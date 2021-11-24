Специалисты Новосибирского областного клинического онкодиспансера рассказали, почему может случится рецидив злокачественной опухоли.
«К сожалению, при онкологических заболеваниях никогда с уверенностью нельзя сказать, что болезнь полностью побеждена. (…) Рецидив рака, то есть вторичный опухолевый очаг, возникает из раковых клеток, которые остались в организме больного после проведения лечения. Это не связано с некачественным или неполноценным первичным лечением. В большинстве случаев заболевание возвращается при развитии опухоли из других очагов роста: метастаз локализуется вне зоны операции или полей облучения в отдаленных лимфатических узлах, печени, легких, почках и других органах», —
По словам новосибирских врачей, самыми опасными считаются ранние рецидивы — в течение первых месяцев после завершения основного курса лечения. Иногда это случается через 2-4 месяца. Поздние рецидивы могут развиваться спустя 2-4 года.
«Если рецидив не случился в первые пять лет, то, скорее всего, рак не вернется», — уверяют специалисты онкодиспансера.
Что влияет на развитие рецидива
Стадия, на которой рак выявили и лечили. Вероятность полного излечения выше при выявлении новообразования на ранней стадии;
Расположение опухоли в труднодоступных для хирурга местах;
Тип оперативного вмешательства и объем удаленных раковых клеток. Например, часто бывает рецидив опухоли головного мозга, так как провести в этой ситуации традиционную онкологическую операцию невозможно. В таких случаях, как правило, терапия проводится с помощью технологий ГаммаНож и КиберНож с точечным воздействием на опухоль высокоактивным рентгеновским излучением.
Как снизить риск рецидива
Новосибирские онкологи дали 5 советов вылечившимся пациентам, которые могут повысить их шансы на благоприятный исход после болезни:
Не реже 2-х раз в год проходить профосмотры у врача-онколога;
Отказаться от сигарет и алкоголя — доказанных факторов риска развития рака;
Правильно питаться. Это значит сократить потребление высококалорийной, жирной, копченой и жареной пищи, а также уменьшить в рационе количество животных жиров, мясной кулинарии, выпечки и соли. Рекомендуется больше есть овощей, фруктов и продуктов, богатых клетчаткой.
Поддерживать массу тела в норме;
Давать себе умеренные физнагрузки минимум полчаса в день 5 раз в неделю.
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