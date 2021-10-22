Заболевание возникает, когда содержимое желудка и 12-перстной кишки забрасывается обратно в пищевод и вызывает воспаление. Именно этот процесс становится причиной болей в горле. Также подобные симптомы могут появиться при хроническом гастрите, панкреатите, холецистите.

- Симптомы ГЭРБ часто маскируются под признаки других заболеваний, — говорит Малиновская. — Кроме болей, першения, покашливания и дискомфорта в горле, заброс содержимого желудка может вызывать боли за грудиной, отдающие в шею и нижнюю челюсть. Такие симптомы обычно указывают на стенокардию и с желудочно-кишечными проблемами их обычно не связывают .

Насторожить вас должна не только длительная боль в горле, но и ее появление после сна или после еды, в положении лежа или при наклоне вперед. Гастроэнтеролог может назначить анализы и обследования, чтобы установить реальную причину болей.