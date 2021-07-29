По данным комздрава, в городе первой дозой повторно привились 839 человек (данные на 27 июля), а полностью прошли ревакцинацию лишь 37. К тому же два дня назад до Петербурга наконец добралась первая партия однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», которую многие ждали — на фармбазу поступило более 39,3 тысячи доз. Ее как раз рекомендуют для ревакцинации и вакцинации тех, кто уже болел ковидом.
От небольшой температуры до щекотки
«Доктор Питер» спросил о впечатлениях тех, кто в первых рядах решился на повторную прививку — «Спутником V», «КовиВаком», «Спутником Лайт».
Виктор Смирнов, журналист 47news
- Решил ревакцинироваться спустя почти полгода после первой прививки — болеть некогда и, естественно, нет никакого желания. Как минимум в силу того, что мы ежедневно пишем новости о количестве заболевших и умерших от ковида, а также насколько отвратительно протекает болезнь, и как долго восстанавливаются выздоровевшие.
Первый курс делал «Спутником» еще в январе и тогда никаких побочных эффектов не было. На повторный решил не менять вакцину, хотя выбор был. Остановился на «Спутнике», исходя из здравого смысла — он прошел клинические испытания на гораздо большем числе людей, это открытая информация. Рассуждения же о том, какая вакцина лучше или хуже, основанные на неких внутренних убеждениях, как минимум смешны. Представьте, если мы с вами сейчас начнем спорить о преимуществах тех или иных ракетных двигателей. В глазах профессионалов будем выглядеть идиотами.
21 июня записался в поликлинику как на обычную прививку — тогда еще в городе официально не стартовала кампания по ревакцинации. Врач в поликлинике не спросил, а сам я не стал говорить, что прививаюсь не впервые. Полагаю, что никаких проблем с базой, где есть отметка о моей январской вакцинации, не возникло, потому что, видимо, медики вносят данные из анкет вечером. Правда, на следующий день сайт госуслуг почему-то прислал мне дневник наблюдения, где стояла январская дата прививки. На второй укол пошел 12 июля. В поликлинике заметил, что желающих привиться сильно прибавилось по сравнению с июнем, когда был полупустой холл. На этот раз после укола спросил врача, где отмечаться ревакцинированным. Меня отправили в кабинет, где сидел представитель МФЦ — он вносит данные о привившихся в информационную систему. После второй прививки проверил сайт госуслуг — там высвечивается дата повторной вакцинации, но не видно старой. Тем не менее, в уведомлениях от госуслуг информацию о первой прививке найти можно.
Никакой реакции со стороны организме и в этот раз не было — ни после первой, ни после второй дозы. Разве что некоторое время щекотало что-то в той руке, которую кололи — это было даже приятно.
Геннадий Крылов, журналист (Москва):
- Прошло полгода с момента вакцинации «Спутником V». Анализ на антитела после прививки я сдавал, но он был качественным — антитела к коронавирусу были. Эти 6 месяцев были любопытными — вокруг потихоньку заболевали ковидом коллеги, которые в разговорах активно выступали против прививки: «я точно уже переболел» или «я точно не заболею, у меня столько контактов было».
И вот спустя полгода решил ревакцинироваться. В Москве это сделать довольно просто — самый крупный прививочный центр находится в Гостином дворе. Пришел, заполнил анкету, волонтеры сразу сказали: «Если ревакцинация, то колоть будут «Спутник Лайт». Препарат не самый распространенный, поэтому вводили его только в одном боксе — традиционный укол в плечо, 10 минут посидеть и свободен. После укола вообще не было никаких побочных эффектов. Вышел с осознанием того, что защита усилена.
Ксения Потеева, руководитель фотовидеослужбы, юрист «Фонтанка.ру»
- На ревакцинацию пошла осознанно. Во-первых, потому что не хочу заболеть тяжело. Понимаю, что прививка не дает 100-процентную защиту, но, если можно не болеть с серьезными последствиями, то я выбираю этот путь. Во-вторых, потому что полгода — некий «водораздел», по нынешним данным, и многие специалисты полагают, что уже пора продлевать защиту.
Снова прививалась «Спутником» — по словам специалистов, прививка той же вакциной, что и в первый раз, было самым логичным решением. Хотя сейчас уже появилось мнение, что есть смысл колоть себе «коктейль» и идут исследования такого вместе с AstraZeneca. Как и в прошлый раз, на первый компонент «Спутника» у меня фактически не было никакой реакции. А вот второго жду с некоторой тревогой — раньше была и температура, и ухудшение общего состояния, особенно какая-то невероятная слабость, которая длилась несколько дней.
Иван Федуняк, начмед Клинической инфекционной больницы им. Боткина
- Коронавирусная инфекция неуправляемая, тяжесть заболевания непрогнозируемая. Не хочу болеть. Для ревакцинации выбрал «Спутник V», побочных явлений не было — даже не почувствовал.
Мария Белопольская, врач-инфекционист Клинической инфекционной больницы им. Боткина
- Проверка титра антител показала существенное снижение, поэтому я решила ревакцинироваться. На первую вакцину «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) была реакция, поэтому выбрала «КовиВак». После нее реакции не было.
