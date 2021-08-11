«Спутник Лайт» — это первый компонент «Спутника V». Предназначен в первую очередь для ревакцинации вакцинированных, так как у непривитых ранее людей создает слишком слабую и короткую иммунную защиту от коронавируса (по разным оценкам, от двух месяцев до полугода). Второй компонент «Спутника V» как раз выполняет функцию бустера, усиливая эффект первой дозы. «Спутник Лайт» также отлично подходит для вакцинации переболевших ковидом людей.
Для людей с «наивным» иммунитетом «Спутник Лайт» обладает сниженной эффективностью в сравнении с полноценным Спутником V (79,4% до появления более заразного штамма дельта), поэтому при выборе вакцины тем, кто не болел ковидом, рекомендуют прививаться «Спутником V».
В системе чатов V1V2, посвященных вакцинации и ревакцинации от COVID-19, люди со всей страны делятся
«Сделала прививку в 9 часов утра. Чувствовала себя хорошо, а вот около 17.00 начала появляться слабость и ломота в суставах. В 18.00 поднялась температура и появился озноб. К 19.00 знобило так, что буквально зуб на зуб не попадал. Легла спать и до часу ночи меня ломало просто зверски! Температура, озноб, ломота во всем теле включая мышцы и суставы… На следующий день дикая слабость и боль в мышцах, головная боль. А к вечеру начало ломить тазовые кости, ощущение как при родах. Не выдержала и выпила обезболивающее. И все как рукой сняло».
«Я болела ковидом в марте 2020 года. Антитела есть, но немного. Прививок раньше не делала. Решилась на „Спутник Лайт“ только для того, чтобы получить сертификат и уехать в Турцию. Побочек никаких, даже место укола не болело».
«Я ревакцинировалась „Лайтом“. Все как в первый раз — легкое покраснение в месте укола и боль в руке. Из нового — на следующий день ломило суставы и кружилась голова немного».
«Что-то у меня какое-то послевкусие странное. Спать не могу, 3 часа в сутки всего выходит. Вечно будто в тонусе каком-то. Тело спать хочет, а голова — нет. Говорят, к восьмому дню после ревакцинации начинается буст, вот думаю, не он ли».
«Температуры не было, но состояние такое, что на адреналине каком-то постоянно».
«Вчера вакцинировалась „Спутником Лайт“ в Махачкале. Переболела бессимптомно в октябре 2020 г. Случайно обнаружены антитела. В июне пошли на спад. Прошли ровно сутки. Пока чувствую себя хорошо. Никаких изменений в состоянии здоровья не наблюдаю. Только незначительный отек в месте прививки».
«Сделал в 11 часов утра. Первые часов 6-7 чувствовал себя хорошо. Потом, ближе к 19.00, появилась сонливость, позже стало знобить, но состояние удовлетворительное. В 21, температура 37,5, через минут 40 уже 38,1, выпил парацетамол, лег спать. Проснулся в 2 часа ночи, температура 38,5 но все терпимо, как будто ее и нет».
«Вакцинировалась 1 июля (переболела в сентябре). Слабость была на следующий день, головная боль, боль в руке, небольшая температура. К концу вторых суток все резко исчезло, на третьи сутки уже отличное состояние».
По регистрационным документам «Спутник Лайт» разрешен для вакцинации людей только с 18 до 60 лет. На вакцинацию категории 60+ разработчики должны получить отдельное разрешение. Это вопрос не безопасности однокомпонентной вакцины, а ее эффективности. Кроме того, необходимая юридическая формальность. Тем не менее, по сообщениям участников чата, в прививочных пунктах часто пренебрегают этим правилом и могут ревакцинировать 60+ «Лайтом».
Несмотря на это, администрация
Если после болезни или первичной вакцинации у вас выработалось совсем мало антител, целесообразнее (ре)вакцинироваться двумя дозами «Спутника V» в любом возрасте.
Алена Макарова
молекулярный биолог, администратор телеграм-чатов V1V2, посвященных вакцинации от COVID-19
Вакцина «Спутник Лайт» позволяет поддерживать уровень антител на высоком уровне у людей с уже сформированным иммунитетом, но у людей без иммунитета к коронавирусу одного компонента «Спутника» может быть недостаточно для эффективной защиты от нового штамма Дельта. Например,
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