История с признанием и отказом в регистрации вакцины «Спутник V» продолжается. Ее уже используют в семидесяти странах мира. Однако препарат отказывается регистрировать Европейское медицинское агентство и признавать ВОЗ. Хотя обе организации признают, качество российской вакцины на уровне — она эффективна и безопасна, что подтверждено, в том числе, публикациями в экспертных медицинских журналах — The Lancet и Nature.

Каждый раз возникают разные причины, почему до сих пор процесс регистрации завершен. По информации сотрудников ЕМА, российскую сторону обвиняют в некорректно подготовленных документах. Сейчас в американских СМИ набирает оборот кампания по дискредитации российских медиков. Якобы, те назло, что «Спутник V» не регистрируют, распускают слухи и убеждают американцев не вакцинироваться. Предупреждают, что вакцина может вызвать всевозможные негативные последствия. Что происходит в США на самом деле, рассказал Посол России Анатолий Антонов.