С первого осмотра врача и до момента, когда пациент окажется в реанимации, теперь может пройти всего два-три дня. Поэтому то, что вы заболели, но именно сейчас чувствуете себя вполне сносно, вовсе не означает, что у вас «легкое» течение вируса. Критический седьмой день основательно сдвинулся к началу заболевания.
Дарья Абель
Медицина
Заведующая 41 инфекционным отделением временного госпиталя «Ленэкспо»
- Течение коронавирусной инфекции претерпело некоторые изменения. Развитие заболевания стало более стремительным и непредсказуемым, — объяснила порталу «Доктор Питер» заведующая инфекционным отделением временно госпиталя «Ленэкспо» Дарья Абель. — Сроки развития пневмонии сократились до нескольких дней, само развитие пневмонии стало стремительнее: за два-три дня 10 процентов поражения легких могут вполне превратиться в 60-70 процентов.
Также врачи отмечают, что COVID-19 теперь может «дебютировать» с температуры в 37 градусов, но такая картина вовсе не означает, что у вас легкое течение. В это время в легких может прогрессировать пневмония. Хотя внешне будут проявляться только симптомы ОРВИ.
- Часто первыми проявлениями становятся першение, боли в горле, кашель, слезотечение, насморк и заложенность носа, то есть, обычные признаки ОРВИ, — объяснила Дарья Абель.
Врачи рекомендуют делать ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию уже при первых подозрительных симптомах, чтобы не упустить время и не заразить родных, друзей и коллег.
Еще одна особенность течения COVID-19 в четвертый подъем — это усиление когнитивных нарушений.
- Очень сильно выражена тревожность, — предупреждает заведующая инфекционным отделением временно госпиталя в Ленэкспо. — Стали более выраженными неврологические проявления, очень многие пациенты жалуются на выраженную слабость, головные боли и головокружения.
Ну и самое тревожное, что в четвертую волну коронавирусная инфекция тяжело протекает не только у пожилых и людей с сопутствующими болезнями, осложняющими течение ковида — сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Все чаще в больницы попадают молодые и здоровые люди. Ровно такая же тенденция и во временном госпитале в Ленэкспо.
- Поменялся контингент пациентов — стало больше молодых тяжелых больных, — говорит Дарья Абель. — Соответственно, изменилась и тактика лечения таких пациентов. Конечно, раннее начало терапии увеличивает шансы на благоприятное течение заболевания.
Количество больных постоянно увеличивается. Поэтому врачи просят не пренебрегать тестированием и при первых симптомах простуды оставаться дома — ведь спутать с ней ковид легче легкого. А если температура, пусть даже совсем небольшая, держится дольше трех дней, то это уже повод для экстренной госпитализации.
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