Не смазывается после нанесения, держится до двух недель и дольше, выглядит всегда свежим и опрятным — все это о маникюре с использованием гель-лака. Женщины готовы выдать нобелевскую премию тому, кто придумал этот вид покрытия для ногтей, и носить его на руках. Если делать такой маникюр у грамотного мастера, казалось бы, не стоит опасаться последствий. Но Американская ассоциация дерматологов (
- Гелевый маникюр может вызвать ломкость, шелушение и растрескивание ногтей, — предупреждают дерматологи ассоциации. — А его частое использование увеличивает риск рака и преждевременного старения кожи рук.
Чтобы минимизировать вред, надо следовать нескольким правилам:
Инструменты должны быть стерилизованы. Убедитесь, что ваш мастер чистит и дезинфицирует все инструменты после каждого клиента. Металлические предметы необходимо промыть, выдержать в дезинфицирующем растворе и «пропечь» при высокой температуре. А пилки и палочки для кутикулы лучше просить одноразовые.
Отдайте предпочтение традиционному лаку для ногтей. Это особенно актуально для тех, у кого есть какие-то проблемы с ногтями: отслойки, трещины, пятна.
Используйте солнцезащитный крем с SPF 30 и выше. Ее необходимо нанести примерно за полчаса до того, как вы отправитесь на маникюр. Это защитит вас от рака кожи, который может спровоцировать лампа для сушки покрытия. «Лампа излучает ультрафиолет, чтобы гель-лак прикрепился к ногтю», — объяснили дерматологи ассоциации ее потенциальный вред.
Непрозрачные перчатки с обрезанными кончиками пальцев можно использовать как альтернативу крему с SPF, чтобы защитить всю руку, но при этом оставить открытыми ногти.
Не пытайтесь самостоятельно снять гель-лак с ногтей. Так вы можете повредить пластину ногтя. Это приведет к отслойкам и сухости. Отдавайте предпочтение аппаратному снятию гель-лака, многие мастера практикуют такой метод. Если же ваш специалист снимает гель при помощи ацетона, проследите, чтобы он использовался только на ногтях, не погружайте пальцы в жидкость для удаления.
Гель-лак уже много лет используют мастера маникюра. А дерматологи уже много лет проводят исследования о вреде такого покрытия. Но чаще всего он связан не с самим покрытием, а с лампой. Уже удалось установить, что взаимосвязь рака кожи, включая меланому, существует. Правда, подтвердились единичные случаи — 1:100 000.
Как ухаживать за ногтями между маникюрами
Делайте «передышку». Старайтесь несколько недель или даже дольше не пользоваться лаком. Дайте своим ногтям время на восстановление.
Увлажняйте ногти. Можно использовать масло для кутикулы, вазелин или жирный крем для рук несколько раз в день. Это уменьшит ломкость ногтей и расслоение.
- Умеренность является ключевым моментом в гелевом маникюре, — объяснили дерматологи. — Постарайтесь делать гелевый маникюр только в особых случаях. Если заметите какие-либо необычные изменения на ногтях, сразу же обращайтесь к дерматологу, а не пытайтесь скрыть проблему за свежим покрытием.
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