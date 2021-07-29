В комздраве говорят, что вакцина «Спутник Лайт» особо рекомендуется переболевшим. Все-таки что лучше выбрать тем, кто уже болел ковидом — двухкомпонентную вакцину или однокомпонентный «Спутник Лайт»?

- Сравнительных данных «Спутника V» и «Спутника Лайт» пока нет, поэтому мы можем полагаться только на экспертное мнение и какие-то отдельные данные. По сути, «Спутник Лайт» — это первый компонент «Спутника V». Смысл в том, что специфический иммунитет у переболевшего или ранее вакцинированного человека уже сформирован, но он со временем ослабевает. Чтобы его усилить, необходимо введение так называемых бустерных доз. Считается, что для ревакцинации взрослого здорового человека или вакцинации после болезни достаточно вместо двух инъекций сделать одну. Я придерживаюсь такого же мнения. Но отмечу, что речь идет об аденовирусных и мРНК-вакцинах, возможно, еще некоторых рекомбинантных, но не о таких, как «КовиВак» или «ЭпиВакКорона» — к ним это отношение не имеет, у них другая иммуногенность.

Сроки длительности защиты при введении одной или двух доз препарата пока непонятны. По крайней мере, тот период защитного действия, который сейчас считается оптимальным — 6 месяцев, он все равно условно оптимальный. Условно, потому что, скорее всего, для большинства взрослых людей он составляет в среднем около 9 месяцев. При этом, по данным исследований, примерно у 30-40% антитела в нужном титре не определяются уже спустя 6 месяцев. Мы не можем массово тестировать всех на антитела, чтобы при массовой вакцинации установить период защиты конкретно для каждого. Кроме того, мы пока не знаем «точек отсечения» по уровню антител с учетом индивидуальных характеристик (пол, возраст, сопутствующие заболевания, индекс массы тела) — то есть не знаем того количества антител, которое с высокой вероятностью конкретному человеку гарантирует защиту от коронавируса. ВОЗ этого не говорит, в международных публикациях тоже ничего не сообщается. Поэтому 6 месяцев — это срок с некоторым запасом, чтобы не оставить людей на несколько месяцев без защиты. Я думаю, на полгода одной инъекции вполне достаточно, учитывая, что усиленный иммунитет может сохраняться еще дольше.

Стоит ли не болевшим ковидом и прививающимся впервые выбирать «Спутник Лайт»? Это имеет смысл?

- С моей точки зрения, точно не стоит. Объясню почему. Есть данные по похожим вакцинам на аденовирусных платформах — например, Johnson & Johnson, AstraZeneca, китайской CanSino. Они показывают: если однократные инъекции еще как-то приемлемо давали защиту от заболевания на уровне 65% при британском (альфа) и южноафриканском (бета) штаммах, хотя и с ними возникали сомнения, то с дельта-штаммом четко понятно, что одна инъекция тех вакцин работать не будет — эффективность опускается ниже 50%. По «Спутнику» у нас таких данных нет.

Более того, сейчас даже говорят про третью инъекцию при первом курсе вакцинации, в частности, аденовирусными вакцинами. Считается, что это даст более стойкий иммунитет против новых штаммов, особенно для пожилых и ослабленных людей. Возможно для повышения эффекта также будут удлинять интервалы между введением доз препаратов. В мире уже ведутся такие исследования. Сейчас мы видим, что эффективность вакцин при штаммах «дельта», «дельта плюс» и «лямбда» не критично, но все же падает.

Звучало мнение, что ревакцинироваться надо другим препаратом, не таким как в первый раз. Говорили, это даст более надежную защиту. Сейчас какие данные — «коктейль» лучше?

- В принципе можно ревакцинироваться и теми же самыми препаратами — к примеру, сначала «Спутником V», а потом «Спутником Лайт». Судя по всему, эти схемы работают. В то же время научное сообщество более склонно к использованию комбинации вакцин. Другое дело, что пока неизвестно, какая схема и комбинация оптимальна. Поэтому на практике особо не выбирают и используют то, что есть в доступе на данный момент. Тем более, что ревакцинация еще только набирает обороты.