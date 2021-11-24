Специалисты Новосибирского областного клинического онкодиспансера рассказали, почему может случится рецидив злокачественной опухоли.

«К сожалению, при онкологических заболеваниях никогда с уверенностью нельзя сказать, что болезнь полностью побеждена. (…) Рецидив рака, то есть вторичный опухолевый очаг, возникает из раковых клеток, которые остались в организме больного после проведения лечения. Это не связано с некачественным или неполноценным первичным лечением. В большинстве случаев заболевание возвращается при развитии опухоли из других очагов роста: метастаз локализуется вне зоны операции или полей облучения в отдаленных лимфатических узлах, печени, легких, почках и других органах», — сообщают онкологи.

По словам новосибирских врачей, самыми опасными считаются ранние рецидивы — в течение первых месяцев после завершения основного курса лечения. Иногда это случается через 2-4 месяца. Поздние рецидивы могут развиваться спустя 2-4 года.

«Если рецидив не случился в первые пять лет, то, скорее всего, рак не вернется», — уверяют специалисты онкодиспансера.