Рак гортани входит в десятку самых распространенных онкологических заболеваний. Чаще всего от этой болезни страдают мужчины в зрелом и пожилом возрасте.

Злокачественное новообразование возникает в глотке из-за изменений тканей. Изначально опухоль локализуется в горле. Потом она может разрастись и поразить другие ткани и органы, если вовремя не обратиться к онкологу и не начать лечение.

Чаще всего коварное заболевание появляется из-за курения, чрезмерного употребления алкоголя, недостаточной гигиены полости рта, наследственного фактора и вируса папилломы человека.