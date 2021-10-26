Вред гель-лака
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Не смазывается после нанесения, держится до двух недель и дольше, выглядит всегда свежим и опрятным — все это о маникюре с использованием гель-лака. Женщины готовы выдать нобелевскую премию тому, кто придумал этот вид покрытия для ногтей, и носить его на руках. Если делать такой маникюр у грамотного мастера, казалось бы, не стоит опасаться последствий. Но Американская ассоциация дерматологов (AAD) считает это мнение ошибочным. Все дело в лампе для сушки покрытия. Ее частое воздействие может спровоцировать рак. Да и сам гель-лак не лучшим образом сказывается на состоянии ногтей.

- Гелевый маникюр может вызвать ломкость, шелушение и растрескивание ногтей, — предупреждают дерматологи ассоциации. — А его частое использование увеличивает риск рака и преждевременного старения кожи рук.

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Чтобы минимизировать вред, надо следовать нескольким правилам:

  • Инструменты должны быть стерилизованы. Убедитесь, что ваш мастер чистит и дезинфицирует все инструменты после каждого клиента. Металлические предметы необходимо промыть, выдержать в дезинфицирующем растворе и «пропечь» при высокой температуре. А пилки и палочки для кутикулы лучше просить одноразовые.

  • Отдайте предпочтение традиционному лаку для ногтей. Это особенно актуально для тех, у кого есть какие-то проблемы с ногтями: отслойки, трещины, пятна.

  • Используйте солнцезащитный крем с SPF 30 и выше. Ее необходимо нанести примерно за полчаса до того, как вы отправитесь на маникюр. Это защитит вас от рака кожи, который может спровоцировать лампа для сушки покрытия. «Лампа излучает ультрафиолет, чтобы гель-лак прикрепился к ногтю», — объяснили дерматологи ассоциации ее потенциальный вред.

  • Непрозрачные перчатки с обрезанными кончиками пальцев можно использовать как альтернативу крему с SPF, чтобы защитить всю руку, но при этом оставить открытыми ногти.

  • Не пытайтесь самостоятельно снять гель-лак с ногтей. Так вы можете повредить пластину ногтя. Это приведет к отслойкам и сухости. Отдавайте предпочтение аппаратному снятию гель-лака, многие мастера практикуют такой метод. Если же ваш специалист снимает гель при помощи ацетона, проследите, чтобы он использовался только на ногтях, не погружайте пальцы в жидкость для удаления.

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Гель-лак уже много лет используют мастера маникюра. А дерматологи уже много лет проводят исследования о вреде такого покрытия. Но чаще всего он связан не с самим покрытием, а с лампой. Уже удалось установить, что взаимосвязь рака кожи, включая меланому, существует. Правда, подтвердились единичные случаи — 1:100 000.

Как ухаживать за ногтями между маникюрами

  • Делайте «передышку». Старайтесь несколько недель или даже дольше не пользоваться лаком. Дайте своим ногтям время на восстановление.

  • Увлажняйте ногти. Можно использовать масло для кутикулы, вазелин или жирный крем для рук несколько раз в день. Это уменьшит ломкость ногтей и расслоение.

- Умеренность является ключевым моментом в гелевом маникюре, — объяснили дерматологи. — Постарайтесь делать гелевый маникюр только в особых случаях. Если заметите какие-либо необычные изменения на ногтях, сразу же обращайтесь к дерматологу, а не пытайтесь скрыть проблему за свежим покрытием.

Алена Безменова