще всего становится пыльца деревьев, — объясняет врач-аллерголог, иммунолог Елена Грек. — Рекордсменом считается береза, на долю которой приходится более 70% всех сезонных аллергических реакций. Следом идут ольха, дуб и орешник.
Минимизировать риски тяжелого течения сезонной аллергии поможет соблюдение нескольких правил.
Избегайте поездок за город
- Не стоит бывать на даче или гулять в парках особенно в теплую и солнечную погоду, — говорит эксперт. — Дело в том, что на природе концентрация пыльцы зачастую оказывается выше, а сами аллергены — агрессивней.
Примите душ и смените одежду
- После возвращения домой с улицы всегда принимайте душ, — рекомендует Елена Грек. — Чтобы очистить дыхательные пути от частиц пыльцы, полезно также прополоскать горло и промыть нос.
Вариант — смените место жительства на время — подходит далеко не всем. И от некоторых растений «сбежать» бывает попросту сложно.
- Например, та же береза распространена и в европейской части России, и на Кавказе, и даже в Сибири, — рассказывает Елена Грек. — Кроме того, уже добравшись до «места назначения» можно столкнуться с местными аллергенами. Так, пыльца грецкого ореха часто вызывает аллергическую реакцию у людей с непереносимостью березовой пыльцы.
Важно также знать, что людям с аллергией на пыльцу деревьев противопоказаны фитопрепараты, например, содержащие экстракт березы, а также лекарственные средства и отвары на основе листьев, шишек и меда.
Выбирайте правильные продукты
- Весной аллергикам также следует уделить больше внимания своему рациону, — говорит врач-аллерголог. — Дело в том, что некоторые продукты способны вызывать так называемую перекрестную аллергию — когда воздействие основного аллергена усугубляется за счет чувствительности к другому. Такой эффект могут дать косточковые фрукты, например яблоки или персики, а также разные виды орехов — грецкий, фундук и другие.
Эффективные лекарства
- Используйте симптоматическую терапию, — советует врач. — Какой препарат и в какой дозировке использовать — расскажет доктор. Не стоит назначать себе лекарства самостоятельно.
Врач предупреждает, что все вышеперечисленные методы имеют краткосрочный эффект.
- Оптимальным решением проблемы станет своевременное обследование и правильно подобранная АСИТ-терапия, — рассказывает Елена Грек. — При этом способе лечения пациенту назначают препарат с микродозами выявленного у него аллергена. То есть воздействие идет непосредственно на причину заболевания. Определять схему лечения лучше всего осенью. Поэтому в разгар сезонной аллергии можно применять симптоматическую терапию, а уже с приходом осени записаться на прием к аллергологу и пройти необходимую диагностику.