Владимир Капацына, заведующий отделением особо опасных инфекций Клинической инфекционной больницы им. Боткина
- Ревакцинироваться решил согласно рекомендациям через более чем 6 месяцев со дня первичной вакцинации, а также из-за снижения уровня антител. Выбрал, как и для первой прививки «Спутник V». Побочные реакции были: слабость, повышение температуры до 37,5 градусов в течение одного дня. Но это, несомненно, лучше, чем заразиться.
Выбирай любую, какая есть
Какую вакцину лучше выбрать переболевшим и уже вакцинированным— двух- или однокомпонентную? А может, для ревакцинации подойдет любая, главное, не та, которой прививался первый раз? Об этом «Доктор Питер» спросил иммунолога Николая Крючкова.
Николай Крючков
Медицина
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук
В комздраве говорят, что вакцина «Спутник Лайт» особо рекомендуется переболевшим. Все-таки что лучше выбрать тем, кто уже болел ковидом — двухкомпонентную вакцину или однокомпонентный «Спутник Лайт»?
- Сравнительных данных «Спутника V» и «Спутника Лайт» пока нет, поэтому мы можем полагаться только на экспертное мнение и какие-то отдельные данные. По сути, «Спутник Лайт» — это первый компонент «Спутника V». Смысл в том, что специфический иммунитет у переболевшего или ранее вакцинированного человека уже сформирован, но он со временем ослабевает. Чтобы его усилить, необходимо введение так называемых бустерных доз. Считается, что для ревакцинации взрослого здорового человека или вакцинации после болезни достаточно вместо двух инъекций сделать одну. Я придерживаюсь такого же мнения. Но отмечу, что речь идет об аденовирусных и мРНК-вакцинах, возможно, еще некоторых рекомбинантных, но не о таких, как «КовиВак» или «ЭпиВакКорона» — к ним это отношение не имеет, у них другая иммуногенность.
Сроки длительности защиты при введении одной или двух доз препарата пока непонятны. По крайней мере, тот период защитного действия, который сейчас считается оптимальным — 6 месяцев, он все равно условно оптимальный. Условно, потому что, скорее всего, для большинства взрослых людей он составляет в среднем около 9 месяцев. При этом, по данным исследований, примерно у 30-40% антитела в нужном титре не определяются уже спустя 6 месяцев. Мы не можем массово тестировать всех на антитела, чтобы при массовой вакцинации установить период защиты конкретно для каждого. Кроме того, мы пока не знаем «точек отсечения» по уровню антител с учетом индивидуальных характеристик (пол, возраст, сопутствующие заболевания, индекс массы тела) — то есть не знаем того количества антител, которое с высокой вероятностью конкретному человеку гарантирует защиту от коронавируса. ВОЗ этого не говорит, в международных публикациях тоже ничего не сообщается. Поэтому 6 месяцев — это срок с некоторым запасом, чтобы не оставить людей на несколько месяцев без защиты. Я думаю, на полгода одной инъекции вполне достаточно, учитывая, что усиленный иммунитет может сохраняться еще дольше.
Стоит ли не болевшим ковидом и прививающимся впервые выбирать «Спутник Лайт»? Это имеет смысл?
- С моей точки зрения, точно не стоит. Объясню почему. Есть данные по похожим вакцинам на аденовирусных платформах — например, Johnson & Johnson, AstraZeneca, китайской CanSino. Они показывают: если однократные инъекции еще как-то приемлемо давали защиту от заболевания на уровне 65% при британском (альфа) и южноафриканском (бета) штаммах, хотя и с ними возникали сомнения, то с дельта-штаммом четко понятно, что одна инъекция тех вакцин работать не будет — эффективность опускается ниже 50%. По «Спутнику» у нас таких данных нет.
Более того, сейчас даже говорят про третью инъекцию при первом курсе вакцинации, в частности, аденовирусными вакцинами. Считается, что это даст более стойкий иммунитет против новых штаммов, особенно для пожилых и ослабленных людей. Возможно для повышения эффекта также будут удлинять интервалы между введением доз препаратов. В мире уже ведутся такие исследования. Сейчас мы видим, что эффективность вакцин при штаммах «дельта», «дельта плюс» и «лямбда» не критично, но все же падает.
Звучало мнение, что ревакцинироваться надо другим препаратом, не таким как в первый раз. Говорили, это даст более надежную защиту. Сейчас какие данные — «коктейль» лучше?
- В принципе можно ревакцинироваться и теми же самыми препаратами — к примеру, сначала «Спутником V», а потом «Спутником Лайт». Судя по всему, эти схемы работают. В то же время научное сообщество более склонно к использованию комбинации вакцин. Другое дело, что пока неизвестно, какая схема и комбинация оптимальна. Поэтому на практике особо не выбирают и используют то, что есть в доступе на данный момент. Тем более, что ревакцинация еще только набирает обороты.
Как
«В случае выявления в ходе первичной вакцинации у пациента серьезных нежелательных явлений на введение вакцины при желании гражданина и отсутствии противопоказаний может быть осуществлена замена вакцины на другую при ее наличии. Если сразу после прохождения вакцинации (после заболевания), гражданин самостоятельно прошел исследование на антитела, по результатам которого выявлено, что антитела не определяются, вакцинироваться повторно через 6 месяцев (с возможной заменой вакцинного препарата при его наличии). Если после повторной вакцинации антитела не определяются, детально обследовать пациента на наличие иммунодефицита», — сказано в документе.
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