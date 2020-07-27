Петербургский эпидемиолог: Доказать, что вы заразились гепатитом в тату-салоне или на маникюре, сложно

Ежегодно в Петербурге регистрируется около 7 тысяч случаев заражения вирусными гепатитами, в том числе гепатитом А. Заразиться особо опасными гепатитами (В и С),по словам эпидемиологов, рискуют любители маникюра и тату. Однако доказать связь заражения с такими услугами практически невозможно.

В Петербурге ежегодно регистрируется около 7 тысяч случаев заболевания гепатитами - острыми и хроническими. Заболеваемость острыми гепатитами в городе снижается – сейчас их доля в общей структуре инфекционных болезней не превышает 5%, большинство приходится на вирусный гепатит А (60%) - он передается и проявляется как обычная кишечная инфекция. Заболеваемость им, как правило, растет в определенное время года.

- Сейчас наступает тот период, когда обычно бывает сезонный подъем заболеваемости вирусным гепатитом А. Обычно в конце августа-сентябре она несколько увеличивается. Это связано отчасти с формированием коллективов в детсадах и школах, отчасти с тем, что сейчас в город поступает много фруктов, бахчевых, поэтому надо строго соблюдать меры безопасности, тщательно мыть их. И общее требование – соблюдать правила личной гигиены, - рассказала накануне Всемирного дня борьбы с гепатитом начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

Заболеть же острыми вирусными гепатитами В и С, которые передаются парентеральным путем (через кровь), можно в любое время года.

- Гепатитами с парентеральным путем передачи можно заразиться легко. Например, во время выполнения маникюра/педикюра, нанесении татуировок в салонах, - продолжает Ирина Чхинджерия. - Надо тщательно следить, какими инструментами работают мастера, чтобы маникюрные принадлежности и приборы для нанесения татуировок были стерильными, а вскрытие упаковок осуществлялось в присутствии клиента.

Однако несмотря на возможный риск заражения гепатитом в косметических салонах, в Петербурге за последние годы, как рассказали в Роспотребнадзоре, не было ни одного доказанного случая заражения в них. По словам специалистов, доказать связь заражения с оказанием такого рода услуг практически невозможно.

- Ежегодно в городе бывают единичные случаи заражения, когда люди указывают, что пользуются услугами салонов маникюра, тату. Но 100-процентных доказанных случаев в последние годы нет. Почему? Потому что инкубационный период гепатита длительный – от момента заражения до появления первых клинических симптомов может проходить до 6 месяцев. И очень сложно доказать, что было полгода назад. В медицинской организации при любом подозрении на заражение легко поднять всю медицинскую документацию, посмотреть, какие пациенты - носители инфекции могли одновременно проходить лечение. Конечно, при оказании услуг в косметических салонах проследить это очень сложно.

Между тем, по данным петербургского Роспотребнадзора, число горожан с острыми формами гепатитов В и С в последние годы все же снижается. Гепатитом В заражаются реже. По словам Ирины Чхинджерии, это связано в первую очередь с массовой вакцинацией от гепатита В, которую начали проводить с 1996 года. Ежегодно в городе регистрируется около трех десятков случаев острого гепатита В, заболевших острым гепатитом С, от которого нет прививки, примерно в 2,5-3 раза больше.

Если новых случаев заболевания острыми гепатитами В и С становится меньше, то число петербуржцев с хроническими формами этой инфекции остается высоким – в городе ежегодно выявляется в 1,5 раза больше заболевших, чем в среднем по стране. Высокие показатели заболеваемости ХВГ в городе, по мнению специалистов, связаны с последствиями эпидемии наркомании 90-х, большим охватом населения тестированием на эти инфекции, которые могут долго не проявлять себя, а также большим числом приезжих из других регионов и стран.

Всемирный день борьбы с гепатитом отмечается 28 июля.

© Доктор Питер