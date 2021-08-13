Напомним, четыре региона России — Курская, Ульяновская, Кемеровская области и Санкт-Петербург — обнародовали статистику по заболевшим после вакцинации от коронавируса. В большинстве случаев доля заразившихся не более 0,5%. Регионы ведут подсчеты по-разному, а кое-где и вовсе не учитывают тех, у кого ПЦР-тест показал положительный результат после прививки.
По данным Комитета по здравоохранению, среди привитых «Спутником V» заболели 1,8%, «КовиВаком» — 0,9%, «ЭпиВакКороной» — 6%.
Очевидно, что цифры условные. Есть подтвержденные документами случаи, когда людей выписывают из ковидных больниц, не указывая в выписном эпикризе факт вакцинации. Некоторым даже делают отдельную пометку: «рекомендована вакцинация от COVID-19». В
«На теле пошла какая-то странная сыпь»
Анна, 35 лет, Москва. Привилась «ЭпиВакКороной» в феврале, заболела в апреле. Была госпитализирована в Коммунарку. Процент поражения легких — 60.
- Я прививалась в феврале этого года вместе с мужем. У «Спутника» тогда был приоритет по возрасту — прививали в первую очередь людей старшего поколения, и в поликлинике нам в этой прививке отказали. Предложили сделать «ЭпиВакКорону», мы легко согласились, тогда еще мы не знали об этой вакцине ничего.
Заболела после похода в торговый центр, я сняла маску в фуд-корте, где было очень много людей. Через пару дней поднялась температура, заболело горло, появился насморк. Я была уверена, что это не ковид, а обычная простуда. Вскоре боль в горле прошла, но на теле появилась какая-то странная сыпь, похожая на корь. Приехавший на вызов врач скорой помощи сразу сказал, что это коронавирус, и отвез меня в больницу. В приемном покое сделали КТ и оно показало небольшое поражение легких, но за три дня ситуация ухудшилась до КТ-3 (выше 60% поражения легких), и меня перевели на кислородную поддержку.
При госпитализации медсестра спросила, прививалась ли я от гриппа. «От гриппа нет, от ковида — да», — ответила я. Она удивленно вскинула брови. При выписке я получила эпикриз, в котором было сказано, что «пациент не привит». Но я не вижу в этом какого-то злого умысла. В апреле, когда я болела, еще не было ажиотажа с прививками, никто не анализировал количество вакцинированных и заболевших. На то, что я была привита, врачи просто не обратили внимание.
Сейчас я привилась первым компонентом «Спутника V», так как у меня образовался невысокий титр антител после болезни. Впрочем, лечащий врач порекомендовал мне вакцинироваться спустя три месяца после выписки, несмотря на то, сколько образуется антител. Моя подруга живет в Лондоне, там вообще рекомендуют делать прививку через 28 дней после болезни, а в Америке — через 90.
«Я чувствовал, что умираю»
Виталий, 30 лет, Петропавловск-Камчатский. Привился «ЭпиВакКороной» в мае, заболел в июле. Был госпитализирован в краевую больницу. Процент поражения легких — 60.
- Я долго принимал решение о вакцинации, но выбор конкретной вакцины был мне совершенно не важен. Сделал прививку, которая была в поликлинике. Это была «ЭпиВакКорона». Каких-то сомнений в ее эффективности у меня тогда не было, я посчитал, что раз ее выпустили на рынок, то она работает. Я сделал две дозы «ЭпиВака» и собирался ревакцинироваться «Спутником» в августе. Но так случилось, что 27 июля был с родственниками на даче, у одного из них резко поднялась температура. Я себя еще успокоил мыслью, что сделал прививку и, по идее, мне ковид не грозит. Но через пару дней затемпературил уже и я. Участковый выписал лекарства, но мне становилось только хуже. Дышать было трудно, ходить, сидеть — все давалось с большим трудом. Я чувствовал, что умираю. С сатурацией 84 и поражением легких больше 60% я поступил в краевую больницу. Реанимации были забиты, семь дней я находился на кислородной поддержке, потом еще пять дней на терапии, меня выписали с положительным тестом, сейчас восстанавливаюсь дома.
Честно говоря, мне было обидно — 30 лет, ни в каких группах риска не состою, вакцинированный и на тебе — КТ-3. Я говорил всем врачам, встречающимся на моем пути, что привит от ковида, что делал «ЭпиВакКорону», но особого удивления никто не выражал.
Последовал примеру «московской элиты»
Петр, 39 лет, Оренбург, привился «ЭпиВакКороной» в апреле, заболел в августе. Был госпитализирован в областную больницу, поражение легких 75%.
- Сделал себе «Эпивак» по совету сестры, которая живет в Москве. По ее словам, вакциной привилась «вся московская элита», она безопасна и эффективна. В июне заболел ковидом. Сатурация 83, отдышка, температура 39,7 не сбивалась сутки, слабость, боль в суставах, потливость, КТ-1. Лечился дома 5 дней, потом была госпитализирован на 2 недели. Дошло до реанимации. Врачи уже думали подключать меня к ИВЛ, но, к счастью обошлось. Врагу не пожелаешь то, что мне пришлось пережить. ПЦР долго был положительный. И потом еще 2 недели дома на больничном продолжение лечения. Боль за грудиной до сих пор.
Заболели всей семьей
Ирина, 37 лет, Калужская область, привилась «ЭпиВакКороной» в мае, заболела в июле. Была госпитализирована с КТ-3.
- У нас вообще получился анекдот. Уговорила мужа привиться «ЭпиВаКороной», поверила, что прививка безопасная. Он в свою очередь отправил в прививочный пункт своего отца. В итоге заболели все. Муж заболел через 2 недели после второй прививки, я через 6 недель после второй.
У меня все началось с кашля. Потом семь дней держалась температура 38. Родные вызвал скорую только после того, как я упала в обморок. Оказалось, что поражение легких уже 20%, в больнице состояние ухудшалось с каждым днем, в результате дошло до 50%. Лечилась две недели, а в это время дома муж лечился с набором таких же симптомов, но, к счастью, у него все протекало легче.
Отец мужа, 70 лет, сделал прививку также в мае. Побочек не было почти, только рука в месте укола ныла и голова слегка тяжелая была. Но терпимо вполне. Обрадовались, отправили его с чистым сердцем на дачу. И представляете, 11 июля, слабость, температура 37,5. К вечеру за 38,одышка, боль в спине. Итог — ковид с пневмонией 20%.
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