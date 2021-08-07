История с признанием и отказом в регистрации вакцины «Спутник V» продолжается. Ее уже используют в семидесяти странах мира. Однако препарат отказывается регистрировать Европейское медицинское агентство и признавать ВОЗ. Хотя обе организации признают, качество российской вакцины на уровне — она эффективна и безопасна, что подтверждено, в том числе, публикациями в экспертных медицинских журналах — The Lancet и Nature.
Каждый раз возникают разные причины, почему до сих пор процесс регистрации завершен. По информации сотрудников ЕМА, российскую сторону обвиняют в некорректно подготовленных документах. Сейчас в американских СМИ набирает оборот кампания по дискредитации российских медиков. Якобы, те назло, что «Спутник V» не регистрируют, распускают слухи и убеждают американцев не вакцинироваться. Предупреждают, что вакцина может вызвать всевозможные негативные последствия. Что происходит в США на самом деле, рассказал Посол России Анатолий Антонов.
«Подобные инсинуации не имеют ничего общего с действительностью. Россия всегда выступала за налаживание самого широкого международного сотрудничества в борьбе с инфекцией, — заявил Анатолий Антонов на официальной странице
Обвинения в пропаганде отказа от прививок российская сторона назвала голословными.
«Мы можем объяснить это лишь укоренившейся в американском обществе русофобией», — заявил Антонов.
Рассказал Посол и о том, как движется дело с регистрацией российской вакцины на международном рынке.
«Запад отказывается признать, что наработки наших ученых способны помочь в обеспечении здоровья и благополучия человечества, — говорит Анатолий Антонов. — Ведется целенаправленная кампания против отечественных препаратов».
Оказалось, что США пыталась повлиять на отношении Бразилии к «Спутнику V». Об этом говорится в ежегодном докладе министерства здравоохранения и социальных служб США за 2020 год. Эти занималось представительство Минздрава в Бразилии.
«Там, где речь идет о здоровье и жизни людей, не должно быть места политике, — заявил Анатолий Антонов. — Призываем партнеров как можно скорее это осознать».
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