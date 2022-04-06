Печальная статистика
Если обратиться к международной статистике, то онкология находится на втором месте в мире в рейтинге смертности. Обгоняют ее только сердечно-сосудистые патологии. Ежегодно только в России рак забирает около 300 тысяч жизней. В 2020 году эти цифры выросли из-за пандемии — COVID-19 в некоторых случаях усугубил течение основной болезни, а в некоторых люди оказались попросту лишены своевременной помощи.
Так, лидерами в рейтинге онкологических заболеваний принято считать:
Рак легкого
Рак желудка и кишечника
Рак груди
Рак шейки матки
Рак кожи
По данным ВОЗ, каждый год от онкологических заболеваний умирает около 9 миллионов человек. Ежегодно медики диагностируют более 14 миллионов новых случаев рака по всему миру. И цифры только растут, говорят онкологи.
Чаще — у пожилых
Рак языка — это злокачественная опухоль языка, обычно берущая свое начало из клеток эпителия его слизистой. Только в Великобритании ежегодно регистрируют около 8 тысяч новых пациентов с этой патологией,
Именно в том, что рак языка не так обсуждаем и заключается его коварство: о патологии мало говорят, поэтому опасные симптомы могут принять за другие болезни.
В зависимости от локализации рака языка выделяют:
рак тела языка (70% случаев). Наиболее часто располагается на середине его боковой поверхности;
рак корня языка (20%);
рак нижней поверхности языка (10%).
Симптомы рака языка
На опасную патологию могут указать следующие симптомы:
боль в горле, которая долго не проходит;
красное или белое пятно на языке, которое появилось внезапно и, как и боль, тоже не исчезает;
частое онемение во рту;
боль при глотании;
боль или жжение под языком;
вам стало трудно двигать языком, из-за этого стала страдать ваша дикция;
у вас появилась припухлость на шее;
постоянный неприятный запах изо рта.
Триггерами заболевания могут быть вредные привычки — алкоголь и сигареты, — вирус папилломы человека, герпес, механическая травма, например, у вас плохо установлен зубной протез, который постоянно травмирует слизистую и язык. Также онкологи выяснили, что от этого заболевании женщины страдают гораздо чаще мужчин. Возможно, пол тоже оказывает какое-то влияние, но научно это пока никак не доказано.
Однако не стоит паниковать: все перечисленные симптомы могут указывать на другие, менее опасные заболевания. Если вас что-то беспокоит, то обязательно запишитесь на прием к врачу. Так, рак языка может увидеть онколог или стоматолог во время осмотра.