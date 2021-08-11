«Спутник Лайт» — это первый компонент «Спутника V». Предназначен в первую очередь для ревакцинации вакцинированных, так как у непривитых ранее людей создает слишком слабую и короткую иммунную защиту от коронавируса (по разным оценкам, от двух месяцев до полугода). Второй компонент «Спутника V» как раз выполняет функцию бустера, усиливая эффект первой дозы. «Спутник Лайт» также отлично подходит для вакцинации переболевших ковидом людей.

Для людей с «наивным» иммунитетом «Спутник Лайт» обладает сниженной эффективностью в сравнении с полноценным Спутником V (79,4% до появления более заразного штамма дельта), поэтому при выборе вакцины тем, кто не болел ковидом, рекомендуют прививаться «Спутником V».