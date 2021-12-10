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Рак гортани входит в десятку самых распространенных онкологических заболеваний. Чаще всего от этой болезни страдают мужчины в зрелом и пожилом возрасте.

Злокачественное новообразование возникает в глотке из-за изменений тканей. Изначально опухоль локализуется в горле. Потом она может разрастись и поразить другие ткани и органы, если вовремя не обратиться к онкологу и не начать лечение.

Чаще всего коварное заболевание появляется из-за курения, чрезмерного употребления алкоголя, недостаточной гигиены полости рта, наследственного фактора и вируса папилломы человека.

Вирус папилломы человека или ВПЧ — один из самых распространенных в мире. Основной путь передачи — половой. При этом от него не спасут даже самые надежные средства защиты. Достаточно одного касания. И вирус папилломы человека настолько коварен, что годами может находиться в организме человека и никак себя не проявлять — настоящий невидимка. Какие мифы связаны с этим вирусом, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Один из самых ранних признаков рака гортани — это изменение голоса, пишет британское издание Еxpress. Он становится сиплым, низким, может иногда пропадать. Человеку также может быть тяжело произносить какие-то определенные звуки.

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Другие возможные ранние симптомы рака гортани:

  • вам трудно двигать языком или открывать рот;

  • появился неприятный запах изо рта;

  • вы стали часто страдать от инфекций грудной клетки;

  • появились стойкие белые пятна на языке или слизистой оболочке рта;

  • вас стал мучить постоянный кашель, появилась кровавая мокрота;

  • вы стали страдать от кровотечений из носа;

  • стали часто появляться головные боли;

  • стала беспокоить боль в ухе (это редкий симптом, но все же он встречается среди онкопациентов).

«Некоторые люди могут также страдать от постоянной одышки, пронзительных хрипов во время вдоха и выдоха, необъяснимой потери веса или утомляемости», — говорят американские онкологи.

«Если у вас есть изменения голоса (например, охриплость), которые не проходят в течение двух недель, немедленно обратитесь к врачу».

Постоянные боли в горле и затрудненное дыхание или глотание могут быть симптомами запущенного рака гортани.

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Если врач заподозрит у вас рак горла, он может назначить ларингоскопию.

Ларингоскоп — это инструмент, который позволяет врачу заглянуть внутрь горла человека, чтобы выявить какие-либо аномалии. Во время обследование доктор может взять биопсию ткани из гортани, чтобы отправить ее на анализ для постановки точного диагноза.

Софья Хромова