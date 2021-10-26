Не смазывается после нанесения, держится до двух недель и дольше, выглядит всегда свежим и опрятным — все это о маникюре с использованием гель-лака. Женщины готовы выдать нобелевскую премию тому, кто придумал этот вид покрытия для ногтей, и носить его на руках. Если делать такой маникюр у грамотного мастера, казалось бы, не стоит опасаться последствий. Но Американская ассоциация дерматологов ( AAD ) считает это мнение ошибочным. Все дело в лампе для сушки покрытия. Ее частое воздействие может спровоцировать рак. Да и сам гель-лак не лучшим образом сказывается на состоянии ногтей.

- Гелевый маникюр может вызвать ломкость, шелушение и растрескивание ногтей, — предупреждают дерматологи ассоциации. — А его частое использование увеличивает риск рака и преждевременного старения кожи рук.