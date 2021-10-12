Статистика

Профессор-микробиолог Константин Северинов уверен, у такой рекордной летальность может быть только две причины.

- У нас на протяжении всего лета и всего сентября значение летальности (процент умерших от количества инфицированных ежедневно) приближается к 4 процентам, это в несколько раз выше, чем летальность, которая характерна для коронавирусной инфекции в случае непривитого населения, — подсчитал Константин Северинов. — Два объяснения, которые не взаимоисключают друг друга:

занижается статистика по инфицированным, почему-то не все данные дают в Центр;

количество тестов, которое у нас делается, недостаточно. Это более вероятно, и не предполагает какого-то злого умысла.

Вряд ли у нас в России есть особая форма вируса, которая убивает россиян эффективнее, чем других людей. Россияне вряд ли наиболее подвержены смертоносному действию коронавируса. Наши врачи лечат не хуже, чем врачи в других странах, потому что, собственно, лечения как такового нет.

И если это так, то ситуация даже хуже, чем можно было себе представить. Чтобы наши 900 умирающих человек ежедневно привести в норму по летальности со всем остальным миром, нужно предположить, что у нас до 100 тысяч человек инфицируется, то есть мы в четыре раза недосчитываем зараженных. Похоже, что в стране никто не знает точных цифр.

К таким цифрам, где 30 тысяч — это только верхушка айсберга, могло привести и наше отношение к мерам безопасности.

- К сожалению, на различные меры социального дистанцирования, на самом деле очень эффективные, у нас, в общем-то, все плюют, — констатировал Северинов.