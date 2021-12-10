Рак гортани входит в десятку самых распространенных онкологических заболеваний. Чаще всего от этой болезни страдают мужчины в зрелом и пожилом возрасте.
Злокачественное новообразование возникает в глотке из-за изменений тканей. Изначально опухоль локализуется в горле. Потом она может разрастись и поразить другие ткани и органы, если вовремя не обратиться к онкологу и не начать лечение.
Чаще всего коварное заболевание появляется из-за курения, чрезмерного употребления алкоголя, недостаточной гигиены полости рта, наследственного фактора и вируса папилломы человека.
Вирус папилломы человека или ВПЧ — один из самых распространенных в мире. Основной путь передачи — половой. При этом от него не спасут даже самые надежные средства защиты. Достаточно одного касания. И вирус папилломы человека настолько коварен, что годами может находиться в организме человека и никак себя не проявлять — настоящий невидимка. Какие мифы связаны с этим вирусом, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Один из самых ранних признаков рака гортани — это изменение голоса, пишет британское издание
Другие возможные ранние симптомы рака гортани:
вам трудно двигать языком или открывать рот;
появился неприятный запах изо рта;
вы стали часто страдать от инфекций грудной клетки;
появились стойкие белые пятна на языке или слизистой оболочке рта;
вас стал мучить постоянный кашель, появилась кровавая мокрота;
вы стали страдать от кровотечений из носа;
стали часто появляться головные боли;
стала беспокоить боль в ухе (это редкий симптом, но все же он встречается среди онкопациентов).
«Некоторые люди могут также страдать от постоянной одышки, пронзительных хрипов во время вдоха и выдоха, необъяснимой потери веса или утомляемости», — говорят американские онкологи.
«Если у вас есть изменения голоса (например, охриплость), которые не проходят в течение двух недель, немедленно обратитесь к врачу».
Постоянные боли в горле и затрудненное дыхание или глотание могут быть симптомами запущенного рака гортани.
Если врач заподозрит у вас рак горла, он может назначить ларингоскопию.
Ларингоскоп — это инструмент, который позволяет врачу заглянуть внутрь горла человека, чтобы выявить какие-либо аномалии. Во время обследование доктор может взять биопсию ткани из гортани, чтобы отправить ее на анализ для постановки точного диагноза.
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