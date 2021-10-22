Постоянное першение, боль в горле на протяжении нескольких месяцев — подобное состояние должно насторожить. Конечно, в сезон простуд подобными симптомами никого не удивишь, но только в том случае, если они проходят через 1-2 недели и помогает назначенное лечение: спреи, таблетки для рассасывания и микстуры. Другое дело, если улучшений нет, а иногда даже есть ухудшения.
Ольга Малиновская
Врач клинической лабораторной диагностики
- Конечно, выглядит странно и даже абсурдно, когда оториноларинголог направляет пациента к гастроэнтерологу. Пациентам не понятно, для чего идти к специалисту по проблемам пищеварения, если есть очевидные проблемы в горле, — говорит руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская. — Но таких случаев немало, и подобные рекомендации совершенно оправданы.
Оказалось, что длительная боль в горле может свидетельствовать не об инфекции в дыхательных путях, а о недиагностированном заболевании желудочно-кишечного тракта.
На гастроэзофанальнуюрефлюксную болезнь (ГЭРБ) указывает:
Першение в горле;
Боль в горле;
Покашливание;
Изменение голоса;
Появление налета на языке.
Заболевание возникает, когда содержимое желудка и 12-перстной кишки забрасывается обратно в пищевод и вызывает воспаление. Именно этот процесс становится причиной болей в горле. Также подобные симптомы могут появиться при хроническом гастрите, панкреатите, холецистите.
- Симптомы ГЭРБ часто маскируются под признаки других заболеваний, — говорит Малиновская. — Кроме болей, першения, покашливания и дискомфорта в горле, заброс содержимого желудка может вызывать боли за грудиной, отдающие в шею и нижнюю челюсть. Такие симптомы обычно указывают на стенокардию и с желудочно-кишечными проблемами их обычно не связывают.
Насторожить вас должна не только длительная боль в горле, но и ее появление после сна или после еды, в положении лежа или при наклоне вперед. Гастроэнтеролог может назначить анализы и обследования, чтобы установить реальную причину болей.
Комментарии0