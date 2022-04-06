Чаще — у пожилых

Рак языка — это злокачественная опухоль языка, обычно берущая свое начало из клеток эпителия его слизистой. Только в Великобритании ежегодно регистрируют около 8 тысяч новых пациентов с этой патологией, пишет британское издание Express. Новообразование чаще всего поражает людей старше 55 лет, только в 12% случав эта болезнь диагностируется у молодых.

Именно в том, что рак языка не так обсуждаем и заключается его коварство: о патологии мало говорят, поэтому опасные симптомы могут принять за другие болезни.

В зависимости от локализации рака языка выделяют:

рак тела языка (70% случаев). Наиболее часто располагается на середине его боковой поверхности;

рак корня языка (20%);

рак нижней поверхности языка (10%).

Симптомы рака языка

На опасную патологию могут указать следующие симптомы: