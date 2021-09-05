Коррекция носа дипроспаном

Опасная и незаконная процедура, которая нацелена на уменьшение хрящевой части, «ринопластике» без операции. Дипроспан — гормон-глюкокортикостероид. Он обладает системным действием на организм, а еще вызывает большое количество побочных эффектов. Хирурги используют его в малых дозах для снятия послеоперационного отека, но дипроспан абсолютно не оправдан для коррекции носа.

Использование препарата часто приводит к разрушению хрящевой ткани в местах введения.

Увеличение груди гелем гиалуроновой кислоты

Многие девушки небезосновательно боятся ставить себе грудные импланты и идут на более «щадящую», по их мнению, процедуру. Но проблема в том, что при введении геля идет достаточно массивное травмирование тканей. Если врач не очень опытен, он может повредить даже молочную железу. Кто знает, какая реакция может возникнуть у нежного органа. Кроме того, стоимость процедуры будет приближена к полноценной операции, а эффект сохранится максимум два-три года.