- Течение коронавирусной инфекции претерпело некоторые изменения. Развитие заболевания стало более стремительным и непредсказуемым, — объяснила порталу «Доктор Питер» заведующая инфекционным отделением временно госпиталя «Ленэкспо» Дарья Абель. — Сроки развития пневмонии сократились до нескольких дней , само развитие пневмонии стало стремительнее: за два-три дня 10 процентов поражения легких могут вполне превратиться в 60-70 процентов.

Также врачи отмечают, что COVID-19 теперь может «дебютировать» с температуры в 37 градусов, но такая картина вовсе не означает, что у вас легкое течение. В это время в легких может прогрессировать пневмония. Хотя внешне будут проявляться только симптомы ОРВИ.