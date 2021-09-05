Красота любой ценой — не наш метод. «Доктор Питер» поговорил с косметологом-дерматологом Анной Лебедевой о рискованных процедурах, которые предлагают некоторые салоны своим клиенткам. Почему не все разрекламированные методы подходят именно вам? Какие препараты могут «врасти» в кожу или разрушить хрящевую ткань?
Анна Лебедева
Косметология
Врач-дерматолог, косметолог, аспирант СЗГМУ им. И.И. Мечниковаwww.instagram.com/dr.anna_lebedeva/
Коррекция губ полимерным гелем
Процедура с применением геля гиалуроновой кислоты не дешевая, эффект длится всего около года. Хорошо бы иметь препарат, чтобы дешево и надолго сделать красивые губки. И, казалось бы, такой препарат существует — полимерный гель. Это синтетический наполнитель, который не способен биодеградировать в тканях. По этой причине находится там до того момента пока вы не захотите его удалить. А вы захотите! Так как гель со временем обрастает соединительной тканью, образуя гранулы, потому что организм хочет максимально отгородиться от чужеродного материала.
Внешне старый гель выглядит неаккуратно, буграми, а также может вызывать аутоиммунные реакции.
Печально, что некоторые несертифицированные дешевые препараты под надписью «гиалуроновая кислота» содержат полимерный гель.
Коррекция носа дипроспаном
Опасная и незаконная процедура, которая нацелена на уменьшение хрящевой части, «ринопластике» без операции. Дипроспан — гормон-глюкокортикостероид. Он обладает системным действием на организм, а еще вызывает большое количество побочных эффектов. Хирурги используют его в малых дозах для снятия послеоперационного отека, но дипроспан абсолютно не оправдан для коррекции носа.
Использование препарата часто приводит к разрушению хрящевой ткани в местах введения.
Увеличение груди гелем гиалуроновой кислоты
Многие девушки небезосновательно боятся ставить себе грудные импланты и идут на более «щадящую», по их мнению, процедуру. Но проблема в том, что при введении геля идет достаточно массивное травмирование тканей. Если врач не очень опытен, он может повредить даже молочную железу. Кто знает, какая реакция может возникнуть у нежного органа. Кроме того, стоимость процедуры будет приближена к полноценной операции, а эффект сохранится максимум два-три года.
Коррекция ягодиц нитями — филаментлифтинг
Заманчивое предложение, так как при коррекции отсутствуют послеоперационные шрамы. Но стоит ли овчинка выделки? Стоимость процедуры от 50 тысяч рублей, период реабилитации предполагает полный покой, который между делом приводит к еще большей потере тонуса ягодичной области, так как длится два-три месяца. Длительность эффекта даже при полном соблюдении правил не превышает одного года. Может быть, лучше в спортзал?
Введение прямых липолитиков в область лица
Все косметологи знают, что прямые липолитики прекрасно работают на теле для уменьшения «жировых ловушек», а так же для запуска процесса похудения. Но совсем другая ситуация с лицом. Дело в том, что жировые отложения должны превышать два сантиметра для коррекции их прямыми липолитиками. Согласитесь, такие объемы на лице встретишь не часто.
В противном случае вещество может вызвать некроз тканей.
Кроме того, прямые липолитики вызывают сильный отек тканей, который на лице будет держаться три-четыре дня.
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