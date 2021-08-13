«На теле пошла какая-то странная сыпь»

Анна, 35 лет, Москва. Привилась «ЭпиВакКороной» в феврале, заболела в апреле. Была госпитализирована в Коммунарку. Процент поражения легких — 60.

- Я прививалась в феврале этого года вместе с мужем. У «Спутника» тогда был приоритет по возрасту — прививали в первую очередь людей старшего поколения, и в поликлинике нам в этой прививке отказали. Предложили сделать «ЭпиВакКорону», мы легко согласились, тогда еще мы не знали об этой вакцине ничего.

Заболела после похода в торговый центр, я сняла маску в фуд-корте, где было очень много людей. Через пару дней поднялась температура, заболело горло, появился насморк. Я была уверена, что это не ковид, а обычная простуда. Вскоре боль в горле прошла, но на теле появилась какая-то странная сыпь, похожая на корь. Приехавший на вызов врач скорой помощи сразу сказал, что это коронавирус, и отвез меня в больницу. В приемном покое сделали КТ и оно показало небольшое поражение легких, но за три дня ситуация ухудшилась до КТ-3 (выше 60% поражения легких), и меня перевели на кислородную поддержку.

При госпитализации медсестра спросила, прививалась ли я от гриппа. «От гриппа нет, от ковида — да», — ответила я. Она удивленно вскинула брови. При выписке я получила эпикриз, в котором было сказано, что «пациент не привит». Но я не вижу в этом какого-то злого умысла. В апреле, когда я болела, еще не было ажиотажа с прививками, никто не анализировал количество вакцинированных и заболевших. На то, что я была привита, врачи просто не обратили внимание.

Сейчас я привилась первым компонентом «Спутника V», так как у меня образовался невысокий титр антител после болезни. Впрочем, лечащий врач порекомендовал мне вакцинироваться спустя три месяца после выписки, несмотря на то, сколько образуется антител. Моя подруга живет в Лондоне, там вообще рекомендуют делать прививку через 28 дней после болезни, а в Америке — через 90